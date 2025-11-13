Denuncian al alcalde de Sincelejo por video en el que parece que afirma quedarse con un dinero del PAE: “Tiene que renunciar”

El senador afirmó que se están cobrando "mordiscos" de los recursos del PAE en Sincelejo - crédito @AlexFlorezH/X y Alcaldía de Sincelejo

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez Hernández publicó en sus redes sociales un video con el que exige la renuncia del alcalde de Sincelejo, Sucre, Yahir Acuña Cabrales, luego de conocer unas grabaciones de seguridad en las que, al parecer, reconoce que se habría apropiado de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La denuncia no solo fue publicada en redes, ya que Flórez Hernández hizo pública la petición de la renuncia de Acuña Cabrales en una reciente sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República.

En esta, el funcionario legislativo le dijo al alcalde: “Señor alcalde, por dignidad y respeto con la ciudadanía, renuncie de manera inmediata usted a la alcaldía de la ciudad de Sincelejo y póngase a disposición de los órganos de control y de la justicia de este país.

Flórez Hernández dijo que la dimisión debía ser efectiva “después de haber escuchado de boca suya cómo toma recursos del PAE para enriquecerse usted y no para ayudarle a la gente de Sincelejo y a sus niños”.

Senador Álex Flórez denuncia presunto acto de corrupción de alcalde de Sincelejo - crédito @AlexFlorezH/X

En el registro videográfico del alcalde que aparece en la denuncia del senador, se ve al burgomaestre sincelejano en una sala, sentado en un sofá, hablando con una mujer. Es una conversación personal que fue filmada por una cámara de seguridad.

Flórez no detalló cómo habría obtenido la grabación, pero en la porción que incluyó en su denuncia. Aún así, allí se oye a Acuña decir, acompañado de gestos y ademanes: “Mil millones que me deja a mí (...) Ahora yo soy el que me sacó 2 mil (...)”.

Ante esto, Flórez dijo que “escucharlo en un video hablando en la intimidad de cómo se cobran mordiscos, se cobran mordiscos, a la plata de la comida de los niños”.

Entonces, además de pedirle la renuncia, comentó que “no hay acto más bajo que pueda cometer un funcionario público, un mal llamado político, que meterse con lo más sagrado que hay en una sociedad y es la plata de la comida de los niños”.

Además dijo que “no tenía palabras”. Aunque el funcionario puede tener un video más completo, dijo que “realmente las imágenes que hemos visto y las propias declaraciones del que hoy es el alcalde de la ciudad de Sincelejo hablan por sí mismas”.

El anterior proceso de Yahir Acuña que la Fiscalía precluyó

El 25 de agosto de 2025 la Fiscalía General de la Nación decidió precluir el proceso penal contra Yahir Acuña, tras quince años de investigación sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión, dada a conocer el 25 de agosto, se fundamentó en la ausencia de pruebas directas y consistentes que conectaran a Acuña con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con información conocida por Semana.

Yahir Fernando Acuña fue investigado desde 2010, cuando apareció un anónimo que lo señalaba como supuesto colaborador del Bloque Héroes de los Montes de María.

Yahir Acuña ganó las elecciones para la Alcaldía de Sincelejo, pese a que en su contra había una investigación por nexos con paramilitares. La investigación fue precluida - crédito Yahir Acuña/Facebook

En ese entonces, Acuña ejercía funciones como líder estudiantil en la Universidad de Sucre y después se desempeñó como concejal y diputado en la región. La Fiscalía analizó las acusaciones iniciales junto con otras pruebas recopiladas durante una década y media.

El equipo jurídico de Acuña recibió la notificación oficial de la preclusión, que marca el cierre definitivo de un proceso que impactó su carrera política durante años.

“La Fiscalía, al desvirtuar los señalamientos, ha reafirmado el principio de la presunción de inocencia, un elemento central del sistema judicial que en este caso puso fin a la incertidumbre que pesaba sobre su carrera política”, indicaron sus abogados en un comunicado citado por el medio mencionado.

Alcalde Yahir Acuña, adoptó la estrategia “Sincelejo, Ciudad Segura”. - crédito Alcaldía de Sincelejo

La investigación fue supervisada por la Fiscalía General de la Nación, que señaló inconsistencias en los testimonios y pruebas recabadas. No se hallaron elementos sólidos que permitieran establecer un nexo formal entre Acuña y las actividades paramilitares en el departamento de Sucre.

Sectores próximos al mandatario sucreño consideran que esta decisión podrá modificar el escenario electoral en Sincelejo y el departamento, ya que los señalamientos pesaron durante varios periodos electorales.