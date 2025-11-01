Colombia

Barranquillero cambió los dulces por un particular alimento para los niños en Halloween: su video causó sensación en redes sociales

Por un video viral que había compartido el ciudadano de la costa Caribe cuando vivía en Bogotá, el 31 de octubre de 2025 volvió a dar de qué hablar, luego de que decenas de niños y adolescentes se fueran contentos de su casa: “¡Triki triki Halloween, quiero bollos para mí!”

Un odontólogo barranquillero, que se hizo viral en 2023 por un video que compartió en Bogotá durante la celebración de Halloween el 31 de octubre, volvió a ser tendencia dos años después en redes sociales, luego de que les preparara el desayuno a decenas de niños que llegaron hasta la puerta de su vivienda en Barranquilla. Sin embargo, en lugar de dulces, a cada uno les obsequió un bollo limpio.

Así se le conoce a una preparación tradicional de la región Caribe de Colombia, elaborada principalmente a base de masa de maíz blanco que consiste en un alimento cocido en agua, en forma cilíndrica, que se envuelve en hojas de maíz, conocidas como tusas, y que vendrían a ser como lo que en la región Andina se conoce como envueltos.

El nombre “limpio” hace referencia a que no lleva rellenos ni ingredientes adicionales, a diferencia de otros bollos típicos de la zona.

En este nuevo caso, que también quedó registrado en video el 31 de octubre de 2025 (igual que el de Bogotá dos años atrás), Yidi Llanos Matera realizó una publicación en sus cuentas de TikTok e Instagram en la que mostró los rostros sonrientes de los menores de edad, cuando recibían uno a uno su bollo limpio.

Con la leyenda: “¡Triki triki Halloween! 🎃👻 ¡Jajajaja! ¡Lo volveré costumbre yo mismo! ¡Ahora en mi tierra!”, Llanos compartió el video en el que mostró su reacción al ver que fueron tantos jóvenes, acompañados de sus hermanos y madres, a pasar un momento agradable. De paso, “arreglaron lo del desayuno” para el día siguiente, como comentó uno de los usuarios en redes sociales.

