Colombia

Ofrecen hasta 900 millones de pesos de recompensa por responsables de atentado en Tunja

El ministro de Defensa Pedro Sánchez explicó que un sujeto identificado como Juseff Morales Betancourt estaría detrás del ataque en la capital boyacense

Guardar
El atentado se registró en
El atentado se registró en la mañana del sábado 8 de noviembre de 2025 - crédito Gobernación de Boyacá

Un ataque con explosivos sacudió Tunja el sábado 8 de noviembre de 2025, dejando al menos tres policías heridos y daños materiales en el batallón Bolívar.

El hecho, perpetrado mediante la detonación de un cargamento explosivo colocado en una volqueta con temporizador, provocó una respuesta inmediata de las autoridades, que buscan esclarecer los hechos y capturar a los responsables, presuntamente vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta $900 millones para quienes aporten información que conduzca a la detención de los implicados, en un esfuerzo por reforzar la seguridad y la confianza ciudadana.

El atentado se registró menos de 24 horas antes del anuncio oficial de la recompensa. La explosión afectó instalaciones del batallón Bolívar y causó lesiones a tres miembros de la Policía, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la capital de Boyacá.

Las autoridades en Tunja, así como en el territorio nacional, han coordinado acciones para atender la emergencia y avanzar en la investigación, mientras la comunidad permanece alerta ante la gravedad del suceso.

El ministro de Defensa aseguró
El ministro de Defensa aseguró que con la ayude de las autoridades y de la comunidad se evitaron víctimas fatales - crédito red social X

En respuesta al ataque, el ministro de Defensa Pedro Sánchez informó a Blu Radio que el presidente Gustavo Petro ha seguido de cerca la situación y ordenó emplear todos los recursos disponibles para identificar y capturar a los responsables.

El Gobierno nacional dispuso un paquete de recompensa de hasta $900 millones, dirigido a quienes suministren información relevante sobre los presuntos autores del atentado. Sánchez destacó que el ELN estaría detrás de este acto, afirmando que el hecho “demuestra su ADN como grupo terrorista”.

La investigación se centra en tres presuntos miembros del ELN. El principal señalado es alias Saúl, también conocido como ‘Manuel’ o ‘Poeta’, identificado como Juseff Morales Betancourt, por el que se ofrece hasta $500 millones.

La volqueta abandonada en el
La volqueta abandonada en el barrio Prados de Alcalá, presuntamente cargada con explosivos, permanece bajo inspección por parte de las autoridades - crédito red social X

Los otros dos sospechosos son alias Eliecer y alias Rastrillo, quienes, según las autoridades, operarían en Boyacá, Arauca y Casanare. Por cada uno de los implicados, la recompensa asciende a $200 millones.

El contexto regional refuerza la preocupación de las autoridades, ya que los presuntos responsables tendrían presencia en varias zonas del oriente colombiano, lo que dificulta su localización y resalta la necesidad de una respuesta coordinada entre diferentes jurisdicciones.

A la recompensa ofrecida por el Gobierno nacional se suma el aporte de la Alcaldía de Tunja, que dispuso $100 millones adicionales, elevando el total disponible para quienes colaboren con información a $1.000 millones.

El ELN está detrás del
El ELN está detrás del ataque en Tunja - crédito Montaje Infobae (Colprensa/GobernacióndeBoyacá)

Qué se sabe del atentado en Tunja, perpetrado por el ELN

Fue en la mañana del sábado 8 de noviembre de 2025, en el barrio Prados de Alcalá de la capital boyacense, fue abandonada una volqueta cargada con al menos 24 cilindros explosivos —conocidos como “tatucos”— a pocos metros de las instalaciones del Batallón de Infantería N.º 1 Simón Bolívar y del Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla.

Ante la alerta de la comunidad, las autoridades evacuaron a civiles y militares del sector y trabajaron con especialistas antiexplosivos para neutralizar la amenaza.

Las primeras investigaciones señalan que la autoría del atentado le corresponde al frente José Adonay Ardila Pinilla del ELN, bajo el mando de un cabecilla conocido como alias Youssef Morales Betancourt o El Poeta.

Las autoridades militares indicaron que los explosivos tenían un temporizador para una detonación simultánea, lo que demuestra la intención de causar un impacto significativo

Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales según los reportes oficiales. El presidente Gustavo Petro señaló que “cero víctimas mortales” y que los autores materiales han sido ubicados.

No obstante, la explosión sí generó daños estructurales en parte del batallón militar y viviendas aledañas, y provocó zozobra entre los habitantes del sector, quienes afirmaron que “no faltó nada” para que fuera una tragedia.

Temas Relacionados

Ataque con explosivos en TunjaEjército de Liberación NacionalBatallón BolívarJuseff Morales BetancourtGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Ejército da a conocer los nombres de los soldados secuestrados en Tame, Arauca: el ELN estaría detrás del crimen

Según explicaron las autoridades, los miembros de la fuerza pública se trasladaban hacia la capital del departamento luego de haber salido en permiso

Ejército da a conocer los

Cámara de fotodetección en Silvania genera dudas sobre su legalidad: conozca dónde está ubicada y evite una multa

Una notificación reciente en redes sociales pone en entredicho la legalidad de sanciones impuestas por dispositivos no autorizados en corredores viales estratégicos

Cámara de fotodetección en Silvania

Petro reveló el acuerdo de 52 puntos al que se llegó en la Cumbre Celac-UE: “Es un gran éxito”

En su discurso, el presidente enfatizó que el acuerdo firmado por 60 países refleja la voluntad de trabajar juntos para abordar desafíos como el cambio climático y la pobreza

Petro reveló el acuerdo de

Estudio revela el desplome al que están sometidas las empresas más pequeñas del país: desaparecen sin intentar salvarse

Transformaciones profundas afectan a sectores tradicionales y regiones clave, mientras la desaparición silenciosa de negocios genera incertidumbre sobre el futuro productivo

Estudio revela el desplome al

Al PAE le podrían incluir un nuevo alimento: proponen que este producto colombiano tenga presencia en los colegios

La experiencia internacional muestra cómo la integración del grano en programas escolares puede transformar hábitos y fortalecer la identidad nacional

Al PAE le podrían incluir
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Mark Tuan conquista el ranking

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas del momento

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Deportes

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre