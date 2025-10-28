Colombia

Taxistas anunciaron para el día de hoy 28 de octubre en Medellín y el Valle de Aburrá debido a las plataformas ilegales

Las concentraciones de la llamada denominada “mancha amarilla” están convocadas para distintos puntos de la ciudad para protestar por el transporte público ilegal

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
El gremio también ha expresado
El gremio también ha expresado su inconformidad con el alcalde Federico Gutiérrez, a quien acusan de incumplir el Acuerdo Metropolitano número 16 de 2017 - crédito @Aguijon2025

La jornada de este martes 28 de octubre en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá estará marcada por una movilización de taxistas, que han anunciado bloqueos y protestas en respuesta a lo que consideran una competencia desleal por parte del transporte informal y las plataformas digitales no reguladas.

El gremio de taxistas ha advertido que la falta de controles efectivos y la ausencia de políticas claras frente al funcionamiento de estas aplicaciones han afectado de manera significativa sus condiciones laborales y reducido drásticamente sus ingresos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La protesta ha sido convocada por los conductores que integran la denominada “mancha amarilla”, donde hay un contexto de creciente malestar por el incremento de vehículos particulares y motocicletas que ofrecen servicios de transporte sin autorización.

Los taxistas sostienen que, mientras ellos deben cumplir con revisiones técnicas, impuestos, seguros obligatorios y demás normas técnicas, otros actores operan sin someterse a estas exigencias, lo que ha impactado negativamente en su trabajo diario.

Los puntos de concentración definidos
Los puntos de concentración definidos incluyen lugares estratégicos como Niquía, Zamora, la intersección de la calle 80 con carrera 80 en Robledo y la estación Hospital - crédito @Aguijon2025

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, las movilizaciones comenzarían a las 5:30 A.M. y se extenderían durante la mañana, aunque otros voceros del gremio señalaron que la jornada de protestas iniciaría a las 9:00 A.M. en puntos distintos del área Metropolitana.

Esta discrepancia en los horarios y voceros refleja la magnitud y la dificultad en la coordinación, dado que es descentralizada y por esto es que afectará tanto a Medellín como a los municipios cercanos.

Los puntos de concentración definidos en Medellín incluyen lugares estratégicos como Niquía, Zamora, la intersección de la calle 80 con carrera 80 en Robledo, la estación Hospital, Palmas, Punto Cero, La Alpujarra y la Aguacatala.

En el sur del Valle de Aburrá, se prevén varios bloqueos en la variante Caldas–entrada a Sabaneta, la glorieta de Mayorca y el puente del Pandequeso sobre la autopista.

La movilización se ha planeado
La movilización se ha planeado para todo el Valle de Aburrá - crédito Denuncias Antioquia

Además, los conductores del gremio han señalado que el Jumbo de la 65 será el punto de encuentro para los participantes de Medellín y el norte del área metropolitana, mientras que el cuerpo de Bomberos de Envigado servirá como base para quienes provienen del sur, incluyendo La Estrella, Caldas, Sabaneta, Itagüí y Envigado.

Las autoridades de movilidad han recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, hacer los recorridos temprano, planificar rutas alternas y optar por medios de transporte público como el Metro de Medellín, los buses del Metroplús o el sistema de bicicletas EnCicla.

También han sugerido consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de aplicaciones y redes oficiales y reportar cualquier irregularidad en el servicio formal de taxis. Diferentes empresas y entidades, como la Universidad Nacional de Medellín, han decidido suspender actividades presenciales ante la expectativa de una movilidad complicada.

Por otra parte, entre las principales demandas del gremio se encuentra la exigencia de mayores controles frente al transporte informal. Los taxistas denuncian que las plataformas digitales permiten a particulares ofrecer servicios sin regulación, lo que consideran una competencia desleal que afecta directamente sus ingresos.

El paro se debe a
El paro se debe a la falta de regulación de las aplicaciones de transporte - crédito @Aguijon2025

Además, aseguran que las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá no están realizando los controles necesarios para frenar esta situación.

