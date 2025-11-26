Colombia

Gustavo Petro condicionó las negociaciones de paz con las disidencias de alias Calarcá: “Si no aceptan, no hay negociación de paz”

El mandatario aseguró que cualquier acercamiento con actores armados estará condicionado a la restauración ecológica en la región amazónica, que el Gobierno quiere “revitalizar”

Guardar
El presidente aseguró que alias
El presidente aseguró que alias Calarcá deberá cumplir con la protección al medio ambiente - crédito Presidencia/AFP

En medio del revuelo que han generado los archivos decomisados a alias Calarcá, líder de una facción de las disidencias de las Farc, por la presunta filtración en las instituciones del Estado, en la noche del miércoles 25 de noviembre el presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum sobre las negociaciones con ese grupo armado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el reciente Consejo de Ministros, el mandatario nacional estableció una condición indispensable para avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales que operan en la selva amazónica de Colombia: la sustitución de los cultivos de hoja de coca por procesos de reforestación.

En el encuentro con su gabinete que se extendió por más de tres horas, Petro advirtió que sin este compromiso ambiental no habrá posibilidad de diálogo con estos actores, entre los que mencionó a alias Calarcá, figura que ha cobrado notoriedad en los últimos días.

Alexander Díaz, alias Calarcá -
Alexander Díaz, alias Calarcá - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

El mandatario destacó que la revitalización de la selva amazónica es un eje central de la política de paz de su gobierno.

La selva amazónica la están quemando... para quienes están al frente de los procesos de paz la condición de una negociación con cualquier grupo de los que están en la selva amazónica, menciono a “Calarcá”, que se volvió famoso ahora, es reemplazar los cultivos de hoja de coca por selva, lo que daría ochenta mil hectáreas”, afirmó Petro tras la intervención de la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, que expuso los avances en materia de reforestación.

Petro reiteró que la aceptación de esta condición es indispensable para cualquier acercamiento: “Si los grupos que están allí en la selva no aceptan, no hay negociación de paz”.

De este modo, el Gobierno vinculó de manera directa la agenda ambiental con la resolución del conflicto armado en la región amazónica.

En el mismo Consejo de Ministros, el presidente presentó un balance sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Según Petro, el plan, cuya vigencia se extiende hasta mediados de 2027, ha alcanzado un cumplimiento del 34%.

Petro habló sobre los archivos que relacionan a altos funcionarios con las disidencias de alias Calarcá - crédito presidencia

El plan de desarrollo va hasta mediados del 2027, esa es su temporalidad, y está en proceso un 53% más, es decir, lo superamos y quedará un remanente que dependerá básicamente de quienes queden en el gobierno”, explicó.

En materia de seguridad, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez abordó los desafíos pendientes, entre ellos la reducción de los delitos de alto impacto. “El reto enorme es reducir la taza de homicidios intencional por cien mil habitantes. El hurto vamos reduciéndolo, lo mismo que las lesiones personales. El porcentaje de efectividad en las capturas subimos a una efectividad del 94%”, señaló.

Sánchez también destacó la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de defensa y avanzar en la modernización de la fuerza pública, así como en la dotación del Hospital Militar.

El Consejo de Ministros también sirvió de escenario para reflexionar sobre la efectividad de las conferencias internacionales sobre cambio climático (COP). Petro expresó su escepticismo respecto a la utilidad de estos encuentros, al considerar que “el mecanismo COP ha fracasado” y que el lobby petrolero ha impedido avances sustanciales en la eliminación de los combustibles fósiles.

Por su parte, la ministra Vélez relató que, pese al liderazgo de Colombia en la COP16 en Cali y en la COP30 en Brasil, y a la adhesión de 40 países a una carta para discutir la eliminación de los combustibles fósiles, el tema no logró incorporarse de manera orgánica en las negociaciones. Según Vélez, la influencia de los intereses petroleros ha dificultado la obtención de resultados concretos en estas cumbres.

Para la ministra de Ambiente, la falta de avances en las negociaciones climáticas internacionales no responde a la ausencia de propuestas, sino a la propia estructura de los mecanismos de diálogo, que han demostrado su ineficacia para alcanzar acuerdos sustanciales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroNegociaciones de pazSelva amazónicaCultivos de hoja de cocaReforestaciónCOP16ColombiaAlias CalarcáDisidencias de las FarcColombia-noticias

Más Noticias

“El aspecto mío me hace menos persona que él”: la historia viral de un hombre que señala discriminación policial

El hombre denunció en redes que fue detenido solo por su aspecto y pidió a los uniformados respeto

“El aspecto mío me hace

Audios de Wilmar Mejía comprometen a la Dirección Nacional de Inteligencia: “Salvar al presidente de la hoguera en la que está”

El escándalo ha puesto en duda la legitimidad de los ascensos y la estabilidad de las instituciones, mientras crecen las tensiones entre altos mandos y el gobierno

Audios de Wilmar Mejía comprometen

Vargas Lleras llamó al Congreso a no ceder ante la reforma tributaria “para evitar que Petro logre su propósito”

El exvicepresidente instó a legisladores a no ceder ante las propuestas del presidente Petro, advirtiendo sobre la presión y el escrutinio público en la recta final del periodo legislativo

Vargas Lleras llamó al Congreso

Habilitan vía en el norte de Bogotá con nombre de expresidente: opción para conectar la autopista Norte y la av. Boyacá más rápido

La administración distrital anunció que este tramo de 1,3 kilómetros facilita el flujo de vehículos en sentido sur-norte y cuenta con tres carriles, además de 5.452 metros cuadrados de espacio público

Habilitan vía en el norte

Lotería de la Cruz Roja: estos son los números ganadores de hoy, 25 de noviembre de 2025

Este popular juego entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios

Lotería de la Cruz Roja:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Violeta Bergonzi: de

Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity 2025′: Violeta Bergonzi ganó la final más reñida de todas las temporadas

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Deportes

Así despidió la organización del

Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

Deportes Tolima ganó a Independiente Santa Fe, es líder solitario del grupo B y se acercó a la final: así va la tabla de posiciones

Así calificó la prensa portuguesa a Richard Ríos tras la victoria del Benfica sobre el Ajax en Champions League

Tolima sorprendió a Santa Fe y ganó 2-1 en El Campín: líder sólido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

América perderá dos fichas claves para duelo contra Medellín por cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor