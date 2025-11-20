Colombia

Dólar continúa a la baja hoy 20 de noviembre: cuál es su valor en pesos colombianos

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Estos fueron los últimos movimientos
Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano (REUTERS/Nathalia Angarita)

El dólar mantiene su racha negativa en Colombia y pierde terreno frente al peso. Los mercados se mantienen a la expectativa de la publicación de los nuevos datos sobre el empleo en Estados Unidos.

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 3.711,39 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,14% comparado con la cotización de la jornada anterior de 3.716,46 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 1,17%, de manera que en el último año todavía mantiene un descenso del 10,08%.

Con respecto a días previos, suma cinco jornadas consecutivas en caída. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

