Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Cuatro participantes se juegan su lugar en la competencia, y uno de ellos dejará la cocina por última vez

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Carolina
Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga se juegan la eliminación en 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN

Con las tensiones a flor de piel luego del reto de salvación en el que se impuso Pichingo, la séptima temporada de MasterChef Celebrity celebra este martes 28 de octubre el reto de eliminación número 15 de su séptima temporada.

Cuatro participantes tendrán que jugarse sus cartas para evitar a toda costa despedirse del formato. Raúl Ocampo, que viste el delantal negro por segunda semana consecutiva, ahora tendrá que medirse ante Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga. Uno de ellos se despedirá de la cocina.

20:21 hsHoy

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino protagonizaron momento tenso en ‘MasterChef Celebrity’: “Se delicó”

Un reto de salvación incrementó la presión entre los concursantes, cuando la asignación de recetas por parte de una de las participantes generó incomodidad y dejó al descubierto rivalidades en la competencia

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Una asignación de recetas desata
Una asignación de recetas desata tensión entre Violeta Bergonzi y Carolina Sabino en MasterChef - crédito cortesía Canal RCN

La cocina de Masterchef Celebrity vivió un momento de tensión inusual entre Violeta Bergonzi y Carolina Sabino durante un reto de salvación en la reciente emisión del reality gastronómico.

