EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Con las tensiones a flor de piel luego del reto de salvación en el que se impuso Pichingo, la séptima temporada de MasterChef Celebrity celebra este martes 28 de octubre el reto de eliminación número 15 de su séptima temporada.
Cuatro participantes tendrán que jugarse sus cartas para evitar a toda costa despedirse del formato. Raúl Ocampo, que viste el delantal negro por segunda semana consecutiva, ahora tendrá que medirse ante Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga. Uno de ellos se despedirá de la cocina.
La cocina de Masterchef Celebrity vivió un momento de tensión inusual entre Violeta Bergonzi y Carolina Sabino durante un reto de salvación en la reciente emisión del reality gastronómico.