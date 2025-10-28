Anuncian plan especial de movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio para el puente festivo: no habrá Pico y placa regional

El Ministerio de Transporte implementa un plan especial de movilidad para el puente festivo en la vía Bogotá-Villavicencio - crédito Ministerio de Transporte

Con motivo del puente festivo del 1 al 3 de noviembre y en el contexto del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio, el Ministerio de Transporte, junto con la Gobernación del Meta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), implementará una estrategia logística especial para garantizar la movilidad en el corredor Bogotá-Villavicencio.

El plan de movilidad fue coordinado durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) y está orientado a facilitar el desplazamiento de miles de viajeros que tradicionalmente transitan entre estas dos ciudades, durante el transcurso de fechas de alta afluencia como lo es un puente festivo.

En el centro de las acciones está la mantención del semáforo dinámico en el kilómetro 18 de la vía, un sistema flexible que prioriza el sentido de circulación con mayor flujo vehicular y que, según las autoridades, ha mostrado eficacia en la mejora de los tiempos de paso.

Logística por días y sentido vehicular

La medida prioriza el tránsito de Bogotá hacia Villavicencio el viernes y sábado, y de Villavicencio hacia Bogotá el lunes festivo. Además, se estableció una restricción horaria para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas para reducir conflictos en carretera y agilizar la movilidad de vehículos livianos y de pasajeros:

Sábado 1 de noviembre: restricción para vehículos de carga de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., priorizando el sentido Bogotá - Villavicencio.

Domingo 2 de noviembre: restricción de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., también en sentido Bogotá - Villavicencio.

Lunes festivo 3 de noviembre (retorno): restricción de 10:00 a.m. a 11:00 p. m., priorizando el sentido Villavicencio - Bogotá.

Durante estos horarios, los vehículos de carga pesada deberán suspender su circulación, mientras que los vehículos de hasta 3.4 toneladas podrán transitar sin restricción.

Suspensión del Pico y placa regional

Para facilitar el retorno, el lunes festivo no se aplicará la medida del Pico y placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano, permitiendo así una mayor fluidez y evitando congestiones para quienes asisten al Torneo Internacional del Joropo o viajan por turismo.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, enfatizó el objetivo de las nuevas disposiciones: “La vía al Llano continúa en operación y con estas medidas buscamos que el Torneo Internacional del Joropo se disfrute con tranquilidad. Mantenemos el semáforo dinámico en el kilómetro 18 y priorizamos los sentidos de circulación en los días clave para garantizar la movilidad de quienes viajan y retornan este fin de semana. Nuestro compromiso es proteger la vida en la vía y asegurar la conectividad de la región”.

Peajes y tarifas diferenciales por emergencia

En atención a la emergencia del k18+000 y conforme a la Resolución 0253040040455 del 3 de octubre de 2025, desde el 4 de octubre de 2025 están vigentes tarifas diferenciales temporales de peaje en los puntos de Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral. Estas tarifas, que favorecen el tránsito mientras se restablecen las condiciones normales, varían según el tipo de vehículo:

Categoría I: Boquerón I y II: $13.200 Naranjal: $11.300 Pipiral: $18.500

Categoría II: Boquerón I y II: $19.100 Naranjal: $15.900 Pipiral: $36.300

Categoría III: Boquerón I y II: $29.800 Naranjal: $22.100 Pipiral: $24.900

Categoría IV: Boquerón I y II: $36.800 Naranjal: $31.000 Pipiral: $31.300

Categoría V: Boquerón I y II: $46.200 Naranjal: $36.900 Pipiral: $36.900

Categoría VI: Boquerón I y II: $46.200 Naranjal: $36.900 Pipiral: $52.800

Categoría VII: Boquerón I y II: $55.300 Naranjal: $46.200 Pipiral: $69.200



Estas tarifas temporales serán aplicables mientras subsistan las condiciones de emergencia y estarán vigentes por dos meses o hasta la habilitación total del flujo vehicular bidireccional en el sector afectado. Una vez superada la contingencia, se retornará al cobro habitual pleno.

Finalmente, las autoridades recomendaron que las personas que tengan pensado viajar el puente festivo a la capital del Meta planifiquen sus desplazamientos, verifiquen el estado del automotor, respetar las indicaciones de la Policía y del personal operativo y contar con previsión de tiempo debido a los posibles tiempos adicionales en los tramos intervenidos.