Ministerio de Transporte exige exámenes más estrictos a conductores en tratamiento con anticoagulantes: no se podría obtener ni renovar la licencia

El endurecimiento de los controles médicos para la obtención y renovación de la licencia de conducción en Colombia ha puesto en el centro del debate a los anticoagulantes, medicamentos ampliamente recetados para tratar diversas afecciones cardiovasculares.

El Ministerio de Transporte confirmó que quienes se encuentren bajo ciertos tratamientos médicos, especialmente aquellos que puedan alterar la capacidad física o mental, serán sometidos a una evaluación más estricta antes de recibir la autorización para conducir.

La normativa vigente, establecida en la resolución 0217 de 2014, determina que el uso de anticoagulantes puede convertirse en un obstáculo para acceder o renovar la licencia de conducción.

Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes relacionados con alteraciones en las capacidades de los conductores.

Según el Ministerio de Transporte, la decisión final sobre la aptitud de cada aspirante dependerá de los resultados de los exámenes médicos y de los informes presentados ante los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).

En Colombia, el proceso para obtener o renovar la licencia exige superar una evaluación médica integral. Los CRC son responsables de realizar pruebas de visión, audición, reflejos y coordinación motriz, además de revisar la historia clínica y los medicamentos que consume cada solicitante.

La cartera de Transporte señaló que cada caso se analiza de manera individual, y que los CRC pueden requerir informes adicionales antes de emitir un concepto definitivo sobre la aptitud del conductor.

El foco sobre los anticoagulantes se debe a que estos fármacos, recetados para prevenir la formación de coágulos en la sangre, pueden interferir con la capacidad de conducción. Se prescriben habitualmente a personas con enfermedades cardiovasculares, fibrilación auricular, válvulas cardíacas artificiales o riesgo de trombosis tras cirugías.

No obstante, la regulación es clara: quienes hayan experimentado descompensaciones que hayan requerido transfusión de plasma en el último año no podrán ser considerados aptos para conducir, lo que les impide obtener o renovar la licencia.

A pesar de la rigurosidad de la norma, existe una excepción contemplada en la resolución. Si el aspirante presenta un informe médico favorable emitido por un hematólogo o cardiólogo que certifique el control adecuado del tratamiento, el CRC tiene la facultad de otorgar una licencia con vigencia reducida. El Ministerio de Transporte precisó: “Cada solicitud se analiza de manera individual, y los CRC pueden requerir informes adicionales antes de emitir un concepto de aptitud”.

El uso de anticoagulantes, como la heparina o la warfarina (Coumadin), no elimina los coágulos ya existentes, pero sí previene que crezcan o que se formen nuevos, según el portal especializado de MedlinePlus.

Estos medicamentos requieren controles médicos constantes, ya que una dosificación inadecuada puede provocar sangrados internos o externos.

Entre los efectos secundarios más frecuentes se encuentran el sangrado nasal o de encías, orina roja o marrón, evacuaciones oscuras o con sangre, mareos, debilidad y la aparición de moretones inusuales.

Ante cualquiera de estos síntomas, los expertos recomiendan suspender la conducción y buscar atención médica inmediata, pues el riesgo de un evento hemorrágico puede comprometer la seguridad tanto del conductor como de los demás usuarios de la vía.

La regulación busca proteger la vida de los conductores y de los demás actores viales, más que restringir derechos, según reiteró la cartera de Transporte. Por ello, la entidad insiste en la importancia de mantener controles médicos regulares y de informar oportunamente cualquier cambio en el tratamiento.

Los CRC tienen la responsabilidad de verificar la información clínica, solicitar reportes de especialistas y determinar si el aspirante es apto con restricción o no apto para conducir.

La medida ha generado inquietud entre quienes dependen de medicamentos para el control de enfermedades cardiovasculares, pero la cartera de transporte ha aclarado que cada caso será evaluado de forma individual y que la decisión dependerá de los resultados médicos presentados ante los CRC.

De este modo, la seguridad vial se refuerza mediante un control estricto y una responsabilidad compartida entre las autoridades, los profesionales de la salud y los propios conductores.