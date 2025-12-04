Carlos Fernando Galán confirmó que el joven de 16 años responsable de la muerte de Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo por hurto calificado

Carlos Fernando Galán habló del capturado por la muerte de Jean-Claude Bossard - crédito Montaje Infobae

La comunidad de Bogotá permanece consternada por el asesinato de Jean-Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, que perdió la vida el martes 2 de diciembre de 2025 durante un asalto en la calle 108 con carrera 19, en el norte de la capital.

Las autoridades confirmaron que dos asaltantes emprendieron el ataque para arrebatarle un morral, su teléfono y una cadena de oro, lo que derivó en el fatal desenlace.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, en el marco de este caso se logró la aprehensión de un adolescente de 16 años, quien resultó herido tras enfrentarse con patrulleros durante su huida.

Los agentes puntualizaron que la detención de este menor permitió obtener información clave sobre el funcionamiento “de una banda dedicada a robos violentos”, la cual se caracterizaba por la “participación de menores”.

De acuerdo con las pesquisas, el implicado tenía 16 años, había migrado desde El Peñón, municipio en el departamento de Bolívar, y residía en el barrio Santa Isabel, localidad de Puente Aranda.

El Tiempo reportó que cursaba noveno grado y es soltero, aunque “circunstancias que lo rodeaban lo vincularon a la instrumentalización por parte de organizaciones delictivas”, sostuvo la Policía.

El menor, junto con otro asaltante, operaba usualmente en una motocicleta naranja, vehículo cuya presencia se había vuelto “frecuente y notoria” en la zona de la avenida 19 con calle 108.

Declaraciones de Carlos Fernando Galán sobre el joven aprehendido: “Ya había sido detenido”

En sus declaraciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que el joven capturado “ya había sido capturado en el mes de mayo”, y agregó: “Había sido detenido por el delito de hurto calificado. Es decir, ‘hurto calificado’ generalmente es cuando hay violencia, estado de indefensión de la víctima y muy probablemente uso de armas”.

La reacción oficial subrayó la reiteración de la conducta ilícita: “El muchacho aceptó cargos, recibió una sanción de libertad vigilada en octubre y, pese a estar bajo medidas restrictivas, se vio involucrado en este nuevo crimen”, puntualizó Galán.