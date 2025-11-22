Reclutamiento infantil se dispara en Colombia: un menor es usado en la guerra cada 20 horas

El reclutamiento de menores por grupos armados en Colombia aumentó un 300% en los últimos cinco años, según la ONU - crédito composición Infobae

Mientras Colombia intenta cerrar un año marcado por tensiones de seguridad y nuevos brotes de violencia, un indicador golpea con fuerza particular y es el aumento sostenido del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. La tendencia, que parecía contenerse hace una década, volvió a escalar con una velocidad que hoy inquieta a las organizaciones humanitarias.

El panorama quedó retratado en los más recientes datos del Secretario General de Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados. Entre 2019 y 2024, más de 1.200 menores fueron arrancados de sus casas, de sus colegios o de sus veredas para ser usados en la guerra. Las cifras corresponden únicamente a casos verificados, lo que significa que el número real, por falta de denuncia, temor o imposibilidad de acceso a varios territorios, podría ser mucho mayor.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Más de 1.200 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento forzado entre 2019 y 2024, con cifras que podrían ser mayores por falta de denuncias - crédito Colprensa

La magnitud del deterioro es difícil de ignorar. En los últimos cinco años, el reclutamiento aumentó un 300% y solo entre 2023 y 2024 el salto fue del 64%. Durante este último periodo se verificaron 453 casos, lo que implica que, en promedio, cada 20 horas un niño, niña o adolescente fue utilizado por grupos armados. “Estas cifras en aumento de reclutamiento y utilización de la niñez deberían indignarnos y llevarnos a todos a movilizar acciones: al Estado a fortalecer la prevención y la protección, a la escuela y el sector productivo a dar más oportunidades”, afirmó Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

El fenómeno no está distribuido de manera uniforme. La niñez indígena y afrodescendiente concentra el 52% de las víctimas de los últimos dos años, según las verificaciones de Naciones Unidas. Las zonas más golpeadas son aquellas donde la presencia del Estado sigue siendo frágil y los actores armados operan con mayor libertad, el litoral Pacífico, Cauca, Nariño y Chocó, y la frontera con Venezuela —Arauca y Norte de Santander. También se reporta un deterioro en regiones como el Caribe y la Amazonía, donde la expansión de nuevas estructuras armadas abrió riesgos que antes no existían con la misma intensidad.

El reclutamiento, sin embargo, es solo una parte del daño. Tanto la Comisión de la Verdad, en su capítulo de niñez No es un mal menor, como la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del macrocaso 07, han documentado que los menores reclutados suelen ser víctimas de una cadena de violencias, agresiones sexuales y reproductivas, torturas, malos tratos, desapariciones forzadas e incluso homicidios. Las historias reunidas por estas entidades muestran que las afectaciones no terminan cuando el niño regresa, si es que regresa, sino que dejan secuelas profundas en su salud física, emocional y social.

El 52% de los menores reclutados en Colombia pertenece a comunidades indígenas y afrodescendientes, según datos de Naciones Unidas - crédito Icbf

La Embajada de Canadá, que trabaja de manera conjunta con Unicef en proyectos de prevención, también alertó sobre la urgencia de actuar. “Nos preocupa el incremento del reclutamiento y la invisibilización de esta grave violación de los derechos humanos de los niños y niñas en el país. Hoy hacemos un llamado a elevar la voz, y reiteramos el compromiso de Canadá a continuar trabajando con el Estado colombiano, la sociedad civil y la comunidad internacional para prevenir el reclutamiento y proteger a la niñez”, señaló la embajadora Elizabeth Williams.

Su mensaje se suma al de Chapuisat, que recordó el impacto silencioso que queda en cientos de hogares: “Además de su impacto en la niñez, de las infancias perdidas que conlleva, no podemos olvidar el impacto que el reclutamiento también ocasiona en las familias y sus comunidades. Miles de familias viven con la incertidumbre permanente sobre el paradero de sus hijos e hijas, no saben si están vivos, si comieron, si regresarán a casa y extrañan de manera permanente su presencia”.

Una campaña para mover a la sociedad

Ante la gravedad del panorama, Unicef Colombia y la Embajada de Canadá lanzaron la campaña Desarma tu indiferencia, una iniciativa de sensibilización que busca convertir la preocupación social en acciones concretas. El mensaje central es que el reclutamiento no es un fenómeno aislado ni inevitable, sino una realidad que puede transformarse si diferentes sectores deciden involucrarse.

Las regiones más afectadas por el reclutamiento infantil son el litoral Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y Norte de Santander - crédito Colprensa

La campaña se enfoca en mostrar las ausencias cotidianas que deja la guerra en la vida de los niños y en cómo esas ausencias trastocan a familias enteras. Además, ofrece herramientas para que ciudadanos, instituciones y empresas se sumen a la prevención del reclutamiento desde sus propios espacios. En su portal web —al que se puede acceder para unirse a la petición y conocer recomendaciones prácticas— se insiste en que proteger a la niñez es una responsabilidad compartida y una condición para cualquier proyecto de país sostenible.

Reconocidas figuras deportivas y culturales, entre ellas Juan Fernando Quintero, Linda Caicedo, Linda Palma, Emanuel Restrepo, Andrés Cepeda, Marcela Carvajal y María Cecilia Botero, se sumaron a la iniciativa para amplificar el llamado.