El gremio también ha expresado su inconformidad con el alcalde Federico Gutiérrez, a quien acusan de incumplir el Acuerdo Metropolitano número 16 de 2017, que establece un plan integral para mejorar la calidad del aire entre 2017 y 2030. Según los taxistas, ni la alcaldía ni la gobernación han tomado medidas efectivas para implementar dicho acuerdo, lo que agrava su descontento.

A pesar de la circulación de imágenes en redes sociales que muestran a vehículos implementando el denominado plan tortuga en la región, las entidades oficiales no han informado afectaciones graves de movilidad.

Temas Relacionados

Movilidad MedellínParo de taxistasValle de AburráPlan tortugaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero entuteló a la Registraduría tras negativa de inscripción de su candidatura presidencial

El equipo legal del exmandatario antioqueño alega que la autoridad electoral adoptó una medida arbitraria que compromete garantías esenciales para el ejercicio de derechos ciudadanos

Daniel Quintero entuteló a la

Gustavo Bolívar aseguró que renunciaría a su aspiración presidencial si Iván Cepeda cumple una condición: “Honrar la palabra”

El exsenador reafirmó su compromiso de apoyar a Cepeda y dejar la carrera presidencial si el Consejo Nacional Electoral permite la participación del Cepeda, por la necesidad de unidad en el movimiento de izquierda

Gustavo Bolívar aseguró que renunciaría

Ella es Angie Liset Jaramillo Arias, capturada por filtrar información a disidencias de las Farc que perpetraron crímenes contra líderes religiosos en Calamar, Guaviare

Aunque algunos medios la identificaron como secretaria, el verdadero rol de alias la Crespa era el de contratista y judicante en la Personería municipal

Ella es Angie Liset Jaramillo

Juan Guillermo Zuluaga ‘despedazó’ la política de Paz Total de Gustavo Petro, a menos de un año para finalizar su Gobierno: “No se implora”

En entrevista con Infobae Colombia, el exalcalde de Villavicencio, exgobernador del Meta y precandidato presidencial de la Fuerza de las Regiones, fue tajante en pronunciarse frente a la estrategia, que no ha dejado réditos a los territorios y, por el contrario, ha llevado al país a retroceder en su lucha contra el terrorismo

Juan Guillermo Zuluaga ‘despedazó’ la

Autoridades distritales dan pautas a padres sobre cómo disfrazar a sus hijos en Halloween sin riesgos: “Evita el uso de máscaras”

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a los padres para que, ante todo, garanticen la seguridad de sus hijos en la celebración del 31 de octubre de 2025

Autoridades distritales dan pautas a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan plan para atentar contra

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

ENTRETENIMIENTO

⁠La Liendra confesó que recibió

⁠La Liendra confesó que recibió jugosa oferta para formar parte de otro ‘reality’ y por qué no aceptó: “Déjenme aquí afuera”

Colectivo feminista se refirió al anuncio de Aida Victoria Merlano de acabar su relación con Juan David Tejada: “Para que sigan creyendo que un man las mantenga”

Aspirante a ‘La casa de los Famosos’ reveló enemistad con Rafaela Chávez, hija de Marbelle: “Se metió en mi relación”

Yina Calderón aseguró que no cree la versión de Samor One, pareja de Baby Demoni, sobre la muerte de la influencer: “No se desvivió sola”

Aida Victoria le respondió con parranda vallenata a su ex Juan David Tejada, quien la señaló de tener problemas mentales: “Sí tengo, pero saca las pruebas”

Deportes

Racing vs. Flamengo: hora y

Racing vs. Flamengo: hora y dónde ver las semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

Álvaro López Bedoya, el presidente que llevó a la quiebra a Deportivo Pereira y estuvo preso en España por tráfico de cocaína

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Se confirmó el aplazamiento del partido entre Boyacá Chicó y América de Cali por la Liga BetPlay

Este es el colombiano destacado como el mejor jugador de la liga portuguesa de fútbol