Colombia

Malas noticias para emprendedores por los obstáculos que deben enfrentar las empresas para funcionar en Colombia

El tejido empresarial colombiano atraviesa un momento complejo, marcado por regulaciones fragmentadas y costos elevados, lo que dificulta la consolidación de negocios y limita el avance de las MiPymes en el país

Guardar
El sector privado es gran
El sector privado es gran generador de empleo en Colombia - crédito John Vizcaino/Reuters

El entorno empresarial en Colombia enfrenta en la actualidad desafíos importantes debido a la combinación de altos costos y una regulación dispersa, factores que obstaculizan el crecimiento y la formalización de las empresas, en especial, de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Según un informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), la fragmentación normativa y las exigencias crecientes limitaron la productividad y la competitividad del sector empresarial colombiano.

Dicho análisis del CPC, desarrollado dentro de la iniciativa Colombia Progresa 2630 de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), identifica como eje estratégico la necesidad de fortalecer la productividad, la innovación y la competitividad por medio de la reducción de barreras regulatorias e institucionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la organización, el objetivo central es promover un entorno más favorable para la creación y consolidación de negocios formales, con lo que se aborden retos como la dispersión normativa, las características del registro mercantil y la rigidez del marco regulatorio vigente.

El 84,8% de las personas
El 84,8% de las personas que trabajan en microempresas era informal a agosto de 2025, según el Dane - crédito Dane

El informe destaca que el ecosistema empresarial colombiano se caracteriza por la existencia de altas barreras de entrada a la formalización y una estructura normativa fragmentada, lo que restringe la capacidad de las empresas para expandirse. Un aspecto relevante es la renovación anual del registro mercantil, que debe hacerse, incluso, cuando no existen cambios materiales que reportar. La exigencia es señalada como un punto susceptible de revisión.

Retroceso en los avances de formalización

De acuerdo con el Índice de Micronegocios y Emprendimiento (Imie), el porcentaje de micronegocios informales frente a la renovación del registro mercantil aumentó a 88,4 %, lo que representa un retroceso en los avances hacia la formalización.

La situación se vio agravada por la expedición del Decreto 045 de 2024, que entrará en vigor en 2025 y modifica las tarifas del registro mercantil. La norma introduce un nuevo esquema de cobro basado en los denominados “activos ordinarios”, un concepto que no está definido en las normas de información financiera del país. La aplicación de la medida genera inseguridad jurídica y mayores cargas administrativas para las MiPymes, que en promedio deberán pagar más por la renovación de su matrícula mercantil.

La economía colombiana depende en
La economía colombiana depende en gran parte de la informalidad laboral - colombia Fiscalía

Así las cosas, estos factores refuerzan un entorno poco propicio para el emprendimiento formal y reducen los incentivos para la creación de nuevas empresas.

Dispersión normativa

A este panorama se suma la dispersión normativa en materia de emprendimiento y formalización, resultado de la coexistencia de diversas leyes y decretos. La situación genera duplicidad de esfuerzos, falta de coherencia institucional y dificultades de coordinación entre las entidades competentes, lo que complica aún más el desarrollo empresarial.

Frente a estos desafíos, el informe del CPC propone varias medidas orientadas a reducir las rigideces regulatorias y mejorar el entorno empresarial:

  • Clarificar la base de cálculo de las tarifas del registro mercantil para otorgar certeza jurídica y simplificar los procedimientos contables.
  • Creación de un techo tarifario que permita a las cámaras de comercio establecer tarifas diferenciales según su oferta de servicios.
  • Simplificar y unificar el marco normativo relacionado con el emprendimiento y la formalización, consolidando las distintas disposiciones existentes en un cuerpo jurídico único, coherente y fácil de aplicar.

Las propuestas serán presentadas en la Asamblea General de Anif el jueves 6 de noviembre.

La informalidad laboral impacta a
La informalidad laboral impacta a todo tipo de empresas - crédito Luisa González/Reuters

Dinámica de creación de empresas

En cuanto a la dinámica de creación de empresas, el informe de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) revela que:

  • Entre enero y junio de este año se registraron 173.907 empresas, una cifra levemente superior (1,9%) a las 170.741 firmas creadas en el mismo periodo 2024.
  • 74% de las nuevas empresas resultaron siendo constituidas por personas naturales, mientras que el 26 % correspondió a sociedades.
  • Comercio fue el sector que lideró la creación de empresas en el primer semestre de 2025, con un aumento del 3,3% en el número de firmas, seguido por el sector de servicios, que aportó 75.249 compañías y registró un crecimiento del 1,9%.
  • La mayor variación se observó en las empresas asociadas a la agricultura, con un incremento del 16%, aunque el número total fue menor (3.401 firmas).
  • Construcción fue el sector que menos contribuyó a la creación de nuevas empresas, con una disminución del 8,2%, al pasar de 7.486 a 6.869 firmas.
  • Industrias manufactureras, que es un subsector, también experimentó una contracción, al pasar de 17.037 a 16.498 unidades, lo que representa una caída del 3,2%.
  • Las actividades de servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 1,8%, con 7.872 empresas creadas
  • El subsector de transporte y almacenamiento redujo su número de nuevas empresas en un 2,2%.

Temas Relacionados

EmpresasEmpleoTrabajadoresEmpleadosSaludPensiónSeguridad SocialColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva ruta MP85 conectará el occidente y el centro de Bogotá en 40 minutos: esta será la ruta del biarticulado

El servicio, que operará de lunes a domingo, utiliza un viaducto de 570 metros y beneficiará a más de 85.000 pasajeros, facilitando traslados más ágiles

Nueva ruta MP85 conectará el

ONU confirmó 42 atentados indiscriminados en Cauca y Valle del Cauca durante 2025, tras ataque con carro bomba en Suárez

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas confirmó una ola de ataques en el suroeste colombiano, con decenas de víctimas y centenares heridos. Exigen acciones urgentes para proteger a la población civil

ONU confirmó 42 atentados indiscriminados

Joven de 19 años fue asesinado a tiros cuando tomaba micheladas en Barrancabermeja

Según explicaron las autoridades, la víctima tenía antecedentes judiciales y el crimen pudo haber estado basado en un ajuste de cuentas

Joven de 19 años fue

Bancolombia anunció suspensión temporal de su ‘app’ por mantenimiento: estas son las fechas y horarios

Prográmese con la interrupción de la plataforma digital que se llevará a cabo durante dos días

Bancolombia anunció suspensión temporal de

Prima de Navidad en 2025: qué cambió la reforma laboral para el pago que les harán a millones de trabajadores en diciembre

El ingreso es clave para las familias colombianas. Expertos sugieren priorizar el ahorro y la inversión para fortalecer la economía de los hogares

Prima de Navidad en 2025:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

“La agente encubierta” domina el

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Ricardo Montaner vuelve a Colombia con ‘El último regreso Tour’: fechas, precios y todo sobre su emotiva gira de despedida

Paisa Vlogs reveló que la depresión y la soledad marcaron su 2025: “El peor año de mi vida”

Aida Victoria Merlano olvidó a ‘El agropecuario’ y reapareció en público con nuevo galán junto a su hijo en Medellín

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”