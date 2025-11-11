Continúa rifirrafe en el Partido Conservador: veedora también se opondría a cambiar las “reglas del juego” para la llegada de Carlos Felipe Córdoba

El excontralor General de la Nación Carlos Felipe Córdoba quiere ser precandidato presidencial del partido Conservador - crédito Infobae Colombia - suministrada

La crisis interna que atraviesa el Partido Conservador Colombiano quedó al descubierto en una carta enviada el martes 11 de noviembre de 2025 por la veedora nacional de la colectividad, María Eugenia Correa, a la presidenta de la colectividad, Nadia Blel, en la que advirtió sobre la posible vulneración de los estatutos partidistas. Y todo por lo que sería una decisión que buscaría favorecer al excontralor Carlos Felipe Córdoba.

De acuerdo con Correa, no se puede permitir que un congresista sancionado participe en la votación para ampliar el plazo de inscripción de candidatos presidenciales; una decisión que, según la veedora, beneficia de manera directa a Córdoba: cuya presencia en este proceso no ha caído bien, a juzgar por la reacción del expresidente del Congreso y precandidato de la colectividad Efraín Cepeda Sarabia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el inicio de la comunicación enviada a Blel, Correa expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la dirección del partido. “Debo expresar mi profundo rechazo frente al desconocimiento de los acuerdos previamente adoptados por la Dirección Nacional, situación que ha generado una grave crisis dentro de la estructura democrática del Partido”, afirmó la veedora en la misiva en mención.

La veedora del partido Conservador le envió carta a Nadia Blel sobre el cambio de lo dispuesto para la elección del candidato presidencial de la colectividad - crédito suministrado a Infobae Colombia

La veedora detalló que, en una reunión anterior, los directivos nacionales del partido fijaron el periodo de inscripciones para las precandidaturas presidenciales entre el 4 de octubre y el 10 de noviembre. Según Correa, “dicha decisión fue debidamente socializada y puesta en conocimiento de todos los militantes, precandidatos y posibles interesados, conforme a los canales oficiales del Partido”, afirmó la veedora.

Representante a la Cámara sancionado haría parte de la votación

En ese sentido, considera que modificar este acuerdo vulnera los derechos de quienes aceptaron las reglas establecidas y confiaron en la transparencia del proceso. Por ello, uno de los puntos más delicados señalados en la carta es la participación del representante a la Cámara Jorge Quevedo Hernández en la votación que alteró el calendario de inscripciones, pues está inhabilitado para este proceso, por tener en curso una sanción.

El precandidato presidencial, que aterrizaría en el proceso del partido Conservador, no se ha pronunciado al respecto - crédito Pipe Córdoba/Facebook

En efecto, la veedora recordó que sobre Quevedo Hernández pesa una suspensión temporal impuesta mediante auto No. 007 del 21 de julio de 2025, que le impide ejercer cualquier responsabilidad partidista con voz y voto. “En la actualidad se encuentra en firme la decisión de suspensión temporal impuesta por un término de noventa días prorrogables hasta por noventa días más, tiempo en el que no podrá ejercer ninguna responsabilidad partidista que implique actuar con voz y con voto”, explicó.

Asimismo, Correa citó el artículo 85 del Código de Ética del partido para sustentar la medida cautelar y advirtió sobre las consecuencias de su incumplimiento. “La medida cautelar en curso se aplica a toda actividad del señor Quevedo Hernández en representación del partido, lo que vicia la validez de su participación en la decisión de alterar el periodo de inscripciones para las precandidaturas a la presidencia”, sostuvo.

La senadora Nadia Blel, como presidenta del Partido Conservador, está en el ojo de la polémica por los propios miembros de la colectividad - crédito Senado de la República

Ante este escenario, solicitó a la presidenta del partido que se invalide el voto del congresista. “Solicito mantener en firme la decisión inicial del Directorio Nacional, conforme a los Estatutos de esta colectividad, a fin de garantizar la seguridad jurídica del proceso interno de inscripción de precandidaturas a la Presidencia de la República, evitando la modificación de las reglas aprobadas previamente por unanimidad”, pidió Correa.

Finalmente, la veedora insistió en la necesidad de preservar la credibilidad institucional y evitar cualquier afectación a la imagen del partido, al reiterar que la situación jurídica de Quevedo Hernández aún no ha sido resuelta conforme a las disposiciones estatutarias vigentes. Y podría en serio riesgo la credibilidad de la colectividad frente a esta escogencia, con miras a la contienda electoral que se viene en el país.