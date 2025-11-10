Aparatoso accidente de una avioneta en Vaupés: funcionarios de la Registraduría entre las víctimas

Los funcionarios cumplían tareas de inscripción ciudadana en varios corregimientos del departamento - crédito Registraduría Nacional

Durante la tarde del 10 de noviembre de 2025 se conoció el accidente de la avioneta HK 641 de la aerolínea Nativa Air, que cubría la ruta entre Yavarate, Papunahua, Bocoa y Mitú, lo que desató la preocupación en la comunidad del departamento del Vaupés.

De acuerdo con versiones preliminares sobre lo ocurrido, entre los ocupantes del vuelo se encontraban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés: Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, que se encontraban cumpliendo con labores de inscripción ciudadana en los puestos de votación establecidos en estos corregimientos.

Esta información fue revelada por la cuenta oficial de X de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se publicó un comunicado en el que la entidad demostró lamentar la situación, además de destacar la importancia de la labor que desempeñaban los funcionarios en el contexto de la jornada democrática prevista en Mitú.

Las autoridades lamentaron la situación y trabajan por el rescate de las víctimas - crédito Registraduría Nacional

En desarrollo...