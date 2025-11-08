Colombia

La Segura muestra la cicatriz de su cirugía y habla sin filtros sobre el doloroso postoperatorio: “Me duele hasta el pelo”

Con su característico humor y franqueza, Natalia Segura relató a sus seguidores el impacto físico y emocional de la cirugía, dejando claro que el camino hacia la recuperación no ha sido nada fácil

La creadora de contenido habló sobre el procedimiento al que se sometió - crédito @LA_SEGURA/TikTok

El proceso de recuperación tras una cirugía plástica puede ser desafiante, y así lo ha evidenciado Natalia Segura, conocida como La Segura, la popular creadora de contenido digital, al compartir con sus seguidores la cicatriz que le dejó su más reciente intervención estética.

Con más de 25 millones de seguidores en redes sociales, la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia del Canal RCN reapareció en sus redes sociales con un video de Get Ready With Me en TikTok, donde relató las dificultades que enfrenta en su postoperatorio.

Natalia Segura esta planeando en
Natalia Segura esta planeando en el lanzamiento de su nueva marca - crédito @la_segura / Instagram

La creadora de contenido explicó que su ausencia en redes sociales se debió a las complicaciones derivadas de la cirugía, a la que se refirió como “la tuneada”.

En su testimonio, la influencer detalló que la cicatriz recorre todo su cuerpo, resultado de un procedimiento denominado lipo lipectomía circunferencial.

Según relató a sus seguidores a través de su cuenta de TikTok, la recuperación ha sido especialmente dolorosa, al punto de impedirle sentarse durante los primeros días. Al intentar hacerlo, algunos de los puntos de sutura se abrieron, lo que agravó su malestar.

En el video, La Segura se dirigió a sus seguidores con franqueza: “Sí hermanas, soy yo, la misma por la que preguntan. He vuelto por aquí (...) amigas, valórenme porque se los juro que está costando. Me duele hasta el pelo. Les juro que llevo cinco días intentando grabar este ‘gueri gueri with me’, para contarles cómo han sido estos días de postoperatorio, pero es que no he sido capaz”, dijo la vallecaucana.

La Segura mostró cómo avanza
La Segura mostró cómo avanza su proceso de recuperación tras la extracción de los biopolímeros - crédito @harry_homa/Instagram 'La Segura'

La creadora de contenido no ocultó su desánimo y el dolor persistente que experimenta, describiendo su estado como “de mal en peor”.

A pesar de ello, aclaró que la cirugía evoluciona favorablemente desde el punto de vista médico, aunque la magnitud del procedimiento ha tenido un impacto considerable en su bienestar físico y emocional.

“Aclaro que mi cirugía va superhipermegabién lo que pasa es que fue una cirugía tan drástica, tan traumática, hermanas, que siento que yo no cojo vuelo, o sea, primero que todo me siento horrible, me voy a quedar calva, la anestesia me está dejando calva, literal, estoy como loca aplicándome tónico capilar. Haciéndome de todo en el pelo, en la medida que puedo. Siento que en este último tiempo como que se me ha manchado la cara”, reveló La Segura.

Finalmente, la influencer mostró la cicatriz que le quedó alrededor del abdomen, resultado directo de la lipo-lipectomía circunferencial, un procedimiento que implica la extracción de tejido graso y piel en toda la circunferencia del torso.

Por qué se sometió a la cirugía

La Segura aseguró que el procedimiento que se hizo en la cola fue para mejorar su apariencia por los biopolímeros - crédito @rechismes/IG

La humorista colombiana conocida como La Segura compartió detalles sobre su reciente procedimiento estético, realizado para mejorar su salud y bienestar tras haber sufrido complicaciones por los biopolímeros que se aplicó años atrás.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido relató que la cirugía fue una decisión motivada por motivos médicos. “Recuerden que yo tuve biopolímeros”, explicó al referirse a las difíciles experiencias que vivió desde entonces.

La Segura confesó que su cuerpo presentó nuevos síntomas que la alertaron y la impulsaron a buscar ayuda profesional. “Me di cuenta que algo no estaba bien”, comentó.

Así fue la primera cirugía
Así fue la primera cirugía de biopolímeros de La Segura - crédito @chismes.hoycol/IG

Según dijo, decidió someterse a la intervención para retirarse los residuos de la sustancia y evitar problemas de salud mayores. “Por mi tranquilidad y por mi salud, tomé la decisión de operarme”, afirmó en sus redes.

La artista aprovechó el espacio para aconsejar a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de procedimientos invasivos y llamó a investigar y consultar con médicos especialistas antes de tomar cualquier decisión. “No se dejen llevar por la presión social”, recomendó, insistiendo en la importancia de informarse para evitar consecuencias negativas en la salud.

