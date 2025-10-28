Colombia

Carlos Giménez reveló las dudas que tiene hacia Petro de cara a la transparencia de las elecciones 2026: “Yo le tengo miedo”

El congresista republicano aseguró que la prioridad de Estados Unidos es que en Colombia se mantenga la libertad política tras los comicios

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Carlos Giménez reveló las dudas
Carlos Giménez reveló las dudas que tiene hacia Petro de cara a la transparencia de las elecciones 2026 - crédito Nathan Howard/Reuters y @petrogustavo

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos se intensificó tras la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro y su familia en la Lista Clinton, una medida que generó preocupación en ambos países y motivó reacciones de alto nivel en el ámbito político estadounidense.

En este contexto, el congresista republicano Carlos Giménez manifestó su inquietud sobre el futuro político colombiano, especialmente por la proximidad de las elecciones de 2026.

Cabe recordar que el deterioro de las relaciones bilaterales se ha visto reflejado en la postura de legisladores estadounidenses, que han adoptado un tono crítico hacia el mandatario colombiano. Por ello, Carlos Giménez, representante a la Cámara de los Estados Unidos, abordó la crisis diplomática y subrayó que el objetivo de su país no es perjudicar a la población colombiana.

“El deseo de ninguna forma es dañar al pueblo colombiano, siempre han sido muy buenos amigos de Estados Unidos y han luchado por la libertad y la democracia, eso es a lo que nosotros queremos ayudar”, afirmó Giménez en entrevista con Semana.

El congresista republicano aseguró que
El congresista republicano aseguró que la prioridad de Estados Unidos es que en Colombia se mantenga la libertad política tras los comicios - crédito Marco Bello/Reuters

A su vez, el congresista centró su atención en el proceso electoral previsto para el próximo año, asegurando que la prioridad de Estados Unidos es que en Colombia se mantenga la libertad política tras los comicios. No obstante, Giménez expresó un temor concreto respecto a la posibilidad de que el presidente Petro busque obstaculizar la celebración de elecciones libres, una preocupación que, según él, comparten otros sectores políticos.

“No es un secreto que yo tengo diferencias con Petro, no lo admiro de ninguna manera y yo le tengo temor de que en el año que viene haya algún tipo de excusa de Petro para no dejar hacer las elecciones libres”, declaró Giménez.

En su análisis, el legislador republicano consideró plausible que el jefe de Estado colombiano recurra a la invención de una “crisis” para perpetuarse en el poder, estableciendo un paralelismo con los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Giménez enfatizó que “ellos no ceden el poder fácil y de una manera democrática”, y advirtió sobre la volatilidad del escenario político: “Un año es una eternidad en el mundo político y muchas cosas pueden cambiar, pero eso es a lo que de verdad yo le tengo miedo el año que viene, de que algo así suceda”, sostuvo ante el medio citado.

Las elecciones de 2026 determinarán
Las elecciones de 2026 determinarán quienes serán los líderes de Colombia ´para el próximo cuatrienio - crédito Reuters

Frente a este hipotético panorama, Giménez aseguró que Estados Unidos incrementará su vigilancia sobre la situación política en Colombia, con especial atención a la transparencia y legitimidad de las elecciones de 2026. “Estados Unidos estará mucho más atento a lo que está sucediendo en nuestro hemisferio”, puntualizó.

En paralelo, el representante reflexionó sobre el funcionamiento de los sistemas autoritarios en la región, señalando que “el problema es que estos regímenes utilizan la democracia contra la democracia. (...) Toda esta gente están unidos, son amigos y tienen la misma ideología, por lo que cuando toman el poder es muy difícil sacarlos”.

A pesar de sus reservas, Carlos Giménez manifestó confianza en la solidez de las instituciones colombianas, convencido de que, ante cualquier intento de alterar el orden democrático, estas garantizarán el respeto a la Constitución Política y la continuidad de la libertad en el país.

Para el congresista el presidente
Para el congresista el presidente Petro ha sido laxo con los narcotraficantes crédito @petrogustavo/X | @DirectorPolicia/X | @realdonaldtrump/IG | @gustavopetrourrego/IG

A propósito, habló, durante el diálogo, sobre la postura del presidente colombiano frente a los carteles de la droga. Giménez cuestionó la efectividad de las acciones del gobierno de Petro, señalando: “(risas) Entonces vamos a coger dos toneladas de cocaína y ‘mira, estoy luchando contra el narcotráfico’; pero ahí van 20 más por allá. Así que por favor, ¿ustedes creen que nosotros somos cretinos o qué? (...) Que nosotros no sabemos lo que está sucediendo; que el pueblo colombiano no sabe lo que está sucediendo. Cuántas hectáreas más de producción de cocaína es el resultado del Gobierno de Gustavo Petro”.

