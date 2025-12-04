Armando Benedetti respondió comentarios sobre la lujosa vida que llevaría Verónica Alcocer en Europa: “Exagerado y perverso”

Armando Benedetti instó al periodismo a evitar especulaciones que, en su opinión, alimentan campañas de desprestigio sin justificación - crédito Montaje Infobae

El debate sobre el estilo de vida de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, alcanzó un nuevo nivel de controversia tras la publicación de reportes del medio sueco Expressen, que la señalan por llevar una vida de lujo en Suecia y ponen bajo escrutinio sus movimientos y compañías.

La situación escaló luego de que Alcocer respondiera públicamente a las acusaciones y recibiera una firme defensa por parte del Gobierno nacional, incluido un pronunciamiento del ministro del Interior, Armando Benedetti.

En su comunicado, Alcocer manifestó: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”.

La primera dama evitó especificar detalles sobre su sostenimiento económico en Suecia o su estatus actual, lo que mantiene abierta la discusión sobre la transparencia en sus desplazamientos y funciones internacionales.

La defensa del Gobierno no se hizo esperar. En declaraciones a Semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de injustos los señalamientos contra Alcocer: “Me parece exagerado y perverso, porque ¿cuál es la vida de lujo? Para que a ti te digan una vida de lujo tienen que mostrarte un capital que tengas en algún banco, tienen que mostrarte una mansión, tienen que mostrarte, no sé, de carros de lujo bajándote, no sé, fiestas, etcétera. Y nada de eso, lo que muestra es a una persona caminando por Suecia y a partir de ahí la gente saca una cantidad de elucubraciones y de respuestas y de conjeturas”.

Benedetti cuestionó fuertemente la cobertura mediática y recalcó: “Es lo que no puede seguir pasando en el periodismo y es todo a punta de conjeturas. Me parece perverso y bellaco ese tema, lo que han hecho”.

El ministro argumentó que asociar la presencia de la primera dama en Suecia con negociaciones de aviones militares suecos es una deducción sin fundamento, señalando: “¿Cómo es posible que porque yo estoy en Suecia y están comprando aviones suecos, que vienen desde hace no sé cuántos años la compra, entonces vengan a decir que eso es porque está recibiendo la coima de los aviones suecos?”.

En su crítica más categórica, Benedetti explicó: “Esas aseveraciones son muy perversas, muy locales, muy de Macondo, de mucho hp”, expresando molestia ante la cascada de rumores y teorías sin pruebas.

La controversia se agudizó cuando Verónica Alcocer fue vista de compras en Suecia

La presencia de Verónica Alcocer en Estocolmo ha generado una oleada de interrogantes dentro y fuera de Colombia, luego de que el diario sueco Expressen documentara sus actividades en la capital nórdica.

Alcocer, acompañada por su hija Antonella Petro y el empresario catalán Manuel Grau Pujadas, fue abordada por periodistas locales mientras realizaba compras en las calles de la ciudad.

Ante las preguntas de los reporteros, respondió escuetamente: “No hablo inglés”, evitando ofrecer declaraciones sobre su estadía y actividades.

Grau Pujadas, quien la asistía, intentó bloquear a los periodistas colocando su mano frente a la cámara, despidiéndose con un “Muchas gracias”. Esta escena alimentó la especulación sobre los motivos de la visita y el contexto de los vínculos empresariales de la primera dama.

Las incógnitas en torno al estilo de vida de Alcocer aumentaron tras publicarse que la primera dama aparece en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a figuras como Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos y el ministro Armando Benedetti.

Expressen detalló que Alcocer frecuenta fiestas, restaurantes exclusivos y clubes reservados para la élite sueca, resaltando su mudanza de un hotel lujoso a un apartamento situado en el centro de Estocolmo.

Personas cercanas a Alcocer comentaron al citado medio que ella prefiere el ambiente sereno y seguro que ofrece la capital sueca.