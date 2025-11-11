Colombia

Continúa rifirrafe en el Partido Conservador: veedora también se opondría a cambiar las “reglas del juego” para la llegada de Carlos Felipe Córdoba

María Eugenia Correa, que funge en esta función al interior de la colectividad, envió una extensa carta a la presidenta Nadia Blel, en la que expresó la inconveniencia de modificar lo dispuesto para elegir al aspirante presidencial de los azules

Guardar
El excontralor General de la
El excontralor General de la Nación Carlos Felipe Córdoba quiere ser precandidato presidencial del partido Conservador - crédito Infobae Colombia - suministrada

La crisis interna que atraviesa el Partido Conservador Colombiano quedó al descubierto en una carta enviada el martes 11 de noviembre de 2025 por la veedora nacional de la colectividad, María Eugenia Correa, a la presidenta de la colectividad, Nadia Blel, en la que advirtió sobre la posible vulneración de los estatutos partidistas. Y todo por lo que sería una decisión que buscaría favorecer al excontralor Carlos Felipe Córdoba.

De acuerdo con Correa, no se puede permitir que un congresista sancionado participe en la votación para ampliar el plazo de inscripción de candidatos presidenciales; una decisión que, según la veedora, beneficia de manera directa a Córdoba: cuya presencia en este proceso no ha caído bien, a juzgar por la reacción del expresidente del Congreso y precandidato de la colectividad Efraín Cepeda Sarabia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el inicio de la comunicación enviada a Blel, Correa expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la dirección del partido. “Debo expresar mi profundo rechazo frente al desconocimiento de los acuerdos previamente adoptados por la Dirección Nacional, situación que ha generado una grave crisis dentro de la estructura democrática del Partido”, afirmó la veedora en la misiva en mención.

La veedora del partido Conservador
La veedora del partido Conservador le envió carta a Nadia Blel sobre el cambio de lo dispuesto para la elección del candidato presidencial de la colectividad - crédito suministrado a Infobae Colombia

La veedora detalló que, en una reunión anterior, los directivos nacionales del partido fijaron el periodo de inscripciones para las precandidaturas presidenciales entre el 4 de octubre y el 10 de noviembre. Según Correa, “dicha decisión fue debidamente socializada y puesta en conocimiento de todos los militantes, precandidatos y posibles interesados, conforme a los canales oficiales del Partido”, afirmó la veedora.

Representante a la Cámara sancionado haría parte de la votación

En ese sentido, considera que modificar este acuerdo vulnera los derechos de quienes aceptaron las reglas establecidas y confiaron en la transparencia del proceso. Por ello, uno de los puntos más delicados señalados en la carta es la participación del representante a la Cámara Jorge Quevedo Hernández en la votación que alteró el calendario de inscripciones, pues está inhabilitado para este proceso, por tener en curso una sanción.

El precandidato presidencial, que aterrizaría
El precandidato presidencial, que aterrizaría en el proceso del partido Conservador, no se ha pronunciado al respecto - crédito Pipe Córdoba/Facebook

En efecto, la veedora recordó que sobre Quevedo Hernández pesa una suspensión temporal impuesta mediante auto No. 007 del 21 de julio de 2025, que le impide ejercer cualquier responsabilidad partidista con voz y voto. “En la actualidad se encuentra en firme la decisión de suspensión temporal impuesta por un término de noventa días prorrogables hasta por noventa días más, tiempo en el que no podrá ejercer ninguna responsabilidad partidista que implique actuar con voz y con voto”, explicó.

Asimismo, Correa citó el artículo 85 del Código de Ética del partido para sustentar la medida cautelar y advirtió sobre las consecuencias de su incumplimiento. “La medida cautelar en curso se aplica a toda actividad del señor Quevedo Hernández en representación del partido, lo que vicia la validez de su participación en la decisión de alterar el periodo de inscripciones para las precandidaturas a la presidencia”, sostuvo.

La senadora Nadia Blel, como
La senadora Nadia Blel, como presidenta del Partido Conservador, está en el ojo de la polémica por los propios miembros de la colectividad - crédito Senado de la República

Ante este escenario, solicitó a la presidenta del partido que se invalide el voto del congresista. “Solicito mantener en firme la decisión inicial del Directorio Nacional, conforme a los Estatutos de esta colectividad, a fin de garantizar la seguridad jurídica del proceso interno de inscripción de precandidaturas a la Presidencia de la República, evitando la modificación de las reglas aprobadas previamente por unanimidad”, pidió Correa.

Finalmente, la veedora insistió en la necesidad de preservar la credibilidad institucional y evitar cualquier afectación a la imagen del partido, al reiterar que la situación jurídica de Quevedo Hernández aún no ha sido resuelta conforme a las disposiciones estatutarias vigentes. Y podría en serio riesgo la credibilidad de la colectividad frente a esta escogencia, con miras a la contienda electoral que se viene en el país.

Temas Relacionados

Carlos Felipe CórdobaPartido ConservadorElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Nadia BlelPrecandidatos 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Renta Joven: más 170.600 participantes recibirán transferencias de hasta $400.000 durante noviembre

El programa destinará 68.500 millones de pesos para beneficiar a jóvenes estudiantes en educación superior y formación técnica, quienes podrán acceder a los recursos mediante abono bancario o giro autorizado

Renta Joven: más 170.600 participantes

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Desde podcasts de terror y ficción hasta temas de negocios, estas son las producciones que se mantienen en el gusto del público colombiano en Spotify

Top 10 de los podcasts

Valor de cierre del dólar en Colombia este 11 de noviembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 11 de noviembre en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Frisby España hizo solicitud a las autoridades europeas que no caería nada bien en Frisby Colombia: “No acreditan uso real”

La estrategia de la compañía prioriza la resolución de expedientes clave e insiste en la apuesta por la apertura de nuevos locales en el país

Frisby España hizo solicitud a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Deportes

Jugador de la selección Colombia

Jugador de la selección Colombia fue elegido en el once ideal de la Serie Ade Italia tras gol en la última jornada

Colombia jugará ante Francia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: estas son las posibles fechas

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern Múnich, aceptó que Luis Díaz “le calló la boca” con su golazo pero le dejó pulla: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”