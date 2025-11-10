Mujer fue torturada y su cuerpo arrojado a la maleza: “A Vanesa le arrebataron la vida, los sueños y el futuro”

La comunidad entera exige acciones prontas para la judicialización del o los autores del ataque - crédito @SabanaDeTorres1 / X

En la noche del domingo 9 de noviembre de 2025, los habitantes del municipio de Sabana de Torres (Santander) se congregaron en una emotiva velatón para exigir justicia y rendir homenaje a Briyi Vanesa Amado Cárdenas, la joven de 21 años que fue asesinada brutalmente.

En medio de la reunión, los ciudadanos, que llegaron portando velas blancas, expresaron su rechazo a la violencia de género y su solidaridad con la familia de la víctima, pues tenía una niña pequeña.

Ante la gravedad del caso se pronunció Deyci Rueda Velásquez, gestora social del municipio: “A Vanesa le arrebataron la vida, los sueños y el futuro. Eso no puede pasar más. Estamos alzando la voz para decir con fuerza que no queremos más mujeres víctimas de violencia. Que cada vela encendida sea un grito de justicia, una promesa de que como sociedad no vamos a quedarnos callados. Por Vanesa, por su familia y por todas las mujeres que merecen vivir libres y seguras, decimos: ni una menos”.

La comunidad realizó una velatón para rechazar el acto de violencia de género y pedir avances en la investigación - crédito @SabanaDeTorres1 / X

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo del cuerpo de Briyi Vanesa se llevó a cabo en la mañana del sábado 8 de noviembre, cuando un campesino de la vereda El Diamante, en la zona rural de Sabana de Torres, alertó a las autoridades tras encontrar el cadáver entre la maleza, a un costado de la vía.

El ciudadano acudió a la estación de Policía para informar sobre el descubrimiento, lo que movilizó a un grupo de investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación, que realizaron el levantamiento y comenzaron la recolección de pruebas en el lugar.

Las primeras informaciones oficiales indican que el caso fue catalogado como prioritario por la Unidad de Violencia de Género, que no descarta la hipótesis de un feminicidio. Aunque las autoridades no han confirmado todos los detalles, versiones extraoficiales difundidas por medios locales como Vanguardia señalan que el cuerpo de la joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, además de signos de violencia y tortura: habría sido amarrada de manos, golpeada y quemada.

Brutal crimen desató indignación

El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, mostró su repudio ante el crimen y solicitó acciones contundentes para esclarecer los hechos. En sus palabras: “Rechazamos la violencia en contra de la mujer y lamentamos el fallecimiento de una mujer sabanera que fue encontrada en un sector rural. Extendemos nuestras condolencias a su familia y le solicitamos a la Fuerza Pública y a la parte judicial que esclarezcan lo sucedido y den con el o los culpables”.

Ante esta petición, las autoridades intensificaron las investigaciones, analizando grabaciones de cámaras de seguridad y recolectando testimonios de posibles testigos.

La comunidad de Sabana de Torres se movilizó para rechazar la violencia de género - crédito @SabanaDeTorres1 / X

¿Qué le pasó a Briyi Vanesa?

Las últimas horas de la víctima quedaron registradas en un video de seguridad. Las imágenes muestran a la joven hacia las 9:26p. m. del viernes 7 de noviembre en el establecimiento comercial donde trabajaba, acompañada por otra mujer y dos hombres.

Mientras departían, ella revisaba su teléfono móvil y conversaba con alguien. En un momento, se levantó, recibió el pago de unas cervezas y anunció que regresaría pronto, para luego salir conduciendo una motocicleta. Desde ese instante, no se volvió a tener noticias de ella hasta el hallazgo de su cuerpo al día siguiente.

Familiares y allegados relataron que Briyi Vanesa había salido del local nocturno tras recibir un mensaje de texto, y que su ausencia inmediata generó preocupación entre sus allegados, específicamente porque ella tiene una hija pequeña. Debido a la gravedad del caso, sus familiares y amigos exigen que el caso no quede en la impunidad y reclaman justicia.

El país entero exige justicia por este lamentable caso - crédito colsinpermiso / Instagram

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga, donde se le practicarán las pruebas forenses necesarias para determinar la causa exacta de la muerte y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Los investigadores buscan establecer si existía algún vínculo entre la víctima y su agresor, mientras las autoridades departamentales hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.