Colombia

Funcionarios del Gobierno Petro rechazaron el allanamiento a la casa de Armando Benedetti: “Es un acoso judicial”

Altos cargos del ejecutivo advirtieron sobre el riesgo de que la justicia se utilice como herramienta de presión política y reclamaron garantías para la familia del ministro

Guardar
Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

El allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia (Atlántico) generó una enérgica reacción de altos funcionarios del Gobierno Petro, quienes calificaron la medida como un caso de acoso judicial.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el viceministro Gabriel Rondón expresaron su solidaridad con Benedetti, su esposa Adelina Guerrero y sus hijos, señalando que la familia es supuesta víctima de una persecución por parte de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su declaración oficial, los funcionarios rechazaron la diligencia judicial y subrayaron la importancia de garantizar la integridad y el bienestar de la familia del ministro durante el proceso.

“Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de la Directora, Angie Rodríguez, enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo al Ministro del Interior, Armando Benedetti, su esposa, Adelina Guerrero e hijos por el acoso judicial del que están siendo víctimas, por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el Dapre.

Angie Lizeth Rodríguez, directora del
Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre - crédito @DapreCol/X

Insistieron en la necesidad de respetar el debido proceso y proteger los derechos fundamentales de Benedetti y sus allegados.

Acusaciones de abuso de poder y contexto legal

El comunicado oficial denunció un presunto abuso de poder por parte de la Corte Suprema de Justicia. Según el documento, la competencia de este tribunal se limita a la investigación de congresistas en ejercicio, condición que Benedetti dejó de ostentar hace más de tres años. Los funcionarios advirtieron que la actuación de la magistrada Lombana carece de fundamento legal y representa un uso indebido de la justicia.

Además, el pronunciamiento alertó sobre el riesgo de que la judicialización de la política se convierta en un mecanismo para hostigar a quienes ocupan cargos públicos o mantienen posturas críticas.

Se exigió que las actuaciones judiciales se ajusten a los principios constitucionales y legales, y que se respete el derecho a la defensa y la protección integral de la familia del ministro.

El mensaje concluyó con el deseo de que los hechos se aclaren y que Armando Benedetti pueda continuar su labor en el Gobierno sin interferencias derivadas de prácticas que, según los funcionarios, perpetúan el uso indebido de la justicia para fines políticos.

Comunicado oficial del Dapre sobre
Comunicado oficial del Dapre sobre situación con Armando Benedetti - crédito Dapre

“Esta Corte solo puede investigar a congresistas y desde hace más de 3 años el Ministro ya no ejerce como tal. Esto representa un aparente abuso de poder que no tiene ningún fundamento. Deseamos que los hechos se esclarezcan y que el Ministro pueda adelantar su labor en el Gobierno, sin la sombra de quienes buscan perpetuar prácticas abusivas, desde la judicialización de la política y la persecución de sus contradictores”, señaló el Dapre.

Pronunciamiento del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia expresó su respaldo al ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las denuncias sobre un allanamiento en su residencia en Puerto Colombia, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia.

La cartera liderada por Augusto Ocampo Camacho (e) manifestó preocupación por posibles vulneraciones a los derechos fundamentales del funcionario y su familia, e instó a que “las quejas sean evaluadas con objetividad y prontitud para garantizar las garantías constitucionales”.

Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

En su comunicado oficial, el Ministerio recordó que “todas las personas en Colombia, sin excepción, tienen derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad de los jueces y al respeto por su dignidad humana”, en línea con la Constitución y tratados internacionales.

Además, reiteró su confianza en la autonomía judicial, aunque subrayó que “toda actuación judicial se adelante dentro de los límites de la competencia y con estricto apego a la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia”.

El respaldo institucional se produjo luego de que Benedetti denunciara inspecciones a su residencia y a la de familiares, incluso menores de edad. “Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a cincuenta familiares míos, entre ellos mis hijos menores”, declaró. El ministro insistió en que siempre ha colaborado con las autoridades.

Temas Relacionados

Armando BenedettiAllanamiento ministro del InteriorGobierno PetroCorte Suprema de JusticiaCristina LombanaBarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

La Fundación Valle de Lili se pronunció sobre la polémica por el procedimiento de cambio de género de una menor de edad

El tratamiento de cambio de género realizado a una joven en Cali ha generado posturas encontradas entre la familia, que denuncia negligencia, y la institución médica, que defiende sus protocolos y asegura haber respetado la confidencialidad del caso

La Fundación Valle de Lili

Así es la vía 4G que entró en funcionamiento ayer y conecta a Medellín con la costa Caribe

Esta ruta se presenta como una opción más segura y rápida para viajar desde la capital antioqueña hasta la costa

Así es la vía 4G

Grupo de estudiantes denunció robo en parqueadero de City Parking, cerca al parque de la calle 93: “Nos dejaron las maletas vacías

Los jóvenes aseguraron que dejaron el carro bien asegurado, pero hallaron el vehículo forzado, pese a estar bajo la vigilancia de empleados del lugar

Grupo de estudiantes denunció robo

Ecopetrol permitirá que un representante de los trabajadores integre su Junta Directiva tras reforma de estatutos

La compañía estatal colombiana estableció nuevas reglas para que el personal participe en las decisiones más altas de la empresa mediante sufragio interno previo

Ecopetrol permitirá que un representante

Influencer y biólogo colombiano explicó de forma didáctica por qué a los humanos nos gusta tanto el azúcar, pese a que su consumo en exceso es malo para la salud: “Nos fascina”

Ignacio Galán y Efraín Rincón comparten un espacio en redes sociales donde explican fenómenos de la naturaleza de forma sencilla para que cualquiera entienda la magia de los eventos cotidianos

Influencer y biólogo colombiano explicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Karina García sorprendió con su

Karina García sorprendió con su reacción ante rumor sobre un exnovio que vivía gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Ana María Estupiñán relató los momentos de pánico que vivió durante los primeros meses de su embarazo: “Me levanté sangrando”

Deportes

Colombia jugará ante Francia en

Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”

Deportivo Pereira no ha pagado a su plantel profesional el mes de octubre y adeuda otras obligaciones laborales, denunció Acolfutpro