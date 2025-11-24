Colombia

La Superintendencia financiera de Colombia autoriza la fusión entre Davivienda y Scotiabank

Con esta autorización el Davivienda Group, ya puede integrar las operaciones en Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, en donde asume todas las operaciones de los dos bancos

La aprobación de Colombia era
La aprobación de Colombia era la única que faltaba para la creación del holding - crédito composición fotográfica

La consolidación de Davivienda Group como holding regional se materializa tras obtener la última autorización pendiente para su fusión con Scotiabank, luego de que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobara el proceso el 24 de noviembre.

Este aval, que se suma a los ya concedidos en Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, permite avanzar en la integración de las operaciones de ambas entidades en la región.

La decisión de la SFC representa el cierre del ciclo de permisos regulatorios necesarios para que Davivienda Group S.A. integre las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá dentro de su plataforma regional.

Bajo la estructura definida, Davivienda Group asumirá el rol de entidad holding, consolidando las actividades combinadas con Scotiabank y reforzando su presencia en el sistema financiero centroamericano y colombiano.

Con este comunicado Davivienda hizo
Con este comunicado Davivienda hizo oficial la aprobación - crédito Davivienda

El proceso de integración, anunciado al mercado el 6 de enero, constituye uno de los movimientos corporativos más relevantes en el sector financiero de los últimos años.

