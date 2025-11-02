Colombia

Karina García habló de su rol como madre y las precauciones que toma antes de presentar una pareja a su hija: “Supercuidadosa”

La creadora de contenido abrió su corazón en el ‘reality’ en el que participa y compartió cómo la experiencia y la fe guían sus decisiones al momento de integrar a alguien nuevo en su vida familiar y sentimental

Karina García se sincera sobre
Durante una reciente dinámica en el reality La mansión de Luinny, en el cual está participando la influencer Karina García desde el 29 de octubre de 2025, la también modelo abrió su corazón y compartió detalles muy personales sobre su vida familiar y sentimental.

En medio de la conversación con una de sus compañeras del programa, la creadora de contenido reflexionó sobre cómo maneja el tema de las parejas, especialmente cuando se trata de introducir a un hombre en su hogar y en la vida de su hija, Isabella Vargas, una joven de 18 años.

La charla surgió de manera espontánea cuando una de las participantes le preguntó directamente cómo toma la decisión de permitir que una nueva pareja conozca y conviva con su hija.

Tú tienes una niña, creo que son de dieciséis, diecisiete años, ¿verdad?”, le preguntó la compañera.

Karina, con una sonrisa, corrigió: “Dieciocho”.

La emotiva confesión de Karina
A partir de ahí, la conversación tomó un tono más serio, ya que la competidora del mismo programa en el que está la colombiana le lanzó una pregunta con la que abordó una de las responsabilidades más delicadas para cualquier madre soltera:

¿Qué cualidades tú tienes que ver en un hombre para tomar la decisión de, al tiempo de conocerlo, darle la entrada a tu casa, sabiendo que tú tienes una niña que se ve bastante bien, con mucha vibra, muy bonita, que se está desarrollando...? Porque eso es superdelicado”, indagó la compañera de la modelo.

Ante esto, Karina García respondió con sinceridad y madurez, dejando claro que la experiencia le ha enseñado a ser más selectiva y cautelosa.

