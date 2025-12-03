Motocicleta empleada en el caso de Jean Bossard registra un historial millonario en infracciones de 2023 a 2025, todas en Antioquia

El análisis de las sanciones acumuladas por el vehículo involucrado en el ataque evidencia fallas en el control de automotores reincidentes - crédito @diegorealizador / X

El asesinato de Jean Claude Bossard durante un intento de hurto ocurrido la tarde del 2 de diciembre de 2025 en el norte de Bogotá conmocionó a la comunidad y encendió las alarmas sobre los riesgos asociados a la reincidencia delincuencial en la capital.

El ataque se registró hacia la 1:30 p. m. en la avenida 19 con calle 108, cuando la víctima, un joven de 29 años y estudiante de noveno semestre, fue abordado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Según informó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los responsables interceptaron a Bossard mientras caminaba portando su teléfono móvil y lo intimidaron exigiendo sus pertenencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación escaló cuando la víctima se resistió al asalto. Los delincuentes reaccionaron disparándole en dos oportunidades y lo dejaron tendido sobre la vía. Alertada por el suceso, una patrulla de la Policía que se encontraba en la zona enfrentó a los agresores en un intercambio de disparos. En ese operativo, uno de los atacantes resultó abatido y el otro, un adolescente de 16 años con una herida en el brazo, fue aprehendido. El arma de fuego empleada en el crimen y la motocicleta utilizada en el acto fueron incautadas por las autoridades.

La víctima, un joven estudiante universitario de 29 años, fue abordado por dos asaltantes en motocicleta en plena vía pública - crédito Colprensa

El vehículo involucrado en el homicidio, de placa ZSO96E, se halla en el foco de las investigaciones no solo por su posible vinculación con otros delitos, también por el voluminoso historial de infracciones que arrastra según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

De acuerdo con datos suministrados por la plataforma, consultados por Infobae Colombia, la motocicleta suma $5.047.096 en multas acumuladas entre 2023 y 2025, principalmente impuestas en el municipio de Itagüí y en Medellín. Aunque existe la hipótesis de que el vehículo esté matriculado en Antioquia, los registros exactos de propiedad exigen el cruce de la información con el número de cédula del titular en el Runt.

El análisis del historial evidencia que las infracciones fueron asignadas a dos personas distintas en el periodo reseñado. El listado revela:

El 8 de agosto de 2023, en Itagüí, una multa D02 por “conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la Ley”, con un valor de $1.275.543.

En esa misma fecha, también en Itagüí, fue impuesta una infracción C35 de $637.772 por no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal, o tener el vehículo en condiciones deficientes.

El 23 de agosto de 2023, se repitieron ambas infracciones (D02 y C35), nuevamente en Itagüí, por valores individuales de $1.275.543 y $637.772.

Una quinta multa, fechada el 5 de octubre de 2023 en Medellín, corresponde a la infracción C14, por transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos, y conlleva la inmovilización, por $616.412.

Finalmente, el 1 de septiembre de 2025, la autoridad de tránsito de Medellín sancionó al mismo vehículo con otra multa C14 de $604.054.

La motocicleta involucrada en el homicidio acumula más de $5 millones en multas de tránsito entre 2023 y 2025, según el Simit - crédito Simit

Estos historiales confirman que la motocicleta estuvo sistemáticamente involucrada en infracciones graves y recurrentes, incluyendo la circulación sin Soat vigente y la omisión de revisión técnico-mecánica, lo que implica riesgos severos para la seguridad vial y la prevención del delito.

El caso provocó reacciones de líderes locales, entre ellos Carlos Fernando Galán, que lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard y subrayó la necesidad de endurecer las estrategias de prevención del crimen. Galán señaló que, semanas atrás, por denuncias ciudadanas, se alertó a la Policía sobre la presencia de una motocicleta naranja sospechosa en esta zona.

Esa misma motocicleta estuvo implicada en un enfrentamiento con las autoridades el 10 de noviembre, motivando operaciones especiales y refuerzo de la vigilancia. Pese a las acciones adelantadas, no fue posible evitar el crimen, lo que llevó a reforzar el llamado a priorizar la captura de responsables en hechos de homicidios relacionados con hurtos.

El alcalde se pronunció por lo ocurrido y anunció medidas en contra de los criminales - crédito @CarlosFGalan / X

La Policía Metropolitana aseguró que el sector había sido priorizado para evitar delitos similares y que los autores del ataque ya estaban en el radar de la institución, tras incidentes previos que incluyeron también el uso de la motocicleta involucrada. La rápida reacción permitió la captura de los responsables del asesinato, pero el hecho evidencia las dificultades para controlar la reincidencia delincuencial y el uso de vehículos con historial de multas como instrumentos para cometer delitos en la ciudad.

Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar reforzando los operativos de vigilancia y exhortaron a los ciudadanos a reportar cualquier sospecha, con el objetivo de evitar que hechos como el asesinato de Jean Claude Bossard continúen ocurriendo en Bogotá.