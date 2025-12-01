Colombia

Sergio Fajardo se refirió a la encuesta Invamer y su cabeza a cabeza con Abelardo de la Espriella: “Nunca estaría con él”

El candidato presidencial defiende la coherencia y la ética como ejes de su campaña, y apuesta por una ruta distinta en la contienda electoral del próximo año

La posible inclusión de De la Espriella y Fajardo generó debate interno entre los precandidatos por diferencias y antecedentes políticos. - crédito Colprensa y Reuters

“Yo nunca estaría con Abelardo de la Espriella”. Con esta afirmación, Sergio Fajardo, candidato presidencial, abrió su entrevista con La FM tras la publicación de la encuesta de Invamer.

Fajardo, que ha defendido una postura de independencia política a lo largo de su carrera, descartó de manera tajante cualquier posibilidad de alianza con el candidato de derecha, reafirmando su negativa a pactar con sectores que considera incompatibles con sus principios.

“Esa posición no la he cambiado”, insistió, subrayando que su ruta política seguirá siendo independiente y que respeta a quienes apoyan a otros aspirantes, pero su camino es distinto.

Al abordar el tema de las alianzas políticas, Fajardo reiteró su negativa a participar en coaliciones o consultas, recordando que ha sido el único candidato que no se ha sumado a conversaciones de este tipo.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico; Sergio Fajardo, candidato presidencial; Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

“He dicho en diciembre hablamos, y me he mantenido por una línea”, explicó en diálogo con La FM.

Para Fajardo, la coherencia y la consistencia son valores escasos en la política colombiana.

En Colombia es muy difícil encontrar personas, discúlpeme que, entre comillas, me alabe, que sean coherentes y consistentes, y son por años. Y he mantenido una línea, ni un salto pa’ un lado, para el otro, hable del uno, insulte al otro para destacarse”, comentó.

El candidato también se refirió a la encuesta Invamer, que lo posiciona como uno de los principales contendientes en la carrera presidencial. Fajardo aseguró que recibe los resultados con tranquilidad y que su experiencia le ha enseñado a interpretar las mediciones sin alterar su trabajo.

Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella - crédito Invamer

La recibo bien. Contento, tranquilo. Ustedes ya saben, he venido trabajando de manera sistemática, seria, con disciplina, con método. No insulto a nadie, nunca soy un titular de nadie, siempre por una misma línea”, afirmó.

Destacó que la encuesta es la primera que se realiza bajo la nueva ley, lo que, en su opinión, le otorga mayor rigor y relevancia: “Esta encuesta, pues estoy seguro que todas las personas de la política hoy la están analizando, porque saben que es la primera encuesta que encaja dentro de la nueva ley de encuestas, que tiene un rigor muy grande. No es una encuesta mandada a hacer por un candidato o candidata que tenga algún tipo de interés”.

Fajardo detalló su estrategia de campaña, basada en la disciplina y el contacto directo con las regiones. “Voy por todas partes de Colombia —la semana pasada en Villavicencio, en Florencia, en Mocoa, después en Cartagena y juicioso. Y esta semana, el miércoles y jueves en el Atlántico y después para Medellín. Y sigo avanzando y, y ya”, relató.

Advirtió que su método de trabajo no se ve afectado por los vaivenes de las encuestas y que su objetivo es mantener una línea coherente durante toda la campaña: “Tengo mucha experiencia, por supuesto, ya he estado en muchas encuestas. La primera vez que yo salí en una encuesta fue cero y mire que voy pa presidente. O sea que esto hay que tener mucha calma. Yo estoy tranquilo, he hecho el trabajo juiciosamente y como les digo, esta voz y allá que me están escuchando tantas personas, la están escuchando y ya saben lo que es la seriedad, el rigor, la decencia, la disciplina, que no hay que gritar para hacerse sentir, que no tiene que ser estrambótico, no tiene que estar haciendo esas cosas”.

Iván Cepeda y Sergio Fajardo - crédito Invamer

Sobre el ambiente político, Fajardo advirtió que la contienda electoral se encuentra marcada por la polarización y la hostilidad entre extremos.

Esto va a ser muy tensionante. Usted no se imagina la cantidad de insultos que vienen, la cantidad de agresiones, la forma como se va a perturbar el ambiente político y yo no voy a contribuir a eso. Yo me voy a mantener tal cual como estoy hablando y como he sido siempre respetuoso”, aseguró en La FM.

Además, rechazó la idea de sumarse a la confrontación y reiteró su compromiso de no participar en agresiones ni promover descalificaciones: “No voy a contribuir a la polarización, sino a la solución de la polarización”.

En cuanto a su postura frente a otros actores políticos, Fajardo fue enfático al señalar que su confrontación con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, será estrictamente política.

Nos enfrentaremos en la campaña. En la campaña nos enfrentaremos y eso será una confrontación política. Si el señor Iván Cepeda o cualquier persona dice... Cualquier persona que diga que va a destripar, estoy en contra de esa persona”, manifestó.

Recordó que en anteriores elecciones se ha enfrentado a Gustavo Petro y que ha mantenido una línea de respeto y coherencia: “Yo me enfrenté con Petro las veces que me he enfrentado y voté en blanco y asumí todas las consecuencias. Es que en Colombia es difícil encontrar que las personas seamos coherentes y consistentes y que mantengamos una línea de comportamiento a través de los años. Esa es la gran diferencia”.

