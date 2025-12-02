Santiago Botero reaccionó a decisión del Centro Democrático de retirar a Miguel Uribe Londoño: “Estas elecciones parecen el Juego del Calamar”

El precandidato reaccionó en redes sociales a la exclusión de Uribe Londoño, interpretando la medida como un reflejo del cansancio ciudadano ante la repetición de los mismos nombres en la política nacional - crédito @Santibotero2026 y @migueluribel

El partido Centro Democrático comunicó que Miguel Uribe Londoño fue excluido del grupo de aspirantes a la candidatura presidencial.

La colectividad explicó que adoptó esta medida después de que Abelardo de la Espriella, también precandidato, el reportara a Álvaro Uribe Vélez sobre la presunta renuncia de Uribe Londoño a la aspiración para sumarse a su campaña.

Por otro lado, Uribe Londoño solicitó a la dirección del partido corregir la información divulgada sobre su candidatura.

Ante esta crisis en el Centro Democrático, el también precandidato Santiago Botero se refirió a la decisión del partido opositor de apartar al padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay de la contienda presidencial.

En un video que subió en su cuenta de X, dijo que “estas elecciones parecen más el Juego del Calamar”.

En su cuenta de X, Santiago Botero reaccionó a la decisión tomada por el Centro Democrático respecto a la exclusión de Miguel Uribe Londoño como aspirante a la candidatura presidencial.

Botero interpretó la medida como reflejo del hartazgo social ante la repetición de figuras tradicionales en la política.

“A @migueluribel lo eliminaron de la contienda, es que la gente ya está aburrida de ver a los mismos con los mismos”, escribió en su cuenta de la red social X el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

Santiago Botero habló de la controversia de la decisión del Centro Democrático sobre Miguel Uribe Londoño - crédito @Santibotero2026

Junto con su mensaje el precandidato presidencial publicó un video profundizó en su crítica al hacer alusión a la eliminación de aspirantes en la contienda. En el material, Botero expresó: “Oiga, que expulsaron a Miguel Uribe papá del Centro Democrático. Estas elecciones parecen más el juego del calamar”.

En ese mismo video, incorporó un audio tomado de la serie El juego del calamar en el que se repite la palabra “eliminado”, mientras en pantalla aparecían imágenes de políticos ya excluidos del proceso electoral como Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Daniel Quintero. Este último, tras renunciar a participar en la consulta del Pacto Histórico, intentó inscribir su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero la entidad rechazó la solicitud argumentando su vínculo con el partido del presidente Gustavo Petro.

Santiago Botero habló de la decisión del Centro Democrático de sacar de la elección interna del candidato del partido en un video en su cuenta de X - crédito @Santibotero2026

En el clip compartido por Botero se escuchaba: “Jugador trescientos veinticuatro, eliminado, eliminado, eliminado, eliminado, eliminado”.

En relación con la decisión sobre Uribe Londoño, el Centro Democrático informó el primero de diciembre, mediante un comunicado oficial, que el nombre de Miguel Uribe Londoño quedó fuera del procedimiento interno que definirá su aspirante presidencial. Este anuncio se conoció cuando, según datos de la firma Invamer, Uribe Londoño ocupaba la cuarta posición en la preferencia de los electores, si bien no encabezaba las mediciones.

De acuerdo con la información divulgada por el partido, la exclusión se produjo luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibiera comentarios de Abelardo de la Espriella —precandidato ubicado en la segunda posición de las encuestas más recientes— en torno a la presunta renuncia de Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño pidió al CD rectificar información sobre su salida - crédito prensa Miguel Uribe

Poco tiempo tras la publicación de la decisión del partido de seguir con la selección de su candidato dejando de lado a Uribe Londoño, el propio precandidato instó al Centro Democrático a revisar y corregir lo comunicado públicamente.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso”, dijo Uribe Londoño en un video.

Y a lo anterior agregó: “He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”.

Reafirmó, además, que continúa “firme” en su “aspiración” dentro del partido. Fue tajante al declarar: “No renuncio, ni me renuncian, pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información”.

Hasta el momento, el Centro Democrático no ha emitido un pronunciamiento adicional, y la situación de Uribe Londoño permanece sin cambios: sigue excluido de la selección interna del partido.