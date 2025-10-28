Colombia

Anuncian plan especial de movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio para el puente festivo: no habrá Pico y placa regional

Durante el fin de semana se aplicarán horarios específicos para limitar el paso de vehículos pesados y se mantendrá un sistema de semáforo flexible en el kilómetro 18

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El Ministerio de Transporte implementa un plan especial de movilidad para el puente festivo en la vía Bogotá-Villavicencio - crédito Ministerio de Transporte

Con motivo del puente festivo del 1 al 3 de noviembre y en el contexto del Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio, el Ministerio de Transporte, junto con la Gobernación del Meta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), implementará una estrategia logística especial para garantizar la movilidad en el corredor Bogotá-Villavicencio.

El plan de movilidad fue coordinado durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) y está orientado a facilitar el desplazamiento de miles de viajeros que tradicionalmente transitan entre estas dos ciudades, durante el transcurso de fechas de alta afluencia como lo es un puente festivo.

En el centro de las acciones está la mantención del semáforo dinámico en el kilómetro 18 de la vía, un sistema flexible que prioriza el sentido de circulación con mayor flujo vehicular y que, según las autoridades, ha mostrado eficacia en la mejora de los tiempos de paso.

Logística por días y sentido vehicular

El semáforo dinámico en el
El semáforo dinámico en el kilómetro 18 de la vía al Llano optimiza el flujo vehicular durante el Torneo Internacional del Joropo - crédito Coviandina

La medida prioriza el tránsito de Bogotá hacia Villavicencio el viernes y sábado, y de Villavicencio hacia Bogotá el lunes festivo. Además, se estableció una restricción horaria para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas para reducir conflictos en carretera y agilizar la movilidad de vehículos livianos y de pasajeros:

  • Sábado 1 de noviembre: restricción para vehículos de carga de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., priorizando el sentido Bogotá - Villavicencio.
  • Domingo 2 de noviembre: restricción de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., también en sentido Bogotá - Villavicencio.
  • Lunes festivo 3 de noviembre (retorno): restricción de 10:00 a.m. a 11:00 p. m., priorizando el sentido Villavicencio - Bogotá.

Durante estos horarios, los vehículos de carga pesada deberán suspender su circulación, mientras que los vehículos de hasta 3.4 toneladas podrán transitar sin restricción.

Suspensión del Pico y placa regional

Para facilitar el retorno, el lunes festivo no se aplicará la medida del Pico y placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano, permitiendo así una mayor fluidez y evitando congestiones para quienes asisten al Torneo Internacional del Joropo o viajan por turismo.

Las restricciones para vehículos de
Las restricciones para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas buscan agilizar el tránsito en los días de mayor afluencia - crédito @JorgeEmilioRey/X

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, enfatizó el objetivo de las nuevas disposiciones: “La vía al Llano continúa en operación y con estas medidas buscamos que el Torneo Internacional del Joropo se disfrute con tranquilidad. Mantenemos el semáforo dinámico en el kilómetro 18 y priorizamos los sentidos de circulación en los días clave para garantizar la movilidad de quienes viajan y retornan este fin de semana. Nuestro compromiso es proteger la vida en la vía y asegurar la conectividad de la región”.

Peajes y tarifas diferenciales por emergencia

En atención a la emergencia del k18+000 y conforme a la Resolución 0253040040455 del 3 de octubre de 2025, desde el 4 de octubre de 2025 están vigentes tarifas diferenciales temporales de peaje en los puntos de Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral. Estas tarifas, que favorecen el tránsito mientras se restablecen las condiciones normales, varían según el tipo de vehículo:

  • Categoría I:
    • Boquerón I y II: $13.200
    • Naranjal: $11.300
    • Pipiral: $18.500
  • Categoría II:
    • Boquerón I y II: $19.100
    • Naranjal: $15.900
    • Pipiral: $36.300
  • Categoría III:
    • Boquerón I y II: $29.800
    • Naranjal: $22.100
    • Pipiral: $24.900
  • Categoría IV:
    • Boquerón I y II: $36.800
    • Naranjal: $31.000
    • Pipiral: $31.300
  • Categoría V:
    • Boquerón I y II: $46.200
    • Naranjal: $36.900
    • Pipiral: $36.900
  • Categoría VI:
    • Boquerón I y II: $46.200
    • Naranjal: $36.900
    • Pipiral: $52.800
  • Categoría VII:
    • Boquerón I y II: $55.300
    • Naranjal: $46.200
    • Pipiral: $69.200
Las tarifas de peaje varían
Las tarifas de peaje varían según la categoría del vehículo y estarán vigentes hasta la normalización del flujo vehicular - crédito Coviandina

Estas tarifas temporales serán aplicables mientras subsistan las condiciones de emergencia y estarán vigentes por dos meses o hasta la habilitación total del flujo vehicular bidireccional en el sector afectado. Una vez superada la contingencia, se retornará al cobro habitual pleno.

Finalmente, las autoridades recomendaron que las personas que tengan pensado viajar el puente festivo a la capital del Meta planifiquen sus desplazamientos, verifiquen el estado del automotor, respetar las indicaciones de la Policía y del personal operativo y contar con previsión de tiempo debido a los posibles tiempos adicionales en los tramos intervenidos.

