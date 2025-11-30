El Centro Democrático contestó al abogado Miguel Ángel del Río y defendieron a Álvaro Uribe: “Cinismo es que algunos hayan contribuido a la destrucción del país”

La colectividad salió en defensa del exmandatario luego de que el abogado lo calificara de cínico, subrayando su liderazgo y advirtiendo sobre alianzas que, según ellos, buscan desestabilizar el país - crédito Colprensa, @migueldelrioabg/X y @CeDemocratico/X

Durante una extensa charla con la revista Semana, Álvaro Uribe, exmandatario colombiano, compartió su visión acerca del panorama político que se avecina con las elecciones programadas para 2026. En este diálogo, Uribe exploró los retos fundamentales para Colombia en diferentes áreas, entre ellas economía, seguridad y desarrollo social, y ofreció su perspectiva sobre cómo evolucionan las circunstancias nacionales en este contexto.

Las declaraciones del expresidente suscitaron una oleada de respuestas de diversos sectores. En medio de este clima, el abogado Miguel Ángel del Río emitió una crítica contundente dirigida al exjefe de Estado.

Ante este cuestionamiento, el Centro Democrático intervino para respaldar públicamente a Uribe, difundiendo un mensaje dirigido a Del Río en el que defendió la trayectoria y el liderazgo político de uno de sus líderes políticos.

La intervención de Miguel Ángel del Río no pasó desapercibida tras la aparición mediática del exmandatario. Al pronunciarse sobre las declaraciones de Álvaro Uribe en Semana, el abogado recurrió a palabras contundentes y expresó: “Uribe, el cínico”. Así resumió su opinión respecto a lo manifestado por el expresidente durante la entrevista.

El Centro Democrático reaccionó a la crítica del abogado a través de su cuenta oficial en X, reivindicando la figura del exmandatario. En su mensaje, el partido resaltó el papel de Uribe frente a los intentos de las FARC para neutralizarlo en distintos ámbitos y subrayó su lucha constante por el futuro democrático del país frente a lo que denominaron “neocomunismo”.

“El expresidente Uribe, pese a la combinación de todas las formas de lucha de las Farc que ha buscando eliminarlo física, judicial y políticamente, hoy sigue en la batalla democrática para que Colombia sea recuperada y no siga la senda del peligroso neocomunismo”, contestó la colectividad contraria al Gobierno de Gustavo Petro.

Miguel Ángel del Río arremetió en contra de Álvaro Uribe - crédito @migueldelrioabg

En su publicación también dirigieron sus palabras a quienes, según la colectividad, han causado daño al país en connivencia con el terrorismo y ahora buscan presentarse como alternativas democráticas de cara al futuro electoral. El mensaje incluyó un llamado a impedir que esas fuerzas tomen el protagonismo en las urnas el próximo año.

“Cinismo es que algunos hayan contribuido impunemente a la destrucción del país, desde las oscuras alianzas con el terrorismo, y hoy se muestren como opción ‘democrática’. ¿Cómo es que ustedes dicen? NO pasarán. Vamos a ganar en el 2026”, dijo el partido político en respuesta a Miguel Ángel del Rio.

Centro Democrático contestó a las palabras del abogado - crédito @CeDemocratico

El Centro Democrático también dedicó un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, cuestionando su capacidad para comprender la situación actual del país y confrontando su gestión en materia de seguridad.

El partido destacó los logros obtenidos durante el mandato de Álvaro Uribe en la lucha contra grupos armados, y contrastó estas cifras con el aumento de la criminalidad bajo la administración actual.

“Presidente Petro, su miopía para entender la realidad del país lo caracteriza. Le recordamos lo que usted prefiere ignorar: durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se desmovilizaron 53.000 hombres en armas —paramilitares y guerrilleros—, 1.200 criminales fueron extraditados y los homicidios cayeron de 29.000 a 15.000.Pero en su gobierno, la ceguera es tal que no ve lo evidente: cerca de 800 municipios están hoy bajo intimidación de estructuras criminales (sic)“, aseveró el partido político opositor.

Centro Democrático se fue en contra del presidente Petro - crédito @CeDemocratico

Y agregaron: “Los grupos armados no se están desmovilizando: se están fortaleciendo. Solo en los primeros ocho meses del año, según un informe de inteligencia revelado por El Tiempo, superaron los 25.000 integrantes ilegales, un crecimiento del 15 % frente a enero de 2025″.

El mensaje del Centro Democrático finalizó con un mensaje dirigido nuevamente a Gustavo Petro, insistiendo en que la situación del país no puede ser ignorada y posicionando la gestión de Álvaro Uribe como referencia de efectividad y compromiso institucional.

“Presidente, la realidad está ahí, aunque usted se empeñe en negarla. Cuando necesite un referente de resultados y servicio al país, el gobierno del presidente Uribe es el mejor ejemplo”, concluyó.