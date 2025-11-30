Colombia

El Centro Democrático contestó al abogado Miguel Ángel del Río y defendieron a Álvaro Uribe: “Cinismo es que algunos hayan contribuido a la destrucción del país”

El partido defendió al expresidente tras los señalamientos del abogado, resaltando su papel frente a las Farc y advirtiendo sobre el avance de fuerzas políticas que consideran una amenaza para la democracia

Guardar
La colectividad salió en defensa
La colectividad salió en defensa del exmandatario luego de que el abogado lo calificara de cínico, subrayando su liderazgo y advirtiendo sobre alianzas que, según ellos, buscan desestabilizar el país - crédito Colprensa, @migueldelrioabg/X y @CeDemocratico/X

Durante una extensa charla con la revista Semana, Álvaro Uribe, exmandatario colombiano, compartió su visión acerca del panorama político que se avecina con las elecciones programadas para 2026. En este diálogo, Uribe exploró los retos fundamentales para Colombia en diferentes áreas, entre ellas economía, seguridad y desarrollo social, y ofreció su perspectiva sobre cómo evolucionan las circunstancias nacionales en este contexto.

Las declaraciones del expresidente suscitaron una oleada de respuestas de diversos sectores. En medio de este clima, el abogado Miguel Ángel del Río emitió una crítica contundente dirigida al exjefe de Estado.

Ante este cuestionamiento, el Centro Democrático intervino para respaldar públicamente a Uribe, difundiendo un mensaje dirigido a Del Río en el que defendió la trayectoria y el liderazgo político de uno de sus líderes políticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención de Miguel Ángel del Río no pasó desapercibida tras la aparición mediática del exmandatario. Al pronunciarse sobre las declaraciones de Álvaro Uribe en Semana, el abogado recurrió a palabras contundentes y expresó: “Uribe, el cínico”. Así resumió su opinión respecto a lo manifestado por el expresidente durante la entrevista.

El Centro Democrático reaccionó a la crítica del abogado a través de su cuenta oficial en X, reivindicando la figura del exmandatario. En su mensaje, el partido resaltó el papel de Uribe frente a los intentos de las FARC para neutralizarlo en distintos ámbitos y subrayó su lucha constante por el futuro democrático del país frente a lo que denominaron “neocomunismo”.

“El expresidente Uribe, pese a la combinación de todas las formas de lucha de las Farc que ha buscando eliminarlo física, judicial y políticamente, hoy sigue en la batalla democrática para que Colombia sea recuperada y no siga la senda del peligroso neocomunismo”, contestó la colectividad contraria al Gobierno de Gustavo Petro.

Miguel Ángel del Río arremetió
Miguel Ángel del Río arremetió en contra de Álvaro Uribe - crédito @migueldelrioabg

En su publicación también dirigieron sus palabras a quienes, según la colectividad, han causado daño al país en connivencia con el terrorismo y ahora buscan presentarse como alternativas democráticas de cara al futuro electoral. El mensaje incluyó un llamado a impedir que esas fuerzas tomen el protagonismo en las urnas el próximo año.

“Cinismo es que algunos hayan contribuido impunemente a la destrucción del país, desde las oscuras alianzas con el terrorismo, y hoy se muestren como opción ‘democrática’. ¿Cómo es que ustedes dicen? NO pasarán. Vamos a ganar en el 2026”, dijo el partido político en respuesta a Miguel Ángel del Rio.

Centro Democrático contestó a las
Centro Democrático contestó a las palabras del abogado - crédito @CeDemocratico

El Centro Democrático también dedicó un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, cuestionando su capacidad para comprender la situación actual del país y confrontando su gestión en materia de seguridad.

El partido destacó los logros obtenidos durante el mandato de Álvaro Uribe en la lucha contra grupos armados, y contrastó estas cifras con el aumento de la criminalidad bajo la administración actual.

“Presidente Petro, su miopía para entender la realidad del país lo caracteriza. Le recordamos lo que usted prefiere ignorar: durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se desmovilizaron 53.000 hombres en armas —paramilitares y guerrilleros—, 1.200 criminales fueron extraditados y los homicidios cayeron de 29.000 a 15.000.Pero en su gobierno, la ceguera es tal que no ve lo evidente: cerca de 800 municipios están hoy bajo intimidación de estructuras criminales (sic)“, aseveró el partido político opositor.

Centro Democrático se fue en
Centro Democrático se fue en contra del presidente Petro - crédito @CeDemocratico

Y agregaron: “Los grupos armados no se están desmovilizando: se están fortaleciendo. Solo en los primeros ocho meses del año, según un informe de inteligencia revelado por El Tiempo, superaron los 25.000 integrantes ilegales, un crecimiento del 15 % frente a enero de 2025″.

El mensaje del Centro Democrático finalizó con un mensaje dirigido nuevamente a Gustavo Petro, insistiendo en que la situación del país no puede ser ignorada y posicionando la gestión de Álvaro Uribe como referencia de efectividad y compromiso institucional.

“Presidente, la realidad está ahí, aunque usted se empeñe en negarla. Cuando necesite un referente de resultados y servicio al país, el gobierno del presidente Uribe es el mejor ejemplo”, concluyó.

Temas Relacionados

Álvaro UribeCentro DemocráticoMiguel Ángel del RioElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro pidió a las aerolíneas colombianas a cumplir con las rutas que tienen autorizadas a Venezuela

Las declaraciones del presidente colombiano se debe a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela

Gustavo Petro pidió a las

En medio de labores humanitarias en Catatumbo, un vehículo de funeraria sufrió ataque armado: esto se sabe

Personal de una funeraria fue atacado con disparos y drones cuando se dirigía a recoger cadáveres tras combates armados

En medio de labores humanitarias

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

La presentadora vivió un momento único al presenciar este fenómeno natural desde su habitación, contagiando a sus seguidores con su entusiasmo y amor por la naturaleza en cada publicación

Claudia Bahamón vio auroras boreales,

Senadora del Pacto Histórico respaldo llamado del Parlamento Latinoamericano por ataques de Estados Unidos en el Caribe

Gloria Flórez advirtió sobre el peligro de una escalada militar externa en América Latina y el Caribe, pidiendo una respuesta conjunta para salvaguardar la estabilidad y evitar consecuencias imprevisibles en la región

Senadora del Pacto Histórico respaldo

Concejo de Bucaramanga emite moción de duelo en honor al intendente jefe Fredy Leal, que murió tras frustrar robo en centro comercial

La propuesta reconoce el dolor de la intendente teniente Jenny Tatiana Quintero García y su hijo, quienes afrontan la pérdida tras el acto heroico de Leal Briceño

Concejo de Bucaramanga emite moción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón vio auroras boreales,

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

Primer domingo de Adviento: qué es, cuándo inicia la época, cómo funciona, la oración y el encendido de la primera vela

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebran juntos la primera comunión de Matías en un emotivo reencuentro familiar

Westcol reveló el secreto detrás de su frondosa barba y los internautas no se lo perdonaron: “Era una farsa”

Este fue el mensaje de Karol G a J Balvin, por su concierto de Medellín: cuáles fueron los artistas que acompañaron al cantante

Deportes

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es protagonista en los festejos en Río de Janeiro del título de la Copa Libertadores

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”