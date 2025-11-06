Aída Merlano aseguró no estar arrepentida de haberse fugado de un consultorio odontológico en 2019: “Solamente yo sé las razones”

La excongresista aseguró que se arrepiente de haber cometido delitos que la llevaron a estar presa - crédito Redes sociales/X

La excongresista Aída Merlano Rebolledo se pronunció durante una audiencia en la que la Fiscalía dio a conocer un preacuerdo que suscribió con la procesada por el delito de fuga de presos. La exlegisladora está siendo investigada por haberse escapado de las autoridades cuando estaba en un consultorio odontológico en Bogotá.

Merlano, que en su momento fue condenada por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, aseguró en la diligencia que durante su tiempo de reclusión ha mejorado como persona y ha aprendido de los errores que cometió.

“Quizás ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila donde estoy. He podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia. Y creo que he ganado mucho”, dijo.

La excongresista colombiana Aída Merlano fue condenada por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales - crédito Miraflores Palace/Reuters

No obstante, aseguró que su caso se ha manejado con “sevicia” y que por eso espera que esa situación se detenga. Pidió que no se le señale ni se le califique por haber optado por fugarse, puesto que, según precisó, tuvo motivos para hacerlo.

“Solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme”, aseveró.

Así las cosas, aseguró que se arrepiente de los delitos que cometió, específicamente, de los que están relacionados con irregularidades en campañas electorales, debido a que su conducta la llevó a perder su libertad. Sin embargo, aclaró que no se arrepiente de haber escapado de las autoridades en 2019.

“Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, ¿no? Porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez y he aprendido, he mejorado y creo que debí caer presa para corregir muchas cosas que eran necesarias en mi vida, en mi familia, como ser humano”, explicó.

Momento en el que la excongresista Aída Merlano escapa de un consultorio odontológico - crédito captura de pantalla

De acuerdo con Merlano, lleva siete años de privación de la libertad, de los cuales tres los pasó en Venezuela, donde, según detalló, vivió en condiciones deplorables. Aseguró que fue “sometida a cosas terribles”.

“Pero, no importa, quiero decirles que hoy yo solamente miro una vez más, y va a ser triste ver cómo los órganos de control, las entidades judiciales, en este caso el Ministerio Público, ha tenido esa voluntad de castigarme moralmente, políticamente, lo que ellos creen conveniente que debo pagar”, indicó.

En la audiencia preparatoria de juicio oral, la Fiscalía General de la Nación presentó un preacuerdo que suscribió con la procesada. El Juzgado 18 Penal del Circuito decidirá si aprueba o no el preacuerdo en una audiencia que se realizará el 5 de diciembre de 2025.

De película: así fue la fuga de Aída Merlano

Aída Merlano se fugó de las autoridades, mientras asistía a una cita odontológica, en 2019 - crédito X

El cinematográfico escape de Merlano ocurrió el 1 de octubre de 2019. Para entonces, se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. El día de la fuga, fue trasladada a un consultorio odontológico, donde sería atendida por el profesional Javier Guillermo Cely Barajas; en el sitio también estaba su hijo Aida Victoria Merlano y su hijo Esteban Merlano, que era menor de edad.

La excongresista utilizó una cuerda para escapar. La lanzó por la ventana el consultorio, que estaba ubicado en un tercer piso, bajó colgada de ella, y se subió a una motocicleta conducida por un hombre que la estaba esperando para escapar del sitio.

“Se infiere de los medios de conocimiento que para lograr su cometido fue valiosa la ayuda de sus hijos; estos la dejaron sola para que saliera por la ventana mediante el uso de la soga y guantes, elementos que fueron ingresados por Aida Victoria y el adolescente”, indicó el Tribunal Superior de Bogotá en un fallo en el que condenó a Aída Victoria Merlano a 13 años y ocho meses de prisión por colaborar en la fuga de su madre.