Petro dijo que Trump y su gobierno “están anestesiados por el olor a petróleo” por no asistir a la COP30, en Brasil

Gustavo Petro insistió en que el gobierno norteamericano no quiere "dialogar con la humanidad" - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El presidente Gustavo Petro criticó con dureza la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre Climática COP30 en Belém do Pará, Brasil, y lo ha hecho saber en redes sociales en más de una publicación.

De hecho, en su discurso ofrecido en el evento multilateral, Petro incluyó críticas directas a ciertos funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos.

Pero un nuevo mensaje que escribió en redes sociales agregó acusaciones de que los federales norteamericanos estarían actuando contra del interés general de la humanidad al negarse a participar en el diálogo global sobre la crisis climática.

Para Petro, esta negativa surge del “negacionismo climático”, y representa un serio riesgo: “Dije ayer en mis discursos ante la COP 30, que la renuncia a asistir a un diálogo con la humanidad por simple negacionismo, ponía funcionarios del gobierno federal de los EEUU contra los intereses de la humanidad“, escribió.

El mandatario colombiano dijo que desconocer la evidencia científica y eludir la crisis climática solamente traerá consecuencias negativas para las regiones más expuestas de Estados Unidos, y citó de manera explícita a “Texas, La Florida, California, Nueva York” como zonas vulnerables.

Además, abogó por la construcción de una agenda conjunta entre América Latina, México y los estados norteamericanos con mayor demanda energética, orientada a la cooperación para enfrentar los desafíos ambientales.