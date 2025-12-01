Esposa de Daniel Quintero contó detalles de la persecución que vivió su familia tras amenazas en contra de su pareja: “Si no pueden matar la verdad, matan al personaje que la denuncia”

Diana Osorio habló de la persecución que tuvo y cómo afectó a su familia- crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Diana Osorio, esposa del exalcalde Daniel Quintero, en una entrevista para el programa Desnúdate con Eva compartió los desafíos personales y políticos que ha enfrentado junto a su familia, así como las presiones mediáticas y judiciales que han marcado su vida durante los últimos años.

Además, la ex primera dama de Medellín contó detalles sobre la publicación de su libro La otra cara del poder.

“Es un libro que yo creo que muchas personas se deberían leer porque es la intimidad detrás de un cargo de poder. No es lo que la gente cree. A veces no es el glamur”, afirmó Osorio al describir la obra.

La experiencia de Osorio como primera dama estuvo marcada por la presión constante y la exposición mediática.

“En términos personales, sentir que tú tienes a todo el establecimiento encima es perturbador. Yo cuento en mi libro que la mayoría de secretarios de nosotros quedaron con medicina psiquiátrica. Porque tú ver tu foto en todos los diarios, con periodistas que les han pagado, toda esa máquina de persecución que montaron contra nosotros... Porque es que ahora no matan. Antes mataron a la UP, genocidio, pero ahora te matan de otra forma. Si no pueden matar la verdad, matan al personaje que la denuncia. Eso se llama character assassination. Y es que eliminan tu reputación para que sea más fácil eliminarte físicamente”.

Osorio relató cómo la persecución no solo ha afectado a su esposo, sino también a su entorno familiar. “Nos persiguen, al papá de Daniel lo persiguen camionetas. A la familia no la dejan. Nosotros sabemos que si tuviéramos algo que esconder, ya lo hubieran encontrado. Me han buscado cuentas en el extranjero. Ellos saben cuánta plata tenemos acá, porque nuestras cuentas están en Bancolombia, que es el GEA. Nos han investigado todo”.

Fue así como en medio de la charla la ex primera dama defendió la integridad de Quintero y de su gestión. “Yo tengo la conciencia tranquila, yo conozco a mi esposo, sé cómo obró, sé que es un hombre honesto, sé que es un hombre que puede mirar a la gente a los ojos con las manos arriba y decir: yo no le debo nada a nadie, yo no hice nada de lo que dicen en redes. Si nosotros hubiéramos querido conseguir plata en la segunda alcaldía de Medellín, no hubiéramos llegado a armar la de Troya, no hubiéramos llegado a poner la demanda más grande en la historia de Colombia con Hidroituango. Daniel no hubiera llegado a enfrentar a las élites y al establecimiento como lo hizo, se alía con ellos. Hubiera sido más fácil, no tendríamos la persecución que tenemos, no tendríamos los procesos que tenemos, y estaríamos ricos, millonarios”.

En cuánto a las investigaciones que involucran a funcionarios de la administración de Quintero, Osorio sostuvo: “Yo conozco procesos de, a veces, los funcionarios que una exsecretaria encargada de Medellín la procesaron por algo que no firmó ella. Yo sé la ligereza de los casos y nosotros nos están persiguiendo. Y que nos persigan, que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros no les tenemos miedo, tenemos la conciencia tranquila”.

De esta manera, Diana Osorio contó como la fe y el perdón ocupan un lugar central en su vida: “Yo soy cristiana y Colombia a veces es un país más creyente que practicante. Y Jesús nos dice perdonar 70 veces 7 y el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Cuando pasó lo de la reina, yo no sentía orar por ella, yo no sentía perdonarla, pero yo tenía que hacerlo y yo por eso la invité un café a una persona que... charlando o lo que sea, y en su nuevo ver a mi esposo en un ataúd. Pues sí, eso es difícil. Uno no va a tener un sentimiento de perdonar a esa persona, no. Uno toma una decisión, hice mi oración, escribí, perdoné y al otro día le dije tomémonos un café”.

En el ámbito personal, Osorio abordó la presión social sobre la belleza en Medellín y Colombia, así como su experiencia con cirugías estéticas y biopolímeros. “A mí me tocó la época en que los referentes de belleza eran Natalia París, Tatiana de los Ríos, que por sí son mujeres bajitas, voluptuosas y yo era lo opuesto. Yo era la antítesis de la belleza, era un larguero, siempre he sido larga, sin nada por delante, sin nada por detrás. Y me dijeron: ‘Ponte un poquitico de cola’. Eso fue 2008. No era tan claro y yo en una ligereza de juventud dije: ‘Sí, hágale. Todo el mundo se lo está poniendo, es porque no pasa nada’. Y entonces me puse un poquito”.

Por otra parte, la esposa de Daniel Quintero habló del impacto de la música y los medios en los modelos de belleza, Osorio señaló: “La música que ustedes escuchan es programación neurolingüística. Entonces, yo solamente escucho ya música que alabe a Dios, que hable de cosas bonitas, de que me va a ir bien, de que Dios me cuida, me protege, que vamos para adelante. Yo no quiero escuchar música ni quiero que mis hijas escuchen música en que el culito, la tetica, y que no veo la hora de la rumba, pa, ta, ta. No”.

En cuanto a la política actual y el futuro de Colombia, Osorio expresó su preocupación por el rumbo del país y la posibilidad de exilio si la situación se agrava. “Yo honestamente creo que, que si la derecha llega com la misma tónica de Federico Gutiérrez, de exterminio en Medellín, van a poner en peligro la vida de muchas personas que pensamos diferente. Yo honestamente no veo personas, eh, con un corazón de servicio, sino con un corazón de venganza, como fue el caso de Federico. Yo no, yo no veo que, que esté gobernando con amor y compasión”.

Sobre la posibilidad de una candidatura propia, Osorio fue cauta, aunque no descartó ningún escenario. “Él siempre me dice: ‘Lánzate tú’. Dice: ‘Yo sería el más feliz volver al mundo empresarial y que tú te dediques a la política’. Yo por ahora no siento el, eh, no, no siento como... como ese mover espiritual de decir: ‘Me quiero lanzar a, a un cargo en el Congreso’, me dormiría. El Congreso me parece... pero, pues, yo no descarto nada tampoco”.

Al cierre de la conversación, Osorio dejó abierta la puerta a futuras decisiones políticas, sugiriendo que, si el panorama judicial de su esposo se complica, una candidatura podría convertirse en una opción real para su familia.