Accidente en la Terminal Salitre en Bogotá dejó un pasajero gravemente herido: investigan si hubo exceso de velocidad

Un fuerte accidente se presentó en la mañana del 23 de noviembre la zona operativa del Terminal Salitre en Bogotá, después de que un hombre resultó expulsado por una de las ventanas de un vehículo de pasajeros.

El incidente se produjo cuando el bus de la empresa Transportes Morichal “se disponía a cubrir la ruta Bogotá-Acacías en el horario de 6:30 a. m.”, según información entregada por las autoridades competentes.

Luego del impacto, la Terminal de Transporte activó los protocolos de emergencia. “Nuestro equipo de seguridad llegó al punto, reportó la situación a la Central de Monitoreo y solicitó apoyo médico”, explicó la entidad en un comunicado oficial.

El equipo de atención prehospitalaria trasladó a la víctima a un centro asistencial, donde recibe tratamiento bajo observación médica. El parte médico confirmó que el paciente “presenta un trauma craneoencefálico y un trauma de tórax cerrado”.

En cuanto a las condiciones del vehículo, las autoridades confirmaron que cumplía con la tasa de uso indicada y que había pasado las inspecciones técnico-mecánicas, así como las pruebas de alcoholemia y evaluaciones físicas previas al recorrido.

Además, con la información proporcionada por las autoridades se pudo evidenciar que “el conductor se habría practicado la prueba de alcoholemia sobre las 6:03 a. m. con resultado negativo”.

Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que “al iniciar su recorrido, el conductor circulaba por encima de los límites permitidos dentro de la zona operativa de Bogotá”, lo que representa una infracción a las normativas establecidas en la terminal.

En respuesta a este suceso, el bus involucrado quedó inmovilizado y se desarrollan investigaciones tanto contra la empresa Transportes Morichal como hacia el conductor, en respaldo de la reglamentación vigente. Las autoridades de tránsito elaboraron el croquis correspondiente del accidente y retiraron el vehículo para su inspección.

Con respecto a las medidas de seguridad internas, la Terminal de Transporte recordó que la velocidad máxima autorizada dentro de sus instalaciones es de 20 km/h y señaló que “todos los vehículos son sometidos a inspecciones técnico-mecánicas, pruebas de alcoholemia y evaluaciones físicas antes de cada recorrido”.

A causa de lo ocurrido, la institución adelantó que durante la semana continuará la instalación de nueve cámaras de monitoreo de velocidad en las principales terminales de la ciudad: “siete en la Terminal Salitre, una en la Terminal Norte y una en la Terminal Sur”.

Están vendiendo tiquetes falsos en la Terminal de Transporte de Bogotá

El aumento de pasajeros habitual durante la temporada de fin de año en la Terminal de Transporte de Bogotá ha coincidido con un crecimiento sostenido en los reportes de fraudes.

La administración de la entidad admitió que este flujo, que supera 1,7 millones de viajeros en las tres sedes de la terminal, crea condiciones propicias para el accionar de bandas dedicadas a las estafas mediante la venta de tiquetes y servicios ficticios.

La preocupación se centra en quienes recurren a propuestas aparentemente ventajosas fuera de los canales oficiales. La gerencia advirtió que los estafadores se valen de recomendaciones en redes sociales y plataformas informales, suplantando el nombre de la terminal para ofrecer ofertas inexistentes.

Ante esto, las autoridades locales han intervenido en coordinación con la gerencia para evitar que los usuarios sean víctimas de fraude. “Estamos trabajando con las autoridades para garantizar que el paso de nuestros usuarios por las tres sedes sea una experiencia agradable y segura. Invitamos a que compren sus tiquetes en taquillas, página web o quioscos digitales de Salitre. Que no arriesguen sus ahorros”, manifestó González.

Las medidas buscan restringir la actividad de quienes comercializan pasajes por medios informales y refuerzan la recomendación de utilizar exclusivamente los puntos oficiales para adquirir los boletos: las taquillas en las estaciones, el sitio web de la Terminal y los quioscos digitales ubicados en la sede Salitre. González subrayó la importancia de evitar los canales alternativos para no exponerse a pérdidas económicas.