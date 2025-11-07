Colombia

La Dian habló oficialmente sobre posible embargo a Reficar que afectaría a Ecopetrol: “Importaciones de Gasolina y ACPM están gravadas con tarifa del 19%”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales inició investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por los importadores de combustibles, abarcando distintos regímenes y modalidades

Guardar
Reficar y la Dian: posible
Reficar y la Dian: posible embargo por impuestos a combustibles - crédito Dian y redes sociales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aclaró que no ha impuesto medidas cautelares, ni iniciado procesos de cobro coactivo contra empresas importadoras de combustibles, en respuesta a la controversia surgida el 5 de noviembre de 2025.

La entidad precisó que, pese a las especulaciones recientes, no existen acciones preventivas de este tipo en curso contra los actores del sector.

La autoridad tributaria reiteró que las importaciones de gasolina y ACPM están sujetas a una tarifa del 19% de IVA, conforme a lo establecido en los Conceptos 010763 (int 2305) de 2024 y 08922 (int 1324) de 2025, documentos que están disponibles para consulta en el Normograma de la Dian. Esta posición reafirma la política vigente sobre la tributación de estos productos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de sus funciones de control y fiscalización, la Dirección comenzó investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por todos los importadores de combustibles, abarcando distintos regímenes y modalidades. El objetivo de estas indagaciones es verificar la correcta liquidación y el pago de los tributos aduaneros, que incluyen aranceles e IVA.

Estos procedimientos continúan en desarrollo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 920 de 2023. La entidad recordó que, desde la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, los combustibles como la gasolina y el ACPM están gravados con IVA. Por ello, los importadores tienen la obligación de declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros al momento de nacionalizar estos bienes. Varios importadores han cumplido con este requerimiento, alineándose con la normativa vigente.

La entidad precisó que, pese
La entidad precisó que, pese a las especulaciones recientes, no existen acciones preventivas de este tipo en curso contra los actores del sector - crédito Dian

Desde 2017, los minoristas de combustibles abonan el IVA al adquirir estos productos, lo que otorga a los importadores el derecho a descontar el IVA pagado en la importación, de acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario. Este mecanismo permite evitar la doble tributación y garantiza la equidad en el tratamiento fiscal del sector.

La Dian advirtió que los importadores que no hayan cumplido con el pago de los tributos correspondientes deberán regularizar su situación. Para ello, la entidad continuará las investigaciones pertinentes, manteniendo la reserva legal establecida en el artículo 17 del Decreto 920 de 2023 y asegurando el respeto al debido proceso y al derecho de defensa en todas las instancias.

Finalmente, la autoridad fiscal subrayó que, tal como se anunció en mayo, su objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todos los sectores de la economía nacional. La correcta aplicación de las normas, según la Dian, contribuye a la seguridad fiscal y a la competitividad del país.

Refinería de Cartagena, Reficar, la
Refinería de Cartagena, Reficar, la principal de Colombia - crédito redes sociales

Dian habría descartado embargar a Reficar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) descartó la posibilidad de embargar las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar), priorizando la continuidad operativa de la planta pese a una deuda de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA retroactivo entre 2022 y 2024, según información difundida por Caracol Radio.

La controversia se originó tras un concepto emitido por la Dian que obliga a Ecopetrol, casa matriz de Reficar, a pagar un 19% de IVA por la importación de gasolina y diésel, aplicando la medida de forma retroactiva. Esta decisión, que fue reafirmada mediante la resolución 12812 de 2025, generó tensiones entre las partes y llevó a la refinería a solicitar una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación como paso previo a una demanda judicial, según reportó La W. El monto en disputa podría alcanzar los $1,3 billones.

La Dirección de Impuestos y
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) descartó la posibilidad de embargar las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar), priorizando la continuidad operativa de la planta pese a una deuda - crédito Colprensa

Durante una reunión que se extendió hasta la una de la madrugada del jueves, los directivos de la Dian analizaron las alternativas jurídicas disponibles, incluyendo la posibilidad de embargar las cuentas de la refinería.

Finalmente, la entidad negó la existencia de procesos que afecten los fondos de Reficar y aseguró que no se adoptarán medidas que pongan en riesgo la operación o la estabilidad financiera de la planta.

Temas Relacionados

DianReficarPosible embargoGasolina y ACPMColombia-Noticias

Más Noticias

Euro abre a la baja hoy en Colombia: precio en este inicio del fin de semana

En Europa los mercados mostraron cautela ante la persistente preocupación por las valoraciones tecnológicas

Euro abre a la baja

Siga EN VIVO el tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno

Siendo las 8:30 a. m. del 7 de noviembre, hoy continúa la audiencia contra el hombre al que señalan de estar implicado en el asesinato contra el estudiante de Los Andes la noche de Halloween

Siga EN VIVO el tercer

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El partido por el Grupo G lleva 25 minutos, en donde por el momento Colombia muestra superioridad física en una lucha intensa, pero sin situaciones claras de gol

Colombia vs. El Salvador EN

Petro celebró nueva incautación de droga “sin muertes” para enviar mensaje a sus detractores: “Uno de los mayores días de incautación en mi Gobierno”

En coordinación con las Fuerzas Públicas colombianas, las autoridades francesas confiscaron 7,5 toneladas de cocaína en el oceáno Atlántico

Petro celebró nueva incautación de

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

La “Tricolor” se prepara para lo que serán los dos partidos de preparación para el Mundial de 2026, mientras espera el sorteo del certamen orbital el 5 de diciembre de 2025

Néstor Lorenzo destapó las cartas:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno sorprende a Luisa

Pipe Bueno sorprende a Luisa Fernanda W con una cita secreta en pleno crucero de Disney

Valka reveló por qué salió de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

Jorge Rausch molestó a Carolina Sabino durante ‘MasterChef Celebrity’: “Mal gusto tu comentario”

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Colombia vs. El Salvador EN

Colombia vs. El Salvador EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Néstor Lorenzo destapó las cartas: estos son los jugadores de la selección Colombia que estarán en los amistosos FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17

Así fue la comparación entre Luis Díaz y Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando”

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”