Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este jueves

¡Toma tus precaciones! Diferentes zonas de la capital sufrirán recortes de agua

Guardar
La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá compartió las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este jueves 13 de noviembre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Iberia, San José del Prado, Atenas, Escuela de Carabineros, Santa Helena, El Plan.Lugar: De la Carrera 54D a la Carrera 75B, entre la Calle 134 a la Calle 167.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Sur, Canódromo.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Marruecos, Molinos, Puerto Rico.Lugar: De la Carrera 5 a la Carrera 6L, entre la Diagonal 48F Sur a la Calle 48P Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y VilLa Esperanza.Lugar: De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10ªDe la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cali este jueves 13 de noviembre

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este jueves, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: así regirá

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 13 de noviembre de 2025

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este jueves, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: este es

Perro fue víctima de la delincuencia: motociclista le robó su juguete en plena calle

El animal no reaccionó ante el hurto. Se quedó mirando mientras el delincuente se alejaba

Perro fue víctima de la

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este jueves 13 de noviembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Siga estos consejos prácticos para conservar ensaladas frescas y refrigeradas durante varios días

Seleccionar ingredientes de calidad, secar bien los vegetales y almacenar en recipientes herméticos son algunas claves para evitar su deterioro en pocos días

Siga estos consejos prácticos para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Valentina y Lucho protagonizaron un

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Deportes

Gobierno de Gustavo Petro pagó

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra

James Rodríguez no llegaría a la MLS: apareció otro candidato y finalista de la Copa Libertadores

Santa Fe tiene otro candidato fuerte para ser técnico: conoce el fútbol colombiano y sabe armar nóminas de lujo

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Como Falcao y Fabra: Kevin Mier se sumaría a la lista de futbolistas colombianos que se perdieron un mundial por lesión