Asociación Colombiana de Psiquiatría hizo un llamado a creadores de contenido en redes sociales sobre salud mental: “La desinformación puede costar vidas”

La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) emitió en Bogotá un comunicado donde advirtió sobre los riesgos del uso inadecuado de tratamientos para la depresión y la difusión de información no profesional sobre salud mental en redes sociales.

El pronunciamiento se compartió el 28 de octubre de 2025 y recalca la gravedad de la depresión y la responsabilidad de quienes generan y comparten contenido público sobre el tema.

Según la ACP, la depresión afecta a cerca de 332 millones de personas en el mundo, representa la principal causa de discapacidad global y se asocia con dificultades emocionales, familiares, sociales y un mayor riesgo de suicidio.

El abordaje adecuado de la enfermedad requiere intervenciones validadas científicamente, con supervisión de profesionales de la salud y, preferentemente, equipos interdisciplinarios.

La entidad subrayó que los tratamientos farmacológicos solo deben indicarse cuando existen criterios diagnósticos claros, siguiendo normativas y evidencias científicas.

“El uso inadecuado de estos medicamentos puede causar efectos negativos graves en el funcionamiento físico y mental”, sostuvo la organización, que reiteró la importancia de no trivializar ni recomendar psicofármacos fuera de entornos médicos.

El comunicado advierte sobre los efectos de la desinformación generada por creadores de contenido e influencers cuando comparten experiencias personales o recomendaciones no fundamentadas sobre salud mental.

Según lo que se menciona en el documento emitido por la Asociación Colombiana de Psiquiatría, este tipo de mensajes, aunque bien intencionados, puede inducir a errores en salud y provocar daños irreversibles. Se exhortó a la comunidad y a los comunicadores a abstenerse de realizar sugerencias sobre tratamientos médicos sin formación y respaldo profesional.

La organización recomendó verificar la información relativa a salud mental con fuentes confiables, entre las que mencionó asociaciones científicas, instituciones sanitarias y profesionales certificados.

Además, insistió en la responsabilidad ética y social que tienen creadores de contenido e influencers al abordar estos temas, dadas las repercusiones que sus opiniones pueden tener sobre la salud pública.

La ACP concluyó su mensaje invitando a quienes enfrenten síntomas compatibles con depresión u otros trastornos mentales a buscar orientación profesional calificada, ya que la depresión cuenta con tratamientos efectivos si se aplica un abordaje adecuado y supervisado.

Al final, la entidad señaló que la promoción de información precisa favorece la protección de la población y del bienestar colectivo.