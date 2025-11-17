EN VIVO: Así transcurre el Plan Retorno en Bogotá durante la mañana del lunes festivo 17 de noviembre

Durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena, las autoridades de Bogotá y Cundinamarca anticipan la circulación de dos millones de vehículos en la región.
Para enfrentar este flujo vehicular, la Alcaldía de Bogotá ha dispuesto la implementación de un reversible en la carrera Séptima el lunes festivo 17 de noviembre de 2025, con el propósito de optimizar la movilidad de todos los usuarios de la vía.
De acuerdo con información brindada por Invías, en el departamento de Antioquia: “se reporta cierre total preventivo en el km 14+720″, por caída de piedra.
Desde la concesionaria Vía Sumapaz se informó que las autoridades “podrán activar un contraflujo entre Melgar y Boquerón, con todo lo necesario para facilitar la movilidad” durante la jornada:
Las intensas lluvias que afectaron el departamento de Cundinamarca entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre de 2025 provocaron una grave interrupción de la movilidad en varios municipios, según informaron las autoridades de tránsito.
El impacto de las precipitaciones se tradujo en bloqueos viales que afectaron a Nocaima, Villeta, Útica, Quebrada Negra y La Vega, donde se registraron tanto inundaciones como derrumbes.