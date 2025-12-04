Así se vivió la velatón por Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá: familia exigió justicia

Decenas de personas rinden homenaje a Jean Claude Bossard, joven empresario asesinado durante un asalto armado en Bogotá - crédito Captura video

Las calles del norte de Bogotá se llenaron de silencio y luces tenues cuando decenas de ciudadanos acudieron, vestidos de negro y portando flores, al escenario donde Jean Claude Bossard perdió la vida.

Este joven empresario, a punto de cumplir 30 años, fue asesinado en medio de un asalto en la calle 108 con carrera 19, en el barrio Chicó Navarra, hecho que generó una ola de consternación en la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Familiares, amigos y residentes de la zona se congregaron para rendir tributo a Bossard en la noche del miércoles 3 de diciembre, encendiendo velas y expresando su pesar por lo ocurrido.

Muchos de los asistentes llegaron a la localidad de Usaquén desde las 7:30 p. m. sin asimilar todavía que el empresario, quien se preparaba para celebrar su cumpleaños número 30 el viernes 5 de diciembre de 2025, hubiera sido víctima de la creciente inseguridad del sector.

La calle 108 con carrera 19 en Bogotá se convirtió en escenario de duelo tras el asesinato del joven empresario - crédito Redes sociales

Diversos usuarios compartieron mensajes de inconformidad por la situación que, aseguran, se agrava día a día tanto en Usaquén como en diversas zonas de la ciudad.

El edil de Usaquén, Andrés Ardila Vega, quien desde noviembre venía alertando sobre la presencia de delincuentes ligados a la supuesta “banda de la moto naranja”, a través de sus redes sociales anunció la realización de una velatón en memoria de Bossard.

“Se invita a toda la comunidad de vecinos en Bogotá a la Velatón por el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto. Será en el lugar de los hechos (calle 108 con carrera 19) desde las 7:30. Favor llevar sus velas y flores blancas”, detalló Ardila Vega en una publicación dirigida a los habitantes de la ciudad.

Mensaje del papá de Jean Claude Bossard

En medio del dolor y la indignación, el padre del joven asesinado rindió homenaje y exigió justicia, resaltando la profunda huella que deja su pérdida: “Mi vida se partió en dos, me queda una hija maravillosa gracias a Dios. Se me fue mi gasolina”, expresó con voz entrecortada.

Familiares y vecinos de la víctima exigen respuestas y acciones concretas ante la persistente ola de violencia en Bogotá - crédito Redes sociales

Luego de agradecer el acompañamiento de la comunidad, Bossard compartió recuerdos de la vida de su hijo, rememorando la mudanza a Barranquilla cuando el joven cumplió cuatro años.

Desde entonces, el muchacho “se convirtió en un ‘costeño más’ e hizo que fuera hincha del Junior F.C.”, narró su padre. Además, relató que el joven estudió en el Liceo Alemán y posteriormente eligió la administración de empresas como camino profesional.

Apasionado por las motocicletas, el joven compartía en redes sociales contenido vinculado al mundo motor y realizaba recorridos extensos que llegaron incluso hasta Venezuela, consolidando una comunidad virtual de seguidores.

Durante su intervención en la velatón, Jean Claude Bossard apuntó contra las condiciones que permitieron el crimen y lanzó una advertencia contundente: “Yo no quiero que esto le pase a nadie. Tenemos que cambiar esta sociedad. El hombre que le disparó tenía 16 años. Un niño con un arma es un asesino (…) No podemos seguir dando palmadas en la espalda”.

El edil Andrés Ardila Vega convoca a una velatón en memoria de Jean Claude Bossard y llama a la comunidad a unirse - crédito @ardila_edil/X

Jean Claude Bossard murió a pocas cuadras de su casa

La Fiscalía acusó al adolescente de 16 años por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado y falsedad marcaria.

El menor aceptó todas las imputaciones, excepto la relacionada con la falsedad marcaria, y permanecerá en internamiento preventivo mientras continúa el proceso judicial.

Tras el ataque, agentes de la Policía lograron capturar al joven e hirieron con disparos al otro asaltante. Según el informe oficial, el adolescente fue quien habría disparado la pistola que terminó con la vida de la víctima.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que, en la misma zona donde ocurrió el homicidio, ya se habían presentado anteriormente enfrentamientos vinculados al mismo grupo criminal.

La velatón en Bogotá reunió a familiares y ciudadanos para exigir justicia por el asesinato de Jean Claude Bossard - crédito @serpiente.moto/@jc_boss14/Instagram

La tarde del martes 2 de diciembre, cerca de la 1:30 p. m., Bossard, quien regresaba de almorzar y caminaba hacia su casa a pocas cuadras de distancia, fue abordado por dos ladrones en motocicleta con placas falsas sobre la calle 108 con carrera 19.

Los delincuentes intentaron robarle la maleta; ante la resistencia del joven, se desató un forcejeo durante el cual uno de los criminales le disparó en el pecho, provocando su muerte.