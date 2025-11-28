Petro perdió el apoyo de uno de los sindicatos más importantes del país por su postura sobre el petróleo: “Una minoría me acompañó”

Petro perdió el apoyo de uno de los sindicatos más importantes del país por su postura sobre el petróleo: - crédito Captura Presidencia de la República/Facebook

El respaldo sindical que el presidente de la República, Gustavo Petro, esperaba para su política energética no se materializó tras su reciente encuentro con la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato del sector petrolero en Colombia.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de X, el mandatario reconoció que su propuesta solo recibió el apoyo de “una minoría” dentro de la organización, mientras que la mayoría de los integrantes optó por no secundar su planteamiento.

El gobernante de los colombianos manifestó su desacuerdo con traer el fracking a Colombia, que, a su juicio, sería un desastre para el pueblo - crédito @petrogustavo/X

Petro manifestó abiertamente su desacuerdo con la postura predominante en la USO, al afirmar: “No estoy de acuerdo con la línea mayoritaria de la USO. Traer el fracking a Colombia sería un desastre para el pueblo colombiano y su agua en plena crisis climática”, según publicó el presidente colombiano en X.

En ese mismo sentido, detalló que, tras un análisis conjunto con la empresa Permian, se llegó a la conclusión de realizar un tercer estudio sobre la viabilidad del negocio, pero tanto los técnicos directivos como los miembros de la junta y el gobierno determinaron que “los números arrojados no muestran un gran negocio”.

El mandatario subrayó la necesidad de evaluar con distintos métodos la velocidad con la que las utilidades por unidad de capital disminuirán en los próximos cinco años, para así tomar decisiones informadas. Petro explicó que este análisis dependerá de la rapidez con la que disminuya la parte extraíble de petróleo en los pozos y aumente la de gas, así como de la evolución de los precios internacionales del petróleo durante ese periodo.

Petro confirmó su deseo de que Colombia deje de extraer recursos de Permian - crédito Ariel Corzo

“Dependerá de la rapidez con que en los pozos caiga la parte extraíble de petróleo y aumente la del gas, y de los precios internacionales del petróleo en los próximos cinco años”, recalcó.

En su publicación, el gobernante de los colombianos también advirtió sobre los riesgos de mantener inversiones en nuevos pozos petroleros en Estados Unidos si la demanda de capital supera el retorno esperado. “Si la demanda de nuevo capital para extraer, en nuevos pozos petróleo en EE. UU., es mayor que el retorno, no se debe mantener el negocio”, expresó Petro.

A propósito, alertó sobre la vulnerabilidad de los trabajadores si no se negocian condiciones para la reconversión laboral hacia energías limpias y se oculta la gravedad de la crisis climática. “Mientras se oculte la gravedad de la crisis climática a los trabajadores, estos quedarán vulnerables y más si no se negocian las condiciones de la reconversión laboral hacia energías limpias”, añadió el jefe de Estado.

A su vez, destacó que solo una minoría del sindicato respaldó sus posiciones y defendió su gestión ante la dirección sindical: “Cumplí con mi deber de llevar la mejor información técnica y económica al pleno de la dirección sindical, agradezco su amabilidad”, enfatizó el presidente colombiano.

La respuesta de la USO a Petro

Resolución de la USO sobre la propuesta de Petro sobre Permian - crédito @usofrenteobrero/X

Por su parte, la USO hizo pública su postura tras la reunión sostenida con el presidente Gustavo Petro el 25 de noviembre de 2025. El sindicato reiteró su oposición a la venta de Permian, argumentando que esta filial representa el 15% de la producción y 10% de las reservas de Ecopetrol.

“Reafirmamos que la venta de #Permian es inconveniente para @ECOPETROL_SA porque representa el 15 % de la producción y el 10 % de las reservas. Solicitaremos al Gobierno otorgar nuevos contratos de exploración de #petróleo y gas para asegurar la autosuficiencia energética de Colombia”, comunicó la USO.

La organización sindical también precisó su visión sobre la transición energética, señalando que esta no debe entenderse como una sustitución de las fuentes tradicionales de hidrocarburos, sino como la incorporación de nuevas energías limpias renovables. En efecto, la USO defendió la necesidad de perforar los dos pozos piloto de Yacimientos No Convencionales, Kalé y Platero, para evaluar desde una perspectiva ambiental y técnica la conveniencia de implementar esta técnica, que podría garantizar las reservas de petróleo y gas requeridas por el país.