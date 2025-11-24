Se confirman las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity: esta fue la participante eliminada

Las cocineras enfrentaron uno de los retos más complejos de la temporada en condiciones extremas. - crédito Canal RCN

La competencia de MasterChef Celebrity 2025 entró en su fase más exigente con una semifinal desarrollada en La Guajira, un escenario donde el viento, el calor y las condiciones extremas añadieron un nivel adicional de dificultad para las celebridades.

Luego de semanas de presión, platos memorables y eliminaciones dolorosas, los últimos dos episodios dejaron definidas a las cuatro cocineras que disputarán el título este 25 de noviembre.

Las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity 2025

Tras los tres retos de la semifinal, los chefs revelaron los nombres de las cocineras que avanzaron a la gran final. Las finalistas son:

Carolina , destacada por sus preparaciones con sabores de la costa y del Ecuador.

Alejandra , una de las participantes más consistentes de la temporada, reconocida por su técnica y creatividad.

Violeta , quien ha llevado los sabores colombianos a la alta cocina con una visión refinada.

Valentina, especialista en pastas y postres, quien logró recuperarse después de un inicio complejo en la semifinal.

Un error en la preparación fue determinante para definir quién avanzaba y quién dejaba la competencia. - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El segundo reto de la semifinal: platos clásicos bajo condiciones extremas

El segundo desafío comenzó con un sorteo de platos clásicos de alto nivel, cada uno con un nivel distinto de complejidad. Las cocineras contaron nuevamente con el apoyo de exparticipantes que habían trabajado con ellas.

Los platos sorteados fueron: Langosta Thermidor, Beef Wellington, Brazo de reina, Baked Alaska y Croquembouche

Las celebridades tenían 75 minutos para preparar sus platos y presentarlos a cinco comensales: los tres chefs y dos invitados especiales.

Así quedó el sorteo:

Carolina y Andrea: Langosta Thermidor

Valentina y Valeria: Croquembouche

Alejandra y Caterin: Baked Alaska

Michelle y David: Beef Wellington

Violeta y LuisFer: Brazo de reina

El viento y la arena complicaron el trabajo de todas desde el primer minuto.

El desempeño de las cocineras

Carolina, con la Langosta Thermidor, presentó “Maleiwa”, un plato de excelente cocción aunque con leve falta de sal.

Michelle tuvo dificultades con su Beef Wellington, cuyo hojaldre no subió ni se cocinó completamente. “Lo que el viento se llevó” quedó incompleto.

Violeta sorprendió con “Reina Wayúu”, un brazo de reina impecable en textura y sabor.

Alejandra destacó con “Un feliz reencuentro”, un Baked Alaska ejecutado con precisión, aunque los chefs señalaron que faltó más helado.

Valentina cerró con “Torre de sueños”, un Croquembouche que cumplió con la altura requerida pero tuvo detalles con el caramelo y la crema pastelera.

La jornada estuvo marcada por platos exigentes y decisiones que cambiaron el rumbo de la competencia. - crédito cortesía Canal RCN

La eliminación antes de la gran final

El último reto de eliminación consistía en preparar un plato distinto para cada chef según sus gustos personales. Nuevamente, las condiciones climáticas fueron un factor decisivo.

Las cocineras presentaron:

Violeta : “Contra todo pronóstico”, platos con buena sazón aunque algo salados.

Valentina : “Contra viento y marea”, preparaciones sólidas, pero olvidó que Belén es vegetariana.

Michelle : “Con las botas puestas”, un trío de pescados con puntos de cocción irregulares.

Alejandra : “Es un orgullo cocinarles a ustedes”, una propuesta impecable.

Carolina: “Todos somos uno”, con un plato que acertó especialmente con el gusto del chef Rausch.

¿Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity 2025?

La actriz, exreina de belleza y astróloga Michelle Rouillard se convirtió en la última eliminada de la temporada este domingo 23 de noviembre. Los chefs destacaron su crecimiento, creatividad y actitud, pero también fueron claros: en esta etapa, el margen de error es mínimo.

Su salida generó múltiples reacciones en redes, donde era una de las favoritas del público.

Tras deliberar, los jurados coincidieron en que Michelle Rouillard tuvo el único tropiezo grave del reto. - crédito @canalrcn/Instagram

¿Cuándo es la gran final de MasterChef Celebrity 2025?

La gran final se emitirá el martes 25 de noviembre, celebrando los 10 años del formato en Colombia. Exigirá a las cuatro finalistas la presentación de un menú completo compuesto por entrada, plato fuerte y postre, y será en esa jornada cuando se conocerá a la sucesora de Paola Rey, ganadora de la edición 2024.

¿Quiénes han ganado MasterChef?

MasterChef 2015: Federico Martínez

MasterChef 2016: Leonardo Morán

MasterChef Celebrity 2018: Piter Albeiro

MasterChef Celebrity 2020: Adriana Lucía

MasterChef Celebrity 2021: Carla Giraldo

MasterChef Celebrity 2022: Ramiro Meneses

MasterChef Celebrity 2023: Carolina Acevedo

MasterChef Celebrity 2024: Paola Rey