Bancolombia anunció suspensión temporal de su ‘app’ por mantenimiento: estas son las fechas y horarios

La entidad busca adoptar una serie de medidas para minimizar el impacto y proteger el acceso a las cuentas - crédito Bancolombia

Bancolombia anunció a sus usuarios la decisión de interrumpir temporalmente su aplicación móvil por causa de una serie de incidentes que han afectado la estabilidad de los servicios digitales de varias entidades financieras en Colombia durante las últimas semanas.

Así se reveló en la plataforma durante la jornada del 3 de noviembre, después de días en los que tanto Bancolombia como Nequi experimentaron fallas recurrentes en sus plataformas, lo que ha generado molestias entre los usuarios. Así que la entidad bancaria confirmó una pausa en sus actividades motivada por la adopción de medidas preventivas para mejorar la experiencia y la seguridad en las operaciones digitales realizadas por sus clientes.

La entidad financiera comunicó mediante su plataforma que llevará a cabo un proceso de mantenimiento en sus sistemas durante dos días consecutivos, específicamente el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre de 2025.

Las plataformas digitales de estas entidades bancarias han tenido múltiples fallas - crédito Bancolombia, Nequi y Freepik

El procedimiento iniciará a las 12:00 a. m. y concluirá a la 1:00 a. m. de cada jornada. Durante ese intervalo de una hora, los clientes no podrán acceder a los servicios digitales habituales, como pagos, consultas y transferencias a otros bancos.

No obstante, Bancolombia aclaró que en ese lapso los usuarios sí podrán realizar pagos con tarjetas y efectuar retiros en cajeros automáticos y corresponsales. Aunque al ser de madrugada, estas transacciones disminuyen, por lo que se espera afectar a la menor cantidad de usuarios posibles.

En el anuncio difundido a través de la aplicación, la entidad precisó: “Haremos un mantenimiento en nuestros sistemas el miércoles 05 y jueves 06 de noviembre: comienza a las 12:00 y termina a la 01:00 de la mañana. En esta hora, puedes pagar con tus tarjetas o retirar en cajeros y corresponsales”, indica el mensaje en la aplicación oficial de la entidad.

Ante esta situación, Bancolombia recomendó a sus clientes organizar con antelación sus pagos, retiros e inversiones digitales para evitar contratiempos derivados de la suspensión temporal de los servicios.

Algunos servicios se podrán utilizar con normalidad, aunque por la hora menor cantidad de usuarios se verán afectados - crédito Bancolombia

Es necesario reiterar que la decisión de programar este mantenimiento surge tras una serie de interrupciones recientes que han impactado la operatividad de las plataformas digitales de Bancolombia y Nequi, así como las de otras plataformas de entidades financieras y billeteras digitales.

Estas situaciones llevaron a que las entidades implementaran jornadas de actualización y optimización de sus sistemas, con el propósito de fortalecer la infraestructura tecnológica y reducir la probabilidad de futuras caídas.

Nequi también suspenderá sus servicios

En el caso de Nequi, la compañía informó que realizará su propio mantenimiento el martes 4 de noviembre de 2025, entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m. Durante ese periodo, el acceso a la aplicación estará suspendido mientras los equipos técnicos ejecutan las actualizaciones necesarias.

Ante las razones, la billetera digital explicó que esta intervención busca optimizar la plataforma y garantizar un mejor servicio a los usuarios.

La reiteración de estos mantenimientos programados refleja el compromiso de las entidades financieras por ofrecer soluciones más estables y seguras, tras las dificultades experimentadas por los usuarios en las últimas semanas.

Nequi también tendrá una suspensión de sus servicios - crédito Nequi

Recomendaciones

La reciente interrupción de servicios en Nequi y Bancolombia generó inquietud entre los usuarios, que buscan alternativas para gestionar sus operaciones financieras mientras persisten los inconvenientes. Frente a este escenario, las entidades recomiendan adoptar una serie de medidas como:

Evitar realizar múltiples intentos de ingreso a las aplicaciones, ya que esta acción podría derivar en el bloqueo temporal de la cuenta.

Los usuarios pueden recurrir a canales presenciales y telefónicos , como los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios o las líneas de atención telefónica.

No efectuar transacciones urgentes durante los periodos de mantenimiento programado, con el fin de evitar contratiempos o demoras en la ejecución de pagos y transferencias.

Actualizar las apps garantiza una mejor experiencia de usuario y reduce la probabilidad de fallos técnicos