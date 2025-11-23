Nuevo video muestra el momento exacto en que la volqueta sin frenos arrolla a 12 vehículos en Medellín

El video de seguridad registró el descenso del vehículo de carga en el momento exacto de impactar contra varios automotores en la avenida 80.

Un nuevo video registrado por una cámara de seguridad muestra el momento preciso en que una volqueta, que al parecer perdió el sistema de frenos, terminó arrollando a 12 vehículos en el noroccidente de Medellín.

El material audiovisual, difundido en redes sociales, permite observar cómo el vehículo de carga desciende a alta velocidad y embiste a varios automóviles particulares y a un bus, situación que generó una emergencia de gran magnitud en la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se registró este sábado 22 de noviembre, hacia las 2:00 p. m., en la avenida 80 con calle 65, en el sector de Robledo, muy cerca del Éxito del mismo sector. En las imágenes se aprecia a la volqueta descendiendo en sentido norte–sur, perdiendo el control y generando una colisión en cadena que dejó múltiples afectaciones materiales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la volqueta transportaba 17 toneladas de material en el momento del incidente. El vehículo impactó primero a un automóvil particular, lo que desencadenó el choque múltiple en el que se vieron comprometidos 12 vehículos, incluido un bus de servicio público. Uno de estos terminó incrustado en un lote contiguo a la vía debido a la fuerza del impacto.

Las autoridades confirmaron que el siniestro dejó tres personas lesionadas - captura de video

Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, confirmó que el siniestro dejó tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Según el reporte oficial, se trata del conductor del bus involucrado y de dos ocupantes de un vehículo particular, todos con heridas leves.

“Son 12 vehículos afectados, uno de ellos con pérdida total. Las personas fueron trasladadas a centros asistenciales, pero afortunadamente no presentan lesiones de gravedad. En el sitio contamos con veinte agentes de tránsito y la policía judicial adelantando los actos urgentes para verificar las causas del siniestro”, señaló Ruiz.

El funcionario explicó además que, de manera preliminar, la emergencia habría sido causada por una falla en el sistema de frenos de la volqueta, una afirmación que será verificada mediante el análisis técnico de los peritos.

Declaraciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín sobre el accidente - crédito @MovilidadMedellín/X

Afectación total de la movilidad en ambos sentidos de la Avenida 80

El choque provocó una afectación total de la movilidad en ambos sentidos de la Avenida 80, una de las vías más transitadas del sector. Las autoridades cerraron por completo el tramo comprendido entre la calle 65 y la calle 54A, mientras avanzaban las labores de remoción de escombros y limpieza de material desprendido.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas, debido a que los trabajos de habilitación de la vía podrían extenderse durante varias horas. En la zona hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Medellín, personal de tránsito y la Policía Nacional, quienes coordinaron las acciones necesarias para restablecer el flujo vehicular y garantizar la seguridad del área.

Labores de rescate y apoyo a los afectados

En los videos divulgados en redes sociales se observa a ciudadanos acercándose a los automóviles para verificar el estado de los ocupantes tras el choque, mientras los organismos de socorro llegaban al lugar. Varios de los vehículos involucrados registraron daños de consideración, y uno de ellos fue reportado como pérdida total, según las autoridades.

La Secretaría de Movilidad precisó que patrullas y equipos técnicos permanecieron en el sitio durante varias horas para realizar el levantamiento de información, la inspección de los automotores afectados y la evaluación estructural del bus que quedó incrustado en un predio cercano.

Algunos habitantes se detuvieron a prestar los primeros auxilios a los afectados por el siniestro vial - crédito Redes sociales/X

Investigación en curso y llamado a la precaución

“Al momento y preliminarmente, al parecer, el siniestro vial se presenta por pérdida de frenos del vehículo tipo volqueta, pero vamos con peritos a establecer las causas reales del incidente”, señaló Ruiz respecto al estado de la investigación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para transitar con precaución y mantener atención a los reportes oficiales, especialmente en corredores con pendientes pronunciadas como las que caracterizan al sector de Robledo.