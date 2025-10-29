Colombia

Vicky Dávila y Petro se enfrentaron en redes por presuntas amenazas de muerte en contra de la precandidata: “El responsable es usted”

La precandidata presidencial y el presidente Gustavo Petro intercambiaron mensajes en sus cuentas de X, donde Vicky Dávila lanzó acusaciones en contra del mandatario

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Vicky Dávila, precandidata presidencial para las elecciones de 2026 - crédito Presidencia/Álvaro Tavera/Colprensa

El presidente Gustavo Petro y la precandidata presidencial Vicky Dávila protagonizaron un nuevo enfrentamiento en redes sociales, esta vez por presuntas amenazas de muerte contra la periodista.

El enfrentamiento inició con las publicaciones de Dávila en su cuenta de X, donde responsabiliza al jefe de Estado si alguien llegar atentar en su contra.

“Petro, infame. Lo que quiere es que me maten como a Miguel Uribe. Usted es el responsable político de esa muerte y lo será de la mía, si algo me pasa. Si alguien aprieta el gatillo en mi contra. Aquí dejo la constancia“, indicó Dávila.

Vicky Dávila responsabilizó al jefe
Vicky Dávila responsabilizó al jefe de Estado si alguien llegar atentar en su contra - crédito @VickyDavilaH/X

Además, la precandidata y periodista acusó al presidente Petro de querer que alguien supuestamente la mate.

“Asesinaron a Miguel Uribe, a quien él (Gustavo Petro) hostigaba, ahora quiere que alguien me maté a mí. Yo lo he padecido 3 largos años, primero como periodista, ahora como candidata presidencial de oposición", indicó Dávila.

Vicky Dávila acusó al presidente
Vicky Dávila acusó al presidente Petro de querer que alguien supuestamente la mate - crédito @VickyDavilaH/X

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de la precandidata presidencial y le preguntó por qué no mencionó que él ordenó fortalecer su seguridad.

“¿Por qué no dices que envié al director de la Policía a fortalecer toda tu seguridad?“, indicó el jefe de Estado.

Respuesta de Gustavo Petro a
Respuesta de Gustavo Petro a Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

En respuesta al jefe de Estado, Vicky Dávila aseguró que si recibió la visitar del director de la Policía Nacional, que, según ella, le mencionó que la iban a matar.

La precandidata y periodista afirmó que el presidente Petro supuestamente se “está curando en salud”, donde lo responsabiliza nuevamente en caso de que atenten con ella.

“Sí, Petro, el director de la Policía vino a decirme que iban a matarme. Tal vez usted se está curando en salud, si me matan, usted dice que ordenó que me cuidaran. Pero todo el país sabe, que si me asesinan, el responsable es usted”, expresó Dávila.

La precandidata presidencial afirmó que el presidente Petro supuestamente dificulta el trabajo de quienes buscan protegerla y lo acusó nuevamente de que el mandatario quiere que alguien presuntamente atente contra su vida.

“A quienes me protegen usted les hace el trabajo más difícil cada día. Usted me relaciona con el narcotráfico de manera infame, usted sabe que es mentira. Pero lo hace para que alguien apriete el gatillo. Luego querrá lavarse las manos”, expresó la periodista y precandidata presidencial.

Respuesta de Vicky Dávila al
Respuesta de Vicky Dávila al presidente Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Ante las declaraciones de Vicky Dávila, el presidente Gustavo Petro aseguró que recibió información de la supuesta Junta del Narcotráfico, para sabotear, según el mandatario las elecciones, que por eso fue que ordenó al director de la Policía visitarla para ampliar la seguridad de la precandidata.

“Aja, el director de la Policía recibió mi orden de visitarla para ampliarle su seguridad, dado que recibí información que provenía del intento de la junta del narcotráfico de sabotear las elecciones con la intención de producir un cambio de gobierno más dúctil a sus negocios”, aseveró Gustavo Petro.

Respuesta de Gustavo Petro a
Respuesta de Gustavo Petro a Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

Este episodio se suma al hecho por el propio presidente Gustavo Petro, tras ser incluido en la Lista Clinton junto con su esposa e hijo por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Por medio de sus redes sociales, Petro desvió el foco hacia la familia Gnecco, vinculada al esposo de Dávila, y aseguró que su suegro habría participado directamente en actividades de narcotráfico.

También mencionó que, en el pasado, otros familiares de esa familia fueron supuestos responsables de crímenes graves en la región Caribe.

Petro enfatizó que dedicó parte de su carrera política a investigar y exponer las alianzas entre estructuras de poder, economía criminal y narcotráfico en Colombia.

Afirmó que estas redes buscan influir en las instituciones estatales, señalando la persistencia de la mafia en diferentes zonas del país y su impacto en la política, la sociedad y el desarrollo regional.

Además, Petro cuestionó la reciente visita de Dávila a congresistas estadounidenses y sugirió que las fuentes que originaron las acusaciones contra Nicolás Petro también tienen vínculos con figuras conocidas por su relación con el narcotráfico.

