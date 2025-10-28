Colombia

Petro ya está en Arabia Saudita: se reunió con Mohamed bin Salman, príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita

Se confirmó que su arribo se hizo en la ciudad de Riad, donde participará en la Cumbre Fll9, en la que diferentes mandatarios tratarán temas relacionados con el crecimiento sostenible en el mundo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Gustavo Petro en Arabia Saudí
Gustavo Petro en Arabia Saudí - crédito @@infopresidencia/X

La Presidencia de la República de Colombia anunció que el jefe de Estado, Gustavo Petro, ya está en territorio del Medio Oriente.

Se confirmó que su arribo se hizo en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, donde, previo a participar en la Cumbre Fll9 - donde se congregarán los mandatarios de diferentes países para tratar temas relacionados con el crecimiento sostenible - tuvo un encuentro con Mohamed bin Salman, príncipe heredero del Reino de ese país.

Así fue comunicada su llegada por medio de las cuentas oficiales de la Presidencia: “Luego de su llegada a Riad, el Presidente @PetroGustavo se reunió con Su Alteza Real Mohamed bin Salman, príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, el encuentro marca un paso importante en la consolidación de las relaciones bilaterales y en la proyección internacional de Colombia hacia el mundo”.

