Dian le ordena a Reficar pagar $17.000 millones: la refinería responderá con tutela y demanda para frenar posible embargo

El conflicto entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar), filial de Ecopetrol, sumó un nuevo capítulo este 10 de noviembre, cuando la entidad tributaria confirmó oficialmente una liquidación por aproximadamente $17.000 millones.

El cobro corresponde al IVA aplicado a combustibles importados, un tema que viene generando controversia desde finales del año 2024.

La notificación se hizo a través de los canales digitales que establece la norma —en cumplimiento del artículo 146 del Decreto Ley 920 de 2023— y fue complementada con comunicaciones físicas enviadas a las direcciones procesales registradas en Bogotá.

La Dian también informó la decisión a Óscar Mauricio Buitrago Rico, representante de la Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A., empresa involucrada en el proceso.

La confirmación del cobro se produjo luego de que la entidad resolviera dos recursos de reconsideración interpuestos por Reficar.

Con esto, la Dian ordenó enviar la resolución a las divisiones Jurídica, de Fiscalización y Liquidación Aduanera en Cartagena, así como a las áreas de Cobranzas en Bogotá y Cartagena, para que se continúe con los procedimientos correspondientes.

El expediente también fue trasladado a la División Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, encargada de seguir el caso.

La disputa entre la Dian y Reficar no es nueva. Desde diciembre pasado, el tema ha generado tensión entre las partes.

En ese momento, la entidad tributaria sostuvo que Ecopetrol debía pagar el IVA del 19 % por la importación de gasolinas, con un cobro retroactivo desde 2022.

Inicialmente, se habló de una cifra cercana a $1,4 billones, monto que la empresa aseguró que, de pagarse de inmediato, podría llevarla prácticamente a la quiebra. En ese escenario, la Dian planteó incluso la posibilidad de un embargo.

Con la nueva resolución que confirma el cobro por $14.000 millones, Reficar anunció medidas legales para frenar el avance del proceso.

La empresa explicó que ya está preparando una acción de tutela, con el argumento de que un embargo afectaría sus garantías fundamentales, su operación y los miles de empleos asociados a la refinería.

Además, presentará una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando desmontar los argumentos técnicos y jurídicos de la Dian.

Esta decisión coloca a Reficar en una posición vulnerable ante un posible proceso de cobro coactivo, que podría derivar en el embargo de sus cuentas bancarias.

Según la información de Caracol Radio, si se decreta el embargo, la refinería perdería su capital de trabajo y solo podría operar entre siete y dieciocho días antes de detener completamente sus actividades.

El cese de operaciones implicaría el desabastecimiento de la Costa Caribe de combustibles como Jet, diésel y gasolina, ya que Reficar produce 200 mil barriles diarios y da empleo directo a 2.300 personas.

El riesgo no se limita a la operación de la refinería. Ecopetrol ha emitido bonos de deuda con cláusulas que establecen que, si la empresa o alguna de sus filiales es embargada por más de USD 100 millones (aproximadamente 400 mil millones de pesos), se consideraría un evento de incumplimiento.

Esto podría acelerar la exigencia del pago de la deuda total de Ecopetrol, que asciende a 120 billones de pesos, lo que, según Caracol Radio, representaría un escenario de consecuencias catastróficas para la compañía.

Expertos consultados por el medio citado coinciden en que la estrategia de la Dian responde a la necesidad del gobierno de obtener liquidez ante la dificultad de aprobar una nueva reforma tributaria.

Según estos analistas, se trataría de una maniobra peligrosa que busca fortalecer la caja estatal a costa de debilitar a una empresa estratégica para el país como Ecopetrol y, por extensión, a Reficar.

El panorama podría agravarse aún más, ya que se espera una segunda acción de la Dian contra Ecopetrol por 7,5 billones de pesos, esta vez relacionada con la importación de 40 mil barriles diarios de gasolina, independiente de Reficar, y que también estaría sujeta a la retroactividad.