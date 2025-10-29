Colombia

Abelardo de la Espriella se despachó contra Gustavo Petro y lo llamó “travesti de la política”: “¿Cuándo te fallen los montajes, vas a dar la orden de eliminarme?”

El precandidato presidencial le dijo al mandatario colombiano que “pasaste de ser el senador que destapaba los escándalos a ser el presidente sin visa, señalado de ser narcotraficante por el Gobierno norteamericano”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

De la Espriella arremetió en X contra el presidente Gustavo Petro - crédito composición fotográfica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó una nueva controversia en redes sociales tras publicar en su cuenta oficial de X un fragmento antiguo de una declaración del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En el mensaje, Petro resaltó la opinión previa del jurista, quien años atrás lo calificó como un hombre que desenmascara mafias. El gesto desató un inmediato cruce de declaraciones entre el mandatario y el exabogado, con fuertes expresiones y acusaciones públicas.

El comentario rescatado por Petro refiere a una apreciación antigua de De la Espriella, quien en aquel momento afirmó: “Si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del Distrito”.

El video, que acompañó la publicación del presidente, posiciona a quienes modificaron su postura con el paso de los años en el centro del debate.

El mandatario presentó la cita como ejemplo de las contradicciones de figuras que actualmente lo critican desde el exterior.

Respuesta de Abelardo de la Espriella a Petro: “Señalado de ser narcotraficante”

Ante la alusión pública, Abelardo de la Espriella respondió con fuerza en la misma red social.

“Lo que has demostrado con los años es que eres un travesti de la política; pasaste de ser el senador que destapaba los escándalos a ser el presidente sin visa, señalado de ser narcotraficante por el gobierno norteamericano”, dijo el jurista.

De la Espriella cuestionó la integridad del jefe de Estado y puso en duda los métodos utilizados por la actual administración.

