Colombia

Pico y Placa: qué carros no circulan en Cartagena este 22 de octubre de 2026

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Guardar

Estos son los automóviles que no tienen permitido circular en Cartagena hoy jueves 22 de octubre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos tienen prohibido circulareste jueves.

Recuerda que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 5 y 6

Motos: 5 y 6

Taxis: No aplica

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Motos: de 05:00 a 23:00 horas.

Particulares: de 07:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

Pico y Placa en Cartagena para 2026

La alcaldía de Cartagena informó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el vehículo con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar los lineamientos del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Villavicencio: qué carros descansan este 22 de octubre de 2026

Esto le interesa si va a manejar por las calles de la ciudad hoy

Pico y Placa en Villavicencio: qué carros descansan este 22 de octubre de 2026

Lotería del Meta: resultados ganadores del miércoles 21 de octubre de 2026

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Lotería del Meta: resultados ganadores del miércoles 21 de octubre de 2026

Lotería de Meta resultados miércoles 21 de octubre de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados miércoles 21 de octubre de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de octubre

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 21 de octubre

Diego Fernando García buscará recuperar $59.000 millones para Casanare tras lío con el Presupuesto 2027

El representante a la Cámara anunció que solicitará al Gobierno nacional una adición presupuestal para recuperar los recursos que, según afirmó, se habían asegurado para el departamento

Diego Fernando García buscará recuperar $59.000 millones para Casanare tras lío con el Presupuesto 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza fue propuesto para incorporarse al Museo Nacional, luego de que el Gobierno retirara símbolos ideológicos

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Shakira y Karol G figuran entre las giras latinas más taquilleras de la historia, según Billboard: estas son las cifras y el listado completo

Deportes

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3

El Palmeiras, de Jhon Arias, clasificó a la final de la Copa Libertadores: venció a Fluminense en penales por 5-3

El fútbol colombiano estará en la final de la Copa Libertadores: primer clasificado tiene presencia cafetera en el equipo

Sebastián Viera, entrenador del Junior de Barranquilla, afirmó que todavía cree en la clasificación del equipo en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

América de Cali acabó con la sorpresa de Barranquilla F.C. en la Copa BetPlay 2026 y clasificó a la semifinal del campeonato: este será su rival

Así fue como el Cúcuta Deportivo superó a Atlético Nacional, según el técnico Nicolás Chiesa: “Un segundo a James o al que fuera complicaba”