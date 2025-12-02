Alirio Barrera no descarta ingresar a la consulta interna del Centro Democrático, pero lanzó pullas: “Hay mucho uribista que no está respaldando”

Alirio Barrera, senador del Centro Democrático - crédito Camila Díaz/Colprensa

La exclusión de Miguel Uribe Londoño de la consulta interna del Centro Democrático generó un gran revuelo en la clase política colombiana.

Aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que el proceso de selección continuará con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, no se descarta la posibilidad de que haya otros integrantes del partido político que participen en el mismo.

Es el caso del senador Alirio Barrera que, a través de sus redes sociales, confirmó que su nombre fue propuesto para hacer parte del proceso de escogencia del candidato presidencial de la colectividad de oposición.

“Nos han postulado para que seamos incluidos en la lista de precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Si Dios lo permite, el día martes 2 de diciembre, a las 6:00 p.m., estaremos conectados en vivo con ustedes, dándoles a saber lo que haremos frente a esta postulación”, declaró el legislador en un video publicado en sus redes sociales.

Como antesala a la decisión que adoptará en la tarde del martes 2 de diciembre, Barrera subrayó que la petición proviene de militantes, congresistas, reservas de la fuerza pública, ganaderos, cristianos y otros grupos que lo ven como una opción para ocupar el espacio dejado por Uribe Londoño.

En diálogo con W Radio, el senador precisó que su eventual candidatura no necesariamente dependería de la encuesta interna que ya se encuentra en marcha, pues las reglas del partido contemplan la posibilidad de seleccionar hasta dos aspirantes.

“El partido sacó un comunicado que se reserva el derecho más adelante de poner otro candidato, puede ser cualquiera. Ustedes saben que de la encuesta saldría uno y, y se reservaba un derecho (...) tengo un par de reuniones hoy (2 de diciembre) para, más o menos, ya finiquitar algún tema y de ahí se tomará una decisión”, mencionó Barrera al citado medio de comunicación.

Ante la inquietud sobre si su ingreso a la contienda podría profundizar la fragmentación del voto de derecha, especialmente frente al ascenso de Iván Cepeda en las encuestas, Barrera sostuvo que la prioridad debe ser la unidad, pero también un cambio en la estrategia política: “Hay que unirnos, pero más que la alianza, hay que cambiar el discurso. Hay que irnos a las necesidades de la gente”, aseveró.

Sin embargo, el senador lanzó una crítica dirigida a quienes, identificados con el uribismo, han optado por no acompañar tanto a los candidatos presidenciales de su colectividad como a las listas del Congreso.

“Hay muchos uribistas que de pronto no están de acuerdo con los precandidatos del partido y buscan otras opciones”, señaló.