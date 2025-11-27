Conozca los cierres viales en Bogotá por Maratón VChallenges 42K: Secretaría de Movilidad da recomendaciones

La Secretaría Distrital de Movilidad implementará medidas especiales para garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores durante la maratón - crédito Secretaría de Movilidad

La realización de la Maratón VChallenges 42K el domingo 30 de noviembre de 2025 implicará cierres viales y modificaciones en la movilidad de Bogotá, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

La entidad dispuso una serie de medidas para garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores durante el evento, que contempla un recorrido de 15 kilómetros.

La SDM indicó que el organizador del evento será responsable de implementar, mantener y operar los cierres controlados en todas las calles y carreras que conectan con el trazado de la maratón.

Además, deberá establecer una intersección vial previa al recorrido, con el objetivo de asegurar el flujo ordenado y seguro de los participantes y de quienes transiten por la zona.

La apertura de las vías afectadas se realizará de manera gradual, en función del avance de los corredores, lo que permitirá restablecer la circulación vehicular conforme se desarrolle la competencia.