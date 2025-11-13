Colombia

Denuncian al alcalde de Sincelejo por video en el que parece que afirma quedarse con un dinero del PAE: “Tiene que renunciar”

La denuncia la publicó el senador de Pacto Histórico Álex Flórez, que le exigió al alcalde Yahir Acuña Cardales renunciar a su cargo

Guardar
El senador afirmó que se
El senador afirmó que se están cobrando "mordiscos" de los recursos del PAE en Sincelejo - crédito @AlexFlorezH/X y Alcaldía de Sincelejo

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez Hernández publicó en sus redes sociales un video con el que exige la renuncia del alcalde de Sincelejo, Sucre, Yahir Acuña Cabrales, luego de conocer unas grabaciones de seguridad en las que, al parecer, reconoce que se habría apropiado de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La denuncia no solo fue publicada en redes, ya que Flórez Hernández hizo pública la petición de la renuncia de Acuña Cabrales en una reciente sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esta, el funcionario legislativo le dijo al alcalde: “Señor alcalde, por dignidad y respeto con la ciudadanía, renuncie de manera inmediata usted a la alcaldía de la ciudad de Sincelejo y póngase a disposición de los órganos de control y de la justicia de este país.

Flórez Hernández dijo que la dimisión debía ser efectiva “después de haber escuchado de boca suya cómo toma recursos del PAE para enriquecerse usted y no para ayudarle a la gente de Sincelejo y a sus niños”.

Senador Álex Flórez denuncia presunto acto de corrupción de alcalde de Sincelejo - crédito @AlexFlorezH/X

En el registro videográfico del alcalde que aparece en la denuncia del senador, se ve al burgomaestre sincelejano en una sala, sentado en un sofá, hablando con una mujer. Es una conversación personal que fue filmada por una cámara de seguridad.

Flórez no detalló cómo habría obtenido la grabación, pero en la porción que incluyó en su denuncia. Aún así, allí se oye a Acuña decir, acompañado de gestos y ademanes: “Mil millones que me deja a mí (...) Ahora yo soy el que me sacó 2 mil (...)”.

Ante esto, Flórez dijo que “escucharlo en un video hablando en la intimidad de cómo se cobran mordiscos, se cobran mordiscos, a la plata de la comida de los niños”.

Entonces, además de pedirle la renuncia, comentó que “no hay acto más bajo que pueda cometer un funcionario público, un mal llamado político, que meterse con lo más sagrado que hay en una sociedad y es la plata de la comida de los niños”.

Además dijo que “no tenía palabras”. Aunque el funcionario puede tener un video más completo, dijo que “realmente las imágenes que hemos visto y las propias declaraciones del que hoy es el alcalde de la ciudad de Sincelejo hablan por sí mismas”.

El anterior proceso de Yahir Acuña que la Fiscalía precluyó

El 25 de agosto de 2025 la Fiscalía General de la Nación decidió precluir el proceso penal contra Yahir Acuña, tras quince años de investigación sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión, dada a conocer el 25 de agosto, se fundamentó en la ausencia de pruebas directas y consistentes que conectaran a Acuña con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con información conocida por Semana.

Yahir Fernando Acuña fue investigado desde 2010, cuando apareció un anónimo que lo señalaba como supuesto colaborador del Bloque Héroes de los Montes de María.

Yahir Acuña ganó las elecciones
Yahir Acuña ganó las elecciones para la Alcaldía de Sincelejo, pese a que en su contra había una investigación por nexos con paramilitares. La investigación fue precluida - crédito Yahir Acuña/Facebook

En ese entonces, Acuña ejercía funciones como líder estudiantil en la Universidad de Sucre y después se desempeñó como concejal y diputado en la región. La Fiscalía analizó las acusaciones iniciales junto con otras pruebas recopiladas durante una década y media.

El equipo jurídico de Acuña recibió la notificación oficial de la preclusión, que marca el cierre definitivo de un proceso que impactó su carrera política durante años.

