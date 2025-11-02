Colombia

María Fernanda Cabal culpó a Petro por los explosivos hallados en tiendas de Falabella en Bogotá y tildó su política de “paz cocal”

La senadora del Centro Democrático insistió en que los actos violentos en el país son muestra del fracaso del Gobierno nacional en garantizar seguridad

Las autoridades confirmaron que tres
Las autoridades confirmaron que tres artefactos explosivos de bajo poder fueron hallados en tiendas Falabella de Bogotá

Las autoridades de Bogotá mantienen las investigaciones por la aparición de tres artefactos explosivos de bajo poder en almacenes de la cadena Falabella, ubicados en tres concurridos centros comerciales del occidente y sur de la ciudad.

El hallazgo, que generó una rápida respuesta de los equipos de seguridad, provocó una reacción inmediata de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que expresó una dura crítica al Gobierno nacional y a su política de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, los artefactos fueron encontrados entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre en los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor. Las autoridades confirmaron que, tras la verificación técnica y la neutralización de los elementos, las tiendas retomaron su operación normal.

Falabella afirmó que, pese a
Falabella afirmó que, pese a la emergencia, continúa operando con normalidad

La empresa Falabella indicó: “En este momento todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad”, e informó que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato, con apoyo de la Policía Nacional y de los equipos especializados en explosivos.

Cabal cuestionó la autoridad del Estado tras los artefactos explosivos

Mientras se conocen los resultados preliminares de las labores de inspección, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó desde su cuenta de X con un mensaje directo contra el presidente Gustavo Petro.

Para ella, los hechos ocurridos reflejan lo que define como las consecuencias de una política equivocada frente al crimen: “Resultados de la mafiosa ‘paz cocal’ de Petro. Aquí mientras se prometa impunidad para criminales no habrá paz que se consiga. Por eso yo tengo claro que la paz no se negocia, la paz se impone con la fuerza del Estado”.

María Fernanda Cabal reaccionó con
María Fernanda Cabal reaccionó con dureza ante los hechos

La senadora insistió en que el Estado debe actuar con autoridad y no con concesiones frente a quienes atenten contra la seguridad ciudadana. Según su postura, las decisiones del Gobierno en materia de diálogo con grupos armados no reducen la violencia, sino que la fortalecen.

Cabal ha reiterado en múltiples ocasiones su desacuerdo con la estrategia de ‘Paz Total’; en su mensaje, la calificó de “promesa de impunidad” y sostuvo que las autoridades deben imponer el control con determinación.

Para la dirigente del Centro Democrático, la política de ‘Paz Total’, impulsada por el Gobierno con el propósito de llegar a acuerdos con grupos armados y actores ilegales para poner fin al conflicto y promover la reconciliación, representa en realidad un mecanismo que, a su juicio, favorece el avance del narcotráfico en el país.

María Fernanda Cabal sostuvo que
María Fernanda Cabal sostuvo que la 'Paz Total' favorece el narcotráfico y debilita la autoridad del Estado

Las autoridades adelantan las investigaciones en la cadena comercial

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá continúa las pesquisas para establecer quiénes serían los responsables del intento de alteración del orden en los establecimientos comerciales.

Los reportes iniciales no registran heridos ni daños materiales significativos, pero las autoridades mantienen medidas preventivas en los centros comerciales donde se detectaron los artefactos.

Además, las autoridades confirmaron que las operaciones comerciales continúan con normalidad y que los equipos de seguridad permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

Las autoridades reforzaron la vigilancia
Las autoridades reforzaron la vigilancia en los centros comerciales del occidente y sur de Bogotá

“El Grupo Antiexplosivos activó los protocolos de seguridad correspondientes, asegurando las áreas y garantizando la integridad de empleados y clientes”, señaló la institución.

Igualmente, la institución policial indicó que los materiales hallados fueron enviados a los laboratorios de química forense con el fin de identificar su composición, determinar su procedencia y señalar a los posibles responsables.

Mientras avanza la investigación, el debate político sobre la política de paz vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, impulsado esta vez por la respuesta de la senadora del Centro Democrático frente a un hecho que, aunque controlado, reaviva la discusión sobre el manejo de la seguridad en el país.

