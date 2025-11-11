Colombia

Cocaína en pulpa de fruta colombiana, así fue desmantelada la red de narcotráfico que operaba en España

Las autoridades del país ibérico entregaron un balance del operativo que incluyó la intervención de propiedades de lujo

Parte de la fruta sí
Parte de la fruta sí era comercializada de manera legal en España - crédito iStock/EFE

En la lucha contra el narcotráfico, España es uno de los objetivos de las estructuras delictivas que envían cocaína desde América del Sur, principalmente desde Colombia.

Es por ello que no es algo inusual que las autoridades en esa nación europea expongan información sobre operativos registrados en ese país en el que son capturados colombianos o se descubra una red de narcotráfico ligada al país cafetero.

En un caso de esta índole, el Ministerio de Hacienda de España expuso que el 11 de noviembre se llevó a cabo un operativo encabezado por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en la que desarticularon una red que enviaba cocaína a España desde Colombia en pulpa de fruta.

Algunos de los capturados son
Algunos de los capturados son socios de la empresa fachada que funcionaba para vender la fruta - crédito Ministerio de Hacienda de España

Junto con la Policía de España, la Europol y la Policía de Colombia, los funcionarios identificaron el lugar en el que se hacía la extracción del narcótico en un laboratorio clandestino en Alicante, que estaba alejado de las zonas residenciales por el olor fétido que genera el proceso de extracción de la cocaína.

El primer operativo fue en el puerto de la región mencionada, en donde se intervino un contenedor con 955 kilos de pulpa de fruta alterada; después se ubicó otro cargamento en Monóvar de 27 toneladas que tenían cocaína.

Los análisis preliminares confirmaron que no toda la fruta tenía estupefacientes, sino que una parte era comercializada de manera legal para lavar las ganancias que genera la venta de la cocaína, que era transportaba a través de una sola empresa de envío.

En los operativos fueron detenidas 11 personas, cuya identidad y nacionalidad no ha sido revelada de manera oficial por las autoridades en España. Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de las localidades de Alicante, Elda y Novelda, que los juzgarán por consumo y tráfico de drogas y lavado de activos.

Esta era la propiedad en
Esta era la propiedad en la que hacían la extracción del narcótico - crédito Ministerio de Hacienda de España

En el informe expuesto por el Ministerio de Hacienda de España se reveló que la investigación comenzó en 2024 tras la detención de un cargamento de pulpa de fruta que había llegado a Alicante desde Colombia.

Esto provocó que las autoridades se enfocaran en los movimientos alrededor de una sociedad de la zona, que tenía sedes legales, con las que lograron engañar durante varios meses a los funcionarios.

La fachada quedó en evidencia luego de que descubrieron un laboratorio ubicado en una zona exclusiva de Alicante, en donde se hacía la extracción de la cocaína. Durante la primera fase de la investigación, en la cual se realizó un control documental de las importaciones, los investigadores lograron identificar a los dos cabecillas de la estructura criminal.

Uno de ellos tomaba decisiones sin estar en la documentación sobre la empresa mencionada; el otro aparecía como socio activo de la compañía, en la que se encargaba presuntamente de la logística de la importación.

En el operativo se intervino
En el operativo se intervino una finca de lujo en Alicante - crédito Ministerio de Hacienda

Tras tener conocimiento de todo lo ligado a la llegada de la fruta a España, la llegada de un contenedor en mayo de 2025 confirmó las sospechas que tenían las autoridades sobre la cocaína que transportaban en la fruta.

El Ministerio de Hacienda de España informó que las organizaciones preferían utilizar fincas rurales, almacenes aislados o naves secundarias en áreas poco transitadas, en donde la probabilidad de detección por vecinos, cámaras o servicios municipales es mínima.

Sobre el modo en el que cubrían la droga, se informó que estaba repartida en 65 bidones metálicos de 200 kilos y 1.216 cajas con 24 paquetes de 500 gramos cada uno. En el resto de registros se han intervenido tres vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo.