“La Fiscalía, al desvirtuar los señalamientos, ha reafirmado el principio de la presunción de inocencia, un elemento central del sistema judicial que en este caso puso fin a la incertidumbre que pesaba sobre su carrera política”, indicaron sus abogados en un comunicado citado por el medio mencionado.

Alcalde Yahir Acuña, adoptó la
Alcalde Yahir Acuña, adoptó la estrategia “Sincelejo, Ciudad Segura”. - crédito Alcaldía de Sincelejo

La investigación fue supervisada por la Fiscalía General de la Nación, que señaló inconsistencias en los testimonios y pruebas recabadas. No se hallaron elementos sólidos que permitieran establecer un nexo formal entre Acuña y las actividades paramilitares en el departamento de Sucre.

Sectores próximos al mandatario sucreño consideran que esta decisión podrá modificar el escenario electoral en Sincelejo y el departamento, ya que los señalamientos pesaron durante varios periodos electorales.

Temas Relacionados

Alcalde de Sincelejo PAEAlez Florez senadorDenunciaRenunciaColombia-Noticias

Más Noticias

Juez declaró ilegal la captura de profesora colombiana Diana Santillana por agentes de ICE, frente a sus alumnos en un jardín infantil de Illinois, EE. UU.: “Precedente relevante”

El dictamen del juez Jeremy Danie le permite a la maestra antioqueña que se defienda en libertad, pero su caso se definirá el 18 de noviembre de 2025

Juez declaró ilegal la captura

Ministro de Defensa confirmó instrucción de Gustavo Petro de mantener coordinación con agencias de inteligencia de EE.UU.

El ministro Pedro Sánchez reveló que el presidente Gustavo Petro instruyó a la inteligencia militar de Colombia a mantener el intercambio de información con agencias internacionales

Ministro de Defensa confirmó instrucción

El periodista Germán Santamaría, quien encontró a la niña Omayra Sánchez, recordó la tragedia de Armero

En la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, el cronista recordó cómo fue su cubrimiento en aquel momento y la manera en la que conoció a la niña que se convirtió en símbolo de la catástrofe

El periodista Germán Santamaría, quien

Armando Benedetti se despachó en contra de quienes opinan de sus procesos judiciales: “Ninguno presenta ninguna prueba! Solo hablan de Benedetti por likes”

El ministro del Interior expresó su inconformidad por las acusaciones en redes sociales, porque asegura que carecen de fundamento y que su caso lleva años sin resolverse en la Corte Suprema

Armando Benedetti se despachó en

Este fue el día en el que el papa Juan Pablo II derramó lágrimas en su recorrido por Armero tras la tragedia del nevado del Ruiz

La presencia del ahora santo Juan Pablo II en el lugar donde miles de personas murieron por la avalancha de lodo generó una reacción de solidaridad y admiración entre los asistentes

Este fue el día en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2025: hora, cuándo

Latin Grammy 2025: hora, cuándo y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

Yina Calderón perdió el control en ‘La mansión de Luinny’ después de pasarse de tragos: renunció al programa y dedicó emotivo mensaje a Karina García

Exesposa de Hassam se pronunció sobre la polémica en la que se ha visto envuelta por comentarios del comediante: “Mis hijas y yo no tenemos nada que ver”

Claudia Bahamón recibió importante condecoración del Congreso de la República de Colombia y fue acompañada por varios exparticipantes de ‘Masterchef Celebrity’

Deportes

Falcao se ilusiona con la

Falcao se ilusiona con la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Están en subida”

Jhon Durán habría pedido no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión con Fenerbahçe: “Fue bien recibida”

Eduardo Pimentel arremetió contra periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El nombre La Equidad sale del fútbol profesional colombiano y reconocido deportista publicó sentido mensaje: “Me siento como un hijo”

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras polémico empujón en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”