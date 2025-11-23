Juan Daniel Oviedo calificó la estrategia del Gobierno Petro como “una salchicha de perro callejero”

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo utilizó una metáfora en redes sociales para cuestionar la gestión del Gobierno, generando un intenso debate entre usuarios y evidenciando la polarización política de cara a las elecciones - crédito Colprensa

A medida que avanza el calendario hacia las elecciones presidenciales del 2026, los distintos candidatos intensifican la difusión de sus propuestas de campaña y aprovechan para exponer públicamente su visión sobre la gestión del Gobierno actual. Tanto quienes se posicionan como opositores, mostrando puntos de discrepancia y crítica, como aquellos que mantienen afinidad o cercanía con el oficialismo.

En este escenario de debate político, Juan Daniel Oviedo, que aspira a la presidencia, utilizó una conversación en la red social X sobre temas gastronómicos como punto de partida para expresar su postura frente a la actual administración. Oviedo lanzó una crítica contundente al calificar la estrategia del Gobierno de Gustavo Petrocomo “una salchicha de perro callejero”.

La cuenta @lcyl20tw en la red social mencionada previamente propuso la conversación al lanzar la invitación: “Opiniones sobre gastronomía que te dejen en esta posición:”, referencia a aquellas posturas polémicas que suelen desatar críticas o debates encendidos.

En respuesta a la publicación de @lcyl20tw, Juan Daniel Oviedo trasladó el enfoque gastronómico al terreno político y aprovechó la dinámica de la discusión para lanzar una fuerte crítica a la gestión de Gustavo Petro. A través de una metáfora, Oviedo cuestionó la transparencia y el contenido de la estrategia oficialista ante el público.

“La estrategia del Gobierno de @petrogustavo es una salchicha de perro callejero: nadie quiere saber qué trae adentro…”, escribió el precandidato presidencial por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

El comentario de Oviedo no tardó en generar repercusión, atrayendo una amplia gama de reacciones, respuestas y opiniones tanto de simpatizantes como de críticos. La comparación utilizada por el precandidato despertó debate en la red social, dando origen a un intercambio de mensajes que evidenció el clima polarizado en torno al actual Gobierno y al proceso electoral en marcha.

Entre las numerosas reacciones, una usuaria identificada como @afnb2726 cuestionó la pertinencia de la publicación del precandidato presidencial en el contexto original de la conversación sobre gastronomía, sugiriendo que se había desviado el propósito de la dinámica. La internauta expresó su inconformidad señalando: “Y eso que tiene que ver con gastronomía? No se vengan a tirar dinámicas acá por sus temas políticos (y si va a meter política, hágalo bien)”.

Otro participante en la conversación, el usuario @JampiJet, retomó la metáfora alimentaria para opinar sobre las propuestas políticas. En su mensaje, sugirió que, aunque muchas ideas pueden presentarse de manera atractiva, en realidad esconden problemas de fondo: “Lo demás un montón de propuestas que parecen frutas buenas, pero en realidad por dentro están podridas”.

La usuaria @CRISTINA_PRIET0 optó por una respuesta irónica, sumándose a la cadena de comentarios con una referencia a la cultura popular y al contexto gastronómico. Utilizó la expresión “Tres doritos después….. en un carrito de perros callejero haciendo campaña”.

Un video difundido desde la cuenta de X de Juan Daniel Oviedo muestra al precandidato sosteniendo dinero mientras comenta: “Mi primera limosna. 700 pesitos”. En las imágenes aparece recorriendo lo que aparenta ser una zona urbana de la capital del país, acercándose a peatones y automovilistas para repartir afiches con el fin de sumar respaldo a su postulación presidencial.

“Con gran emoción les tengo que contar que he obtenido mi primera limosna. Estos son 700 pesitos. Una persona que simplemente me vio con un periódico y pensó que lo que estaba haciendo era pedir limosna. Pero lo que estamos es pidiendo que la gente crea que podemos ir con toda por Colombia y sumar entre distintos. Y esto de la buena suerte”, narró el aspirante a ocupar la Casa de Nariño mientras señalaba las monedas.

Oviedo acompañó la grabación con la frase: “No estamos pidiendo limosna. Estamos pidiendo algo mucho más valioso:¡creer que podemos sumar entre distintos! 700 pesos, que para nosotros son ¡700 razones para seguir con toda por Colombia”.