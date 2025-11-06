Colombia

David Luna quiere “jubilar” al petrismo en la primera vuelta y reveló cuál es su estrategia para lograrlo: “Piénsenlo”

El precandidato presidencial insistió en sus redes sociales en la necesidad de unir esfuerzos para vencer al proyecto progresista en la contienda electoral que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026 y en el que se empezará a definir el futuro político de la nación

Guardar
En este video, el precandidato presidencial hizo énfasis en cómo pretende vencer al proyecto progresista, con la ayuda de otros actores políticos - crédito @lunadavid/X

La necesidad de diseñar un plan para derrotar al proyecto del presidente de la República, Gustavo Petro, en las elecciones del 31 de mayo de 2026, tiene inquieto al exsenador y precandidato David Luna: que en sus redes sociales expuso una serie de ideas con las que quiere impedir que el Pacto Histórico se quede en el poder, tras casi cuatro años en los que, desde su óptica, se le falló al país en las promesas de cambio.

Según Luna, la clave está en evitar que el movimiento liderado por Petro alcance la segunda vuelta, lo que, a su juicio, abriría la puerta a una victoria ajustada similar a la de la última elección. “Hoy en día, el petrismo no tiene cómo repetir la famosa votación histórica de la primera vuelta en el año 2022, donde obtuvo ocho millones quinientos mil votos”, afirmó el aspirante en un video publicado en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y sostuvo que el contexto político ha cambiado y que muchos de los votantes de centro que apoyaron al mandatario en 2022 no estarían dispuestos a hacerlo otra vez. “En ese entonces, contaba con muchísimos votantes de centro que hoy claramente no quieren repetir la historia porque saben que Petro fue un fracaso”, explicó Luna en su análisis de cómo llegó el momento de “jubilar” esta corriente política.

Al Gobierno de Gustavo Petro
Al Gobierno de Gustavo Petro le quedan 275 días en el poder, según el mandato constitucional - crédito EFE

El plan de David Luna para atajar al petrismo en las elecciones del 2026

Para él, el verdadero riesgo radica en que el petrismo logre pasar a la segunda vuelta, ya que, en ese escenario, “fácilmente puede repetir la historia, ganando por una diferencia mínima de no más de 600.000 o 700.000 votos”. Unos cálculos con los que se asemejó a lo que, justamente, pasó entre Petro y el ya fallecido Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, con el que llegó a la jornada del 19 de junio de 2022.

En ese sentido, el excongresista y precandidato planteó que la única forma de evitar este desenlace es, lógicamente, impedir que el Pacto Histórico o el llamado Frente Amplio lleguen a esta instancia. “Este país se salva si el Pacto Histórico o el disfrazado Frente Amplio no llegan a la segunda vuelta. Y la buena noticia es que sí es posible”, aseguró el dirigente político, que se presentará en las elecciones por firmas.

David Luna renunció al Congreso
David Luna renunció al Congreso y se convirtió en precandidato presidencial, lejos de su antiguo partido, Cambio Radical - crédito @SenadoGovCo/X

Para conseguirlo, propuso una reorganización de las fuerzas opositoras, que dejaría de lado intereses personales. Para Luna, este sería el verdadero “jaque a Petro, al Pacto Histórico y al disfrazado Frente Amplio”, ya que permitiría que los colombianos voten “por quien les gusta, no por quien les toca”, como ha venido ocurriendo, según su perspectiva, en las últimas elecciones; cuando se ha ido a las urnas por descarte.

“Si nos organizamos, si le bajamos al ego, si dejamos colgada la vanidad, es posible que a segunda vuelta llegue un candidato único de derecha, por ejemplo, seleccionado entre Vicky (Dávila), (Abelardo) De la Espriella, (María Fernanda) Cabal, Paloma (Valencia) y (Miguel) Uribe", afirmó el excongresista, que también invitó a otros de los perfiles que están asociados a esta vertiente a unir esfuerzos para detener a Petro.

El precandidato David Luna dijo
El precandidato David Luna dijo que no iba a polarizar más al país entre bandos, sino que iba a recoger lo mejor para Colombia - crédito David Luna/Facebook

Mientras que del bloque de los independientes, indicó que podría llegar también un aspirante único a la instancia definitiva para conocer al nuevo mandatario, de cara al periodo 2026-2030. “Por ejemplo, seleccionado entre (Juan Carlos) Cárdenas, (Juan Daniel) Oviedo, (Juan Manuel) Galán, (Sergio) Fajardo, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y yo”, precisó Luna en su mensaje en video.

Y reiteró que una alianza demasiado amplia, “que incluya desde De la Espriella hasta Fajardo”, solo garantizaría la presencia del Pacto Histórico en la segunda vuelta y la repetición del resultado de 2022. “En la que Petro ganó en segunda vuelta por apenas 700.000 votos. En ese entonces, sin Gobierno, sin poder, sin contratos. Piénsenlo”, concluyó Luna en su mensaje, que parece tener eco en las plataformas digitales.

Temas Relacionados

David LunaElecciones presidenciaGustavo PetroPrecandidatos presidencialesElecciones Presidenciales 2026Petro y LunaPacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Tres delincuentes fueron capturados mientras “chicaneaban” el arma con la que cometieron un homicidio en Bogotá

La Policía logró detener a los presuntos responsables de un asesinato en El Capri, apoyados por cámaras de seguridad y la línea 123, tras una rápida reacción coordinada con el sistema C4

Tres delincuentes fueron capturados mientras

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026

El entrenador argentino ha sido blanco de múltiples críticas durante los últimos meses debido a los malos resultados del conjunto de la Banda Cruzada

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’

Esta sería la fecha para la presentación de la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026

La Tricolor viene de presentar su uniforme principal, que ya tiene fecha de estreno ante los aficionados, y queda pendiente la segunda equipación, que tendrá un diseño especial

Esta sería la fecha para

En redes califican de “mediocres” las disculpas de Polo Polo a Mafe Carrascal y ella explotó: “Minúscula, así es su valentía”

Tras ser ordenado por el CNE, el representante a la Cámara se disculpó por sus comentarios misóginos, pero la carta fue corta y sin argumentos

En redes califican de “mediocres”

Abogado fue asesinado a balazos mientras estaba en su vehículo: lo vinculan con organizaciones delincuenciales

La investigación policial avanza para identificar a los responsables del brutal acto de violencia

Abogado fue asesinado a balazos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército frustró acción terrorista en

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro habló sin filtros

Lina Tejeiro habló sin filtros sobre su decisión de no tener relaciones íntimas: “Cumpliré otro año en celibato”

Estas son las películas que están de moda y se roban la atención del público en Netflix Colombia

‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

La dura confesión de Nicolás Arrieta sobre el consumo de drogas: “Tengo huecos en la nariz”

Deportes

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026

Esta sería la fecha para la presentación de la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026

Habría un tercer equipo descendido en la Liga BetPlay: equipo en crisis acompañaría al Envigado y Unión Magdalena a la “B”

El Galatasaray de Dávinson Sánchez festejó en la Champions League: goleó 3-0 al Ajax en Amsterdam

Atlético Nacional se va del estadio Atanasio Giradot: tendría dos opciones para sus próximos partidos