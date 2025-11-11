Colombia

Dian le ordena a Reficar pagar $17.000 millones: la refinería responderá con tutela y demanda para frenar posible embargo

La autoridad tributaria confirmó la Liquidación Oficial de Revisión que exige el pago del IVA sobre combustibles, mientras Reficar anunció una acción de tutela y una demanda de nulidad

Guardar
Reficar y la Dian: posible
Reficar y la Dian: posible embargo por impuestos a combustibles - crédito Dian

El conflicto entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar), filial de Ecopetrol, sumó un nuevo capítulo este 10 de noviembre, cuando la entidad tributaria confirmó oficialmente una liquidación por aproximadamente $17.000 millones.

El cobro corresponde al IVA aplicado a combustibles importados, un tema que viene generando controversia desde finales del año 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La notificación se hizo a través de los canales digitales que establece la norma —en cumplimiento del artículo 146 del Decreto Ley 920 de 2023— y fue complementada con comunicaciones físicas enviadas a las direcciones procesales registradas en Bogotá.

La Dian también informó la decisión a Óscar Mauricio Buitrago Rico, representante de la Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A., empresa involucrada en el proceso.

Resolución de la Dian que
Resolución de la Dian que confirma el cobro a Reficar por $14.000 millones, notificada el 10 de noviembre a través de medios digitales y físicos - crédito red social X

La confirmación del cobro se produjo luego de que la entidad resolviera dos recursos de reconsideración interpuestos por Reficar.

Con esto, la Dian ordenó enviar la resolución a las divisiones Jurídica, de Fiscalización y Liquidación Aduanera en Cartagena, así como a las áreas de Cobranzas en Bogotá y Cartagena, para que se continúe con los procedimientos correspondientes.

El expediente también fue trasladado a la División Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, encargada de seguir el caso.

La disputa entre la Dian y Reficar no es nueva. Desde diciembre pasado, el tema ha generado tensión entre las partes.

En ese momento, la entidad tributaria sostuvo que Ecopetrol debía pagar el IVA del 19 % por la importación de gasolinas, con un cobro retroactivo desde 2022.

Inicialmente, se habló de una cifra cercana a $1,4 billones, monto que la empresa aseguró que, de pagarse de inmediato, podría llevarla prácticamente a la quiebra. En ese escenario, la Dian planteó incluso la posibilidad de un embargo.

Con la nueva resolución que confirma el cobro por $14.000 millones, Reficar anunció medidas legales para frenar el avance del proceso.

Refinería de Cartagena, Reficar, la
Refinería de Cartagena, Reficar, la principal de Colombia - crédito Ministerio de Energías

La empresa explicó que ya está preparando una acción de tutela, con el argumento de que un embargo afectaría sus garantías fundamentales, su operación y los miles de empleos asociados a la refinería.

Además, presentará una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando desmontar los argumentos técnicos y jurídicos de la Dian.

Esta decisión coloca a Reficar en una posición vulnerable ante un posible proceso de cobro coactivo, que podría derivar en el embargo de sus cuentas bancarias.

Según la información de Caracol Radio, si se decreta el embargo, la refinería perdería su capital de trabajo y solo podría operar entre siete y dieciocho días antes de detener completamente sus actividades.

El cese de operaciones implicaría el desabastecimiento de la Costa Caribe de combustibles como Jet, diésel y gasolina, ya que Reficar produce 200 mil barriles diarios y da empleo directo a 2.300 personas.

El riesgo no se limita a la operación de la refinería. Ecopetrol ha emitido bonos de deuda con cláusulas que establecen que, si la empresa o alguna de sus filiales es embargada por más de USD 100 millones (aproximadamente 400 mil millones de pesos), se consideraría un evento de incumplimiento.

Instalaciones de Reficar en Cartagena,
Instalaciones de Reficar en Cartagena, cuya operación la empresa advierte que podría verse afectada por el cobro y un eventual embargo - crédito Reficar

Esto podría acelerar la exigencia del pago de la deuda total de Ecopetrol, que asciende a 120 billones de pesos, lo que, según Caracol Radio, representaría un escenario de consecuencias catastróficas para la compañía.

Expertos consultados por el medio citado coinciden en que la estrategia de la Dian responde a la necesidad del gobierno de obtener liquidez ante la dificultad de aprobar una nueva reforma tributaria.

Según estos analistas, se trataría de una maniobra peligrosa que busca fortalecer la caja estatal a costa de debilitar a una empresa estratégica para el país como Ecopetrol y, por extensión, a Reficar.

El panorama podría agravarse aún más, ya que se espera una segunda acción de la Dian contra Ecopetrol por 7,5 billones de pesos, esta vez relacionada con la importación de 40 mil barriles diarios de gasolina, independiente de Reficar, y que también estaría sujeta a la retroactividad.

Temas Relacionados

ReficarDianAcción de tutelaDeudas ReficarEmbargo ReficarCombustibles ReficarQué es ReficarColombia-Noticias

Más Noticias

Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

Luego de su gol ante Deportivo Cali, el 9 de noviembre de 2025, Eduardo Méndez confirmó que el delantero no continuará para la temporada 2026 en el cuadro “Cardenal”, y será la primera baja del club

Presidente de Santa Fe confirmó

Gobierno eliminó licencia de construcción para la mejora de viviendas: hay polémica por posibles millonarias pérdidas

La medida permite ejecuciones con solo una carta de responsabilidad profesional y registro ante las autoridades: hay riesgos técnicos y fiscales, advierten oponentes

Gobierno eliminó licencia de construcción

Violento enfrentamiento a cuchillo dejó atrapados a feligreses en plena misa en iglesia de Bogotá: usaron al párroco de escudo

Un grupo de jóvenes armados ingresó a la iglesia Santo Tomás Moro, desatando una pelea que obligó a la intervención policial y dejó a la comunidad en estado de alarma por la inseguridad

Violento enfrentamiento a cuchillo dejó

Jóvenes uribistas y del Centro Democrático compartieron carta rechazando acciones de Miguel Uribe Londoño: “Rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato”

Un grupo de 205 jóvenes del Centro Democrático solicitó al partido considerar la salida de Miguel Uribe Londoño por sus cuestionamientos al proceso de selección de candidato presidencial

Jóvenes uribistas y del Centro

Violenta riña durante una misa en Bogotá: sacerdote usado como escudo humano habló de lo ocurrido

Seis jóvenes persiguieron dentro del templo a otro menor, que buscó refugio detrás del altar y escudándose en el sacerdote, mientras los demás lo amenazaban con cuchillos, al parecer, por robarse una gorra

Violenta riña durante una misa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, afirmó que el ELN estaría detrás del ataque con fusiles a su camioneta: ya había sido declarado “objetivo militar” por las disidencias

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio habló sobre su

Yeferson Cossio habló sobre su impedimento de ser padre biológico y de la posibilidad de adoptar: “Me da embarrada que el apellido muera conmigo”

Patricia Grisales aclaró qué fue lo que realmente pasó con Valentina Taguado: “No aceptó mis sugerencias”

Laura Londoño reveló si fue fácil o difícil realizar las escenas de cama con Carmen Villalobos en famosa serie de Netflix

Yina Calderón revela la insólita propuesta que rechazó de La Liendra en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Ni por un millón de pesos”

Participante de ‘La casa de Alofoke’ arremetió contra Melissa Gate: “No me hables así”

Deportes

Presidente de Santa Fe confirmó

Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

Néstor Lorenzo advierte a James Rodríguez tras su salida del Club León y no tener equipo confirmado para 2026

Real Madrid vs. París FC: hora y dónde ver a Linda Caicedo por la Champions League Femenina

Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con periodista tras el River Plate vs. Boca Juniors: “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”

“Cucho” Hernández quedaría por fuera de la selección Colombia por una cirugía: qué fue lo que pasó