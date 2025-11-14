Colombia

Fotógrafo colombiano fue hallado muerto en Ciudad de México: autoridades investigan el caso

El cuerpo de Jonathan Ortiz Leal fue encontrado en un apartamento de Santa Fe, lo que generó conmoción entre colegas y familiares, mientras autoridades mexicanas investigan las causas del fallecimiento y esperan resultados forenses


El fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz
El fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz Leal fue hallado muerto en un apartamento de Santa Fe, Ciudad de México, generando conmoción en la comunidad artística - crédito Jonathan Ortiz / Instagram

El hallazgo del cuerpo de Jonathan Ortiz Leal, un fotógrafo colombiano de 34 años, en un apartamento de la zona de Santa Fe, Ciudad de México, generó conmoción tanto en la comunidad artística de Colombia como entre los creativos residentes en México.

La noticia, confirmada por la comunidad fotográfica de Santa Marta, su ciudad natal, y por familiares del artista, puso en marcha una investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Ortiz Leal fue encontrado muerto la mañana del jueves 13 de noviembre, después de que sus compañeros de vivienda notaran su ausencia durante varias horas. Según relató un allegado a medios extranjeros, “sus compañeros comentan que él se encerró en su habitación y, al pasar varias horas sin obtener respuesta, entraron al cuarto y lo encontraron sin vida”.

La Fiscalía General de Justicia
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México investiga las circunstancias del fallecimiento de Ortiz Leal, cuyo cuerpo fue encontrado sin signos evidentes de violencia - crédito Jonathan Ortiz / Instagram

El periodista mexicano Antonio Nieto, de La silla rota, informó que el cuerpo fue hallado desnudo y boca abajo, un detalle que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que Ortiz Leal hubiese estado acompañado antes de morir, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la presencia de otra persona en el lugar.

La familia del fotógrafo, tras recibir la noticia, solicitó apoyo a la Embajada de Colombia en México y a las autoridades locales para agilizar los trámites de repatriación del cuerpo.

“Sus compañeros se comunicaron de inmediato con nosotros en Colombia”, indicó uno de sus parientes a medios de comunicación. Los familiares también señalaron que, al momento del hallazgo, el cuerpo de Ortiz Leal no presentaba signos evidentes de violencia, aunque será la necropsia la que determine con precisión la causa del deceso.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México inició una investigación y se esperan los resultados de la autopsia y el análisis forense para arrojar más luz sobre el caso.

¿Quién era Jonathan Ortiz?

La familia de Jonathan Ortiz
La familia de Jonathan Ortiz Leal solicitó apoyo a la Embajada de Colombia en México para agilizar la repatriación del cuerpo y esclarecer la causa de muerte - crédito Jonathan Ortiz / Instagram

La muerte de Ortiz Leal impactó especialmente a la comunidad artística y fotográfica de Santa Marta, donde era ampliamente apreciado por su trabajo en retrato y fotografía documental.

De acuerdo con medios locales, Jonathan Ortiz Leal destacó desde muy joven en el ámbito de la fotografía y la publicidad en Colombia, y posteriormente se estableció en México para fortalecer su carrera profesional.

Trabajó con publicaciones reconocidas, entre ellas Playboy México, y colaboró con modelos de amplia proyección como Karely Ruiz y las argentinas Lara Agostina Granados y Emelia Victoria.

Además, según su perfil de LinkedIn, fue fundador de Jonaorle, una firma dedicada a la fotografía con un enfoque “en las características inherentes del cuerpo”, y presentaba su trabajo en la página Pexels, en la que acumuló 188 millones de vistas en sus fotografías previas a 2019.

Ortiz Leal también describía su trabajo como “lujo contemporáneo”, centrado en retratar entornos de alta exclusividad con modelos, celebridades e influencers. Su trayectoria incluyó colaboraciones en ciudades como Panamá, París, Cancún y Tulum, además de su residencia en Ciudad de México. En el ámbito digital, se desempeñó como desarrollador de filtros para Facebook e Instagram.

Ortiz Leal era reconocido en
Ortiz Leal era reconocido en Santa Marta y México por su trabajo en retrato y fotografía documental, colaborando con publicaciones como Playboy México - crédito Jonathan Ortiz / Instagram

El caso de Ortiz Leal se suma a otros episodios recientes que afectaron a la comunidad artística colombiana en México. En septiembre, los músicos colombianos B King y Regio Clown fueron hallados muertos en el Estado de México, tras haber sido vistos por última vez en la capital azteca.

Según reportes policiales, ambos artistas fueron citados por un individuo apodado “El Comandante” bajo el pretexto de una oportunidad de negocio y posteriormente asesinados por instrucción de “El Pantera”, que habría pagado 200 mil pesos mexicanos por el crimen, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Mientras la investigación sobre la muerte de Jonathan Ortiz Leal continúa, la comunidad de fotógrafos y creativos que compartieron proyectos con él espera que se esclarezcan los detalles de su fallecimiento y que se haga justicia.